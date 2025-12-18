Войти
Белоусов: более тысячи образцов оружия и боевых систем прошли апробацию в бою

191
0
0
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Минобороны России

Министр обороны поблагодарил министерство промышленности и торговли, руководителей оборонных предприятий и компаний "народного ОПК" за проделанную работу

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Свыше тысячи образцов оружия и боевых систем прошли в 2025 году апробацию в боевых условиях. Среди них БПЛА новой модификации "Герань-2" с усовершенствованной системой наведения, FPV-дроны на оптоволокне, огневой наземный робототехнический комплекс (НРТК) "Курьер", сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Специальная военная операция дала толчок развитию новых видов оружия и боевых систем. В этом году более тысячи образцов прошли апробацию в боевых условиях. В том числе беспилотные летательные аппараты новой модификации "Герань-2" с усовершенствованной системой наведения, барражирующие боеприпасы, FPV-дроны на оптоволокне. Огневой наземный робототехнический комплекс "Курьер", транспортный - "Омич-Огонек" и многие другие", - сказал министр.

Белоусов поблагодарил министерство промышленности и торговли, руководителей оборонных предприятий и компаний "народного ОПК" за проделанную работу по оснащению войск. 

