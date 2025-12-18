Lockheed Martin завершила производство первых партий истребителей F-16 Блок.70 для ВВС Болгарии и Словакии

ЦАМТО, 17 декабря. Компания Lockheed Martin 15 декабря объявила о завершении производства всех истребителей F-16 Блок.70 в рамках первых заказов для ВВС Болгарии и Словакии.

Самолеты были собраны на предприятии в Гринвилле (шт.Южная Каролина) и прошли приемку DD250 в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Заказанные в рамках программ модернизации ВВС двух стран истребители F-16 Блок.70 будут применяться для обеспечения противовоздушной обороны своих территорий и в операциях воздушного патрулирования НАТО.

F-16 Блок.70 оснащены РЛС APG-83, которая на 70% унифицирована по аппаратным средствам и на 95% по программному обеспечению со станцией истребителя F-35. Самолет оборудуется конформными топливными баками, современной цифровой кабиной, автоматизированной системой предотвращения столкновений с землей (AutoGCAS), имеет ресурс 12 тыс. часов. Истребители могут напрямую взаимодействовать с системами НАТО.

Программа производства и обслуживания F-16 поддерживается глобальной цепочкой поставок, включающей более 530 поставщиков из 12 стран мира, включая европейские. Такие компании, как LOTN в Словакии и Avionams в Болгарии входят в данную цепочку.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Словакии в декабре 2018 года подписало соглашение на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 14 самолетов F-16V Блок.70, боеприпасов, логистической поддержки, обучения летчиков и технического персонала. Стоимость пакета составляет около 1,589 млрд. евро (1,8 млрд. долл.).

ВВС Словакии должны получить 12 одноместных и два двухместных истребителя F-16V Блок.70/72. Первый самолет был передан МО Словакии в США в январе 2024 года. В Словакию первая пара самолетов прибыла 22 июля 2024 года.

Министерство обороны Болгарии заключило контракт на поставку первых 8 истребителей F-16C/D Блок.70/72, сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью около 1,2 млрд. долл. в августе 2019 года.

Первый F-16 был передан Министерству обороны Болгарии в США в январе 2025 года. В апреле 2025 года он прибыл в Болгарию и был принят на вооружение.

В апреле 2022 года Госдепартамент США одобрил поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 дополнительных истребителей F-16C/D Блок.70. Соответствующий контракт на сумму 1,296 млрд. долл. был заключен в ноябре 2022 года. Ожидается, что поставка второй партии будет выполнена, начиная с 2027 года.