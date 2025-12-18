"Такое сложное не потянем". Пентагон провалил проект нового оружия

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы пересматривают стратегию ведения войны на море. ВМС США отказываются от программы строительства новых кораблей класса "фрегат", на которую уже потратили миллиарды долларов. О том, почему решили свернуть перспективный проект, — в материале РИА Новости.

Забытый класс кораблей

Под нож пошла программа строительства фрегатов Constellation. Изначально ВМС США планировали получить шесть кораблей этого типа, однако позже ограничились двумя, которые уже строятся. Вашингтон потратил на них более трех миллиардов долларов. Но, как сообщил министр ВМС США Джон К. Фелан, Пентагон решил пересмотреть подход к созданию и развертыванию флота. Логичный финал программы, в которой заказчик перемудрил с требованиями.

Фрегаты отсутствуют в составе ВМС США как класс с 2015-го, когда списали последний из 51 вымпела проекта Oliver Hazard Perry. Американцы планировали заменить их литоральными боевыми кораблями (LCS — Littoral combat ship) типов Freedom и Independence, даже развернули серийное производство. Однако очень быстро выяснилось, что у этих кораблей масса "детских болезней" — от несовершенства конструкции до проблем с главной энергетической установкой. В итоге начали массово отправлять в запас "литоральники", не прослужившие и десяти лет. А флот, по сути, остался без легких эскортных кораблей.

Разработка нового вымпела с нуля заняла бы слишком много времени, поэтому в 2018 году Пентагон выбрал уже существующее решение. Вновь объявили конкурс, и два года спустя победило крупнейшее итальянское судостроительное предприятие Fincantieri с фрегатом типа FREMM. В апреле 2020-го концерн получил контракт на 795 миллионов долларов на детальное проектирование и строительство головного образца для ВМС США с опцией еще на девять миллионов.

Девятнадцать вымпелов проекта FREMM с начала 2010-х вошли в состав ВМС Италии (подкласс Bergamini) и Франции (подкласс Aquitaine). Они предназначены для противолодочной и противовоздушной обороны, уничтожения надводных кораблей и ударов по наземным объектам. Надстройка обоих выполнена по технологии "стелс", что снижает радиолокационную заметность. Конструкция и "Бергамини", и "Аквитании" модульная — это позволяет быстро модифицировать вымпел под конкретную задачу. Водоизмещение — 5800 тонн.

Фрегаты двух стран похожи внешне, но у них разные РЛС и системы ПВО, силовые установки и вооружение. К примеру, ракеты "поверхность — поверхность" (SCALP-Naval в 16 ячейках установок вертикального пуска) есть только у французов. Итальянцы же посчитали, что хватит двух орудийных установок калибров 127 и 76 миллиметров, поэтому на их фрегатах место в носу, зарезервированное под УВП, пока пустует.

Итальянский оригинал

В качестве базы для перспективного фрегата Constellation выбрали итальянский подкласс Bergamini. В августе 2022-го на американском судостроительном предприятии Fincantieri Marinette Marine Shipyard в Маринетте (штат Висконсин) началось строительство головного корабля. Пентагону показалось мало просто скопировать итальянский дизайн, поэтому первоначальный проект серьезно изменили.

Американский фрегат имеет полное проектное водоизмещение 7300 тонн, длину 151 метр и ширину около 20 метров. Корабль впервые в практике ВМС США будет оснащен комбинированной дизель-электрическо-газотурбинной (CODLAG) энергетической установкой. На борту — облегченная версия РЛС противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6, которую сейчас устанавливают на эсминцы УРО Arleigh Burke Flight III.

Вооружение — 32-зарядная универсальная пусковая установка Mk 41 (с ЗУР типов Standard SM-2 Block IIIC, Standard SM-6 ERAM и ESSM Block 2), 16 пусковых установок противокорабельных ракет NSM, одна 21-зарядная Mk 49 ЗРК самообороны RAM Block 2, 57-миллиметровое артиллерийское орудие Mk 110, 324-миллиметровые торпедные аппараты. В ангаре — противолодочный вертолет Sikorsky MH-60R Seahawk и один или два беспилотных вертолета Northrop Grumman MQ-8C Firescout.

И это далеко не полный список различий между Bergamini и Constellation.

Ворох проблем

Если подвести итог, то американцы попытались впихнуть в и без того ограниченное пространство FREMM чуть ли не все свои флотские новинки. От исходного технического задания вместо первоначальных 85 процентов сходства с итальянским прототипом осталось 15. А все из-за завышенных требований Пентагона, стремящегося превратить сравнительно небольшой вымпел в универсального солдата.

Constellation, по мысли руководства, должен был поражать надводные корабли на загоризонтной дальности, обнаруживать и уничтожать подводные лодки, защищать эскортируемые корабли, применять активные и пассивные системы радиоэлектронного противодействия, обороняться от атак малых надводных кораблей, прикрывать огнем морской десант. Список задач, более подходящий эсминцу или крейсеру, нежели фрегату. Неудивительно, что кораблестроители столкнулись с рядом серьезных проблем и ограничений.

Во-первых, военно-морское судостроение США переживает серьезный кадровый кризис, который усугубляется конкуренцией в основных отраслях промышленности за квалифицированных рабочих. На верфях банально не хватает подготовленных специалистов.

К тому же верфь в Маринетте — относительно молодая и имеет опыт строительства только литоральных боевых кораблей, но никак не фрегатов. Во-вторых, пандемия коронавируса нарушила многие производственные цепочки и отсекла от программы Constellation важных поставщиков. В-третьих, из-за постоянных изменений проекта стоимость головного корабля возросла до 1,3 миллиарда долларов.

Но главная проблема — американцы, по сути, разучились делать корабли для морской войны с равным или близким по силе врагом. Почти 30 лет полного отсутствия соперников на море дали плоды. Выросло целое поколение офицеров и проектировщиков, привыкших, что США больше не воюют "по-взрослому", а их основной противник — слабо вооруженные нерегулярные формирования. Кроме того, желание впихнуть в перспективные единицы все лучшее сразу серьезно увеличивает сроки строительства и уменьшает размер серии. Яркий пример: суперсовременные эсминцы Zumwalt, в разработку которых Пентагон вложил годы и многие миллиарды, существуют сегодня в количестве лишь трех экземпляров.

В условиях масштабной войны массовость приобретает гораздо большее значение, чем уникальность и навороченность. Это прекрасно понимают в Китае, который Вашингтон назвал главным геополитическим противником. Верфи Поднебесной уже давно по производительности превзошли американские и с завидной частотой спускают на воду относительно недорогие, простые, но эффективные вымпелы.