Bloomberg: США готовят новые санкции против РФ в случае провала сделки по Украине

Новые рестрикции могут быть обнародованы уже на этой неделе

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовят новые санкции против российской энергетики в случае, если мирная сделка по Украине, по которой в настоящее время ведутся переговоры, не будет заключена. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, новые рестрикции могут быть обнародованы уже на этой неделе. Источники сообщили, что Вашингтон рассматривает санкции в отношении так называемого теневого флота, якобы задействованного в перевозках российской нефти, а также трейдеров, содействующих, по версии США, операциям с энергоресурсами РФ.

По данным Bloomberg, министр финансов США Скотт Бессент ранее обсудил вопрос антироссийских санкций с представителями ЕС. В то же время источники подчеркнули, что итоговое решение останется за президентом США Дональдом Трампом.

В Берлине 14-15 декабря состоялись встречи американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. 14 декабря переговоры длились около пяти часов, 15 декабря - примерно два. Вечером в понедельник ход переговоров обсудили ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии и генсек НАТО.