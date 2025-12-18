DE: "Орешник" из Белоруссии уничтожит Лондон за 8 минут

Сообщения о том, что ракетный комплекс "Орешник" к новому году будет развернут в Белоруссии, повергли Лондон в шок. Если запустить ракеты оттуда, то цель в Британии будет поражена через несколько минут, пишет DE. Россия не раз заявляла, что не собирается ни на кого нападать, но на агрессию ответит.

Уилл Стюарт

Чарли Брэдли (Charlie Bradley)

Путинское "супероружие" — серьезная опасность для Британии

Россия готова в считанные дни перейти к новой фазе противостояния с Западом, разместив на территории Белоруссии "несокрушимый" ядерный комплекс "Орешник". По некоторым данным, подлетное время оттуда до Лондона — всего 8 минут. Однако украинская разведка считает, что может быть установлен лишь "макет".

В России и Белоруссии заявляют, что ракетный комплекс средней дальности будет развернут в течение 17 дней, что грозит миру новой опасностью глобальной войны. "Строятся объекты для всех компонентов “Орешника”: пусковой установки, систем слежения и связи, — заявил глава украинской разведки Олег Иващенко. — Но процесс еще не завершен". То есть даже если пусковая установка и появится в Белоруссии к концу года, без полной инфраструктуры она будет не более чем "макетом". <...>

По словам Иващенко, "Орешник" на территории Белоруссии — это прежде всего "инструмент давления на ЕС и НАТО, а не на Украину". "Подобный шаг резко повысит способность России нанести внезапный удар по любой европейской столице, значительно сократив время подлета по сравнению с запусками из Капустина Яра", — пояснил глава разведки.

Как полагают, под Минском, у деревни Павловка, уже строится засекреченная база для размещения этого оружия у самых границ НАТО. Масштабы стройки огромны — ее площадь сопоставима с 280 футбольными полями.

Путин не скрывает, что обычные боеголовки комплекса создают температуру в 4000°C, испепеляя цели, но подчеркивает и его ядерные возможности.

Российские источники утверждают, что с этой базы ракета долетит до Лондона всего за 8 минут — в разы быстрее, чем с российской территории.

Единственный раз это "революционное" оружие, способное нести ядерный заряд, применили в ноябре 2024 года как "тестовый" пуск без боеголовки по Днепру с целью устрашения Киева и Запада.

Иващенко также ясно дал понять: если комплекс будет развернут, кнопка запуска останется у Путина, а не у белорусского лидера Александра Лукашенко.