Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США

Министерство обороны США рассматривает план радикальной перестройки системы военного управления, который может привести к одному из крупнейших перераспределений полномочий в американских вооруженных силах за последние десятилетия. Инициатива готовится по поручению главы Пентагона Пита Хегсета и направлена на сокращение числа высших штабов и генералов, а также на смену стратегических приоритетов США.

Как сообщают источники, знакомые с обсуждением, план предусматривает понижение статуса сразу нескольких ключевых командований – Центрального (CENTCOM), Европейского (EUCOM) и Африканского (AFRICOM). Предполагается, что они будут подчинены новой структуре – Командованию международных операций США (U.S. International Command). Таким образом администрация Дональда Трампа намерена ускорить уход от прежней модели активного военного присутствия на Ближнем Востоке и в Европе, пишет The Washington Post .

Ожидается, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Дэн Кейн представит этот вариант реформы министру обороны в ближайшие дни. В Пентагоне подчеркивают, что речь идет о предварительных обсуждениях, а официальных решений пока не принято.

Отдельным блоком плана является объединение Северного и Южного командований США, отвечающих за операции в Западном полушарии. На их базе предлагается создать новое Командование Америк (Americom). Ранее также обсуждалась идея формирования Арктического командования, однако от нее, по данным источников, решили отказаться.

В случае реализации реформы общее число боевых командований США сократится с 11 до восьми. Это позволит уменьшить количество четырехзвездных генералов и адмиралов, напрямую подчиняющихся министру обороны. В структуре сохранятся Индо-Тихоокеанское, Киберкомандование, Командование специальных операций, Космическое, Стратегическое и Транспортное командования. План соответствует стратегии национальной безопасности администрации Трампа, опубликованной на этой неделе, где говорится, что «эпоха, когда США, как Атлант, поддерживали весь мировой порядок, закончилась». По словам одного из высокопоставленных представителей Минобороны, нынешняя система управления войсками демонстрирует признаки «износа» и требует срочных изменений для ускорения принятия решений.

В то же время в Конгрессе США реформа вызывает обеспокоенность. Законодатели потребовали от Пентагона представить детальный план с оценкой расходов и последствий для союзников США. До выполнения этого требования финансирование реорганизации может быть заморожено как минимум на 60 дней.

Критики инициативы предупреждают, что чрезмерная централизация может ослабить способность командований действовать на местах. Бывший министр обороны США Чак Хейгел отметил, что глобальная обстановка становится все сложнее, а укрупнение структур может снизить способность армии предотвращать кризисы на ранней стадии.

Окончательное решение по реформе должны принять министр обороны Пит Хегсет и президент Дональд Трамп. Если план будет одобрен, изменения будут закреплены в Объединенном плане командования – ключевом документе, определяющем архитектуру управления вооруженными силами США.

Ранее Конгресс США намеревался запретить Пентагону отказываться от роли верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR).