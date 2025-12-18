Войти
Сеул хочет заключить с США отдельное соглашение в связи с планами строительства АПЛ

USA_South-Korea
Иллюстрация на тему отношений США и Южной Кореи.

ЦАМТО, 17 декабря. Советник по нацбезопасности Республики Корея Ви Сон Нак заявил, что Сеул рассматривает возможность заключения отдельного двустороннего соглашения с США в связи с планами по строительству подлодки с атомной силовой установкой.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Ренхап.

По данным агентства, данное заявление было сделано по прибытии Ви Сон Нака в Вашингтон во вторник для консультаций – примерно через месяц после публикации совместного "факт-листа", в котором союзники зафиксировали договоренности в сфере торговли и безопасности, достигнутые на втором саммите президента Республики Корея Ли Чжэ Мена и президента США Дональда Трампа в конце октября.

"В случае с Австралией было сделано исключение в соответствии с разделом 91 Закона США об атомной энергии, который требует отдельного двустороннего соглашения... Поскольку нам это также может понадобиться, я рассмотрю такую возможность", – сказал Ви Сон Нак журналистам.

Как отмечает Ренхап, ситуация сопоставима с тем, как Австралия и Соединенные Штаты заключили отдельное двустороннее соглашение на основе американского законодательства, что открыло путь к обходу действующего соглашения о сотрудничестве в области мирной ядерной энергетики и позволило поддержать приобретение Австралией атомных подводных лодок.

В настоящее время Южной Корее по соглашению с США запрещено использовать ядерные материалы в военных целях в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики.

Отвечая на вопрос о возможности создания отдельного консультативного механизма для поддержки плана Сеула по строительству атомной подводной лодки, Ви Сон Нак заявил о намерении искать пути ускорения консультаций с американской стороной.

Касаясь вопросов, связанных с обогащением урана и переработкой отработавшего ядерного топлива, Ви Сон Нак отметил необходимость последующих конкретных шагов, добавив, что соответствующие договоренности были достигнуты на более широком уровне, передает "РИА Новости".

  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Южная Корея
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
