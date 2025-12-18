NSJ: С-400 и С-500 представляют угрозу для новейших самолетов НАТО

Доработанные системы ПВО С-400, а также новые С-500 стали российским ответом на новейшие самолеты НАТО, изготовленные по стелс-технологии, пишет National Security Journal. Господство альянса в небе Восточной Европы оказалось под угрозой.

Крис Осборн (Kris Osborn)

Россия заявляет, что ее системы С-400 и новые С-500 способны обнаруживать и уничтожать малозаметные самолеты, но это утверждение кажется верным лишь отчасти.

Дальнобойные многодиапазонные радары могут обнаруживать "что-то" в небе, но наведение средств поражения по слабым сигналам, исходящим от F-35 или B-21, гораздо сложнее.

Тем не менее если реальная эффективность С-500 будет хотя бы приблизительно соответствовать заявленной дальности действия в 370 миль, это осложнит деятельность НАТО в воздушном пространстве Восточной Европы и может иметь еще более разрушительные последствия в случае экспорта вооружений в Китай или Индию.

Помимо собственно боевых возможностей опасения вызывает укрепление оборонных связей между Россией и Китаем и риск роста конфликтности по мере распространения указанных систем.

С-400 и С-500 — угроза для F-35 и B-21

В России утверждают, что усовершенствованный зенитный ракетный комплекс С-400, а теперь и новый С-500 были модернизированы для отслеживания и поражения малозаметных самолетов.

Это утверждение амбициозно, но не подтверждено.

Российские системы ПВО С-500 действительно представляют угрозу для истребителей США и их союзников. Эти системы объединяют в себе передовые цифровые многоузловые сети и используют точные радары дальнего действия.

Их характеристики позволяют обнаруживать самолеты на больших расстояниях в широком частотном диапазоне.

Однако обнаружение стелс-самолета и его отслеживание в движении — разные вещи. Другими словами, усовершенствованные системы С-500 могут обнаружить малозаметный истребитель, но с меньшей вероятностью смогут отследить и сбить его.

С-500 против американских стелс-истребителей 5-го поколения (F-22, F-35 и даже бомбардировщика B-21 Raider)

Если доступные технические характеристики С-500 точны, система представляет угрозу для Запада.

РИА Новости сообщает, что С-500 имеет дальность действия около 370 миль и может обнаруживать и сбивать до 10 сверхзвуковых баллистических ракет, летящих со скоростью 4,34 мили в секунду. Наиболее актуальный вопрос связан со скоростью и точностью цифровой обработки.

Узлы РЛС должны быть способны быстро обмениваться данными о результатах слежения за целью на больших расстояниях. Только интегрированная система может обеспечить непрерывное слежение за самолетом, летящим на высокой скорости из зоны действия одного радара в зону действия другого.

Если С-500 действительно работает с дальностью действия 370 миль, она может контролировать воздушное пространство Восточной Европы, что осложнит для НАТО сохранение господства в воздухе в случае конфликта с Россией. В случае потенциального конфликта это могло бы компенсировать разрыв между Россией и НАТО.

НАТО эксплуатирует сотни самолетов F-35, которые могут легко обеспечить господство в воздухе над небольшим количеством российских малозаметных истребителей пятого поколения Су-57.

Если С-500 сможет ликвидировать или, по крайней мере, значительно уменьшить преимущество США и НАТО в воздухе, баланс сил изменится.

С-500 для Китая и Индии?

Агентство Sputnik сообщило, что Россия намерена продать С-500 Китаю и Индии — шаг, который может повлиять на баланс сил в Тихоокеанском регионе.

Даже если русские не раскроют самые секретные особенности системы, китайские инженеры смогут изучить российскую разработку, в том числе датчики и концепции интеграции.

Со временем это может подорвать технологическое преимущество, которое США стремились сохранить в области стелс-технологий, радиоэлектронной борьбы и противоракетной обороны.

Продавая С-500 Китаю, Москва также углубит военное сотрудничество с Пекином и укрепит противодействие глобальному влиянию США.

Сотрудничество между Россией и Китаем в области обороны может осложнить стратегическое планирование США: Пентагон будет вынужден учитывать одновременно кризисы в Европе и Азии. Это неизбежно создаст дополнительную нагрузку на ресурсы США и новые обязательства по альянсам.

Наконец, распространение современных систем противовоздушной обороны увеличивает риск ошибок. Поскольку американские самолеты и корабли действуют близко к охраняемым Китаем районам, вероятность случайных инцидентов возрастает.