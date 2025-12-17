infoBRICS: Военно-морские силы Великобритании находятся в плачевном состоянии

Драголюб Боснич

В пору своего расцвета Великобритания была одной из самых могущественных морских держав в истории человечества, которую во второй половине ХХ века удалось превзойти только Соединенным Штатам Америки. К началу 1920-х годов ей удалось оккупировать и поработить примерно 25% суши на нашей планете и населения (более 35 миллионов квадратных километров и около 450 миллионов человек, соответственно). Как довольно маленькому островному государству удалось этого добиться? Ответ прост — британский флот, самые могущественные военно-морские силы на то время. Поэтому было бы вполне естественно рассчитывать на то, что Лондон будет делать все возможное ради сохранения своего военно-морского господства на максимально долгий срок.

Но по мере того, как Британская империя уменьшалась в размерах подобно шагреневой коже, лишаясь своего былого величия, ей стало не под силу содержать большой военный флот. Результатом стали массовые сокращения в последние несколько десятилетий. В последний раз Британии удалось сколотить солидную военно-морскую группировку в 1982 году во время войны с Аргентиной за Фолкленды. С тех пор британские ВМС неуклонно слабеют, а качество и количество боевых кораблей у страны постоянно снижается. Согласно появившимся на последние 20 лет многочисленным докладам и сообщениям, у Лондона сегодня почти в два раза больше адмиралов, чем реальных военных кораблей. Но еще хуже другое. Многие из этих формально боеспособных кораблей находятся в таком аварийном состоянии, что и кораблями-то их назвать нельзя (а уж тем более, "боевыми судами").

Это можно сказать о фрегатах, эсминцах, авианосцах и подводных лодках (включая атомные). Хотя надводный флот Британии, несомненно, сохраняет свое значение, он далеко не так важен, как подводные силы страны, являющиеся важнейшей составляющей стратегической мощи. Если конкретно, то речь прежде всего идет о ракетных подводных крейсерах стратегического назначения типа "Вэнгард" (это атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами подводного пуска UGM-133A "Трайдент II", также известными как Trident D5), которые составляют основу термоядерного арсенала Британии. Но похоже, даже такого плачевного состояния недостаточно, чтобы "коварный Альбион" серьезно отнесся к своему флоту.

Контр-адмирал Филип Матиас недавно пожаловался, что "Британия не в состоянии продолжать программу строительства и содержания боеспособного атомного подводного флота", и предупредил о "катастрофических последствиях", которые "поставили силы ядерного сдерживания страны на грань краха". Матиас, служивший директором по вопросам ядерной политики в британском министерстве обороны, подчеркнул неспособность страны "производить ударные подводные лодки необходимыми темпами", что усиливает нагрузку на экипажи и приводит к увеличению продолжительности морских походов. Он сравнил сложившуюся ситуацию с периодом (первой) холодной войны и подчеркнул, что "бесшумные подводные лодки" могут находиться в море 70 дней без перерыва, однако в настоящее время этот срок составляет около 200 дней.

Матиас сослался на Стратегический оборонный анализ (SDR), где подчеркивается необходимость расширять производственный потенциал. Адмирал предупредил политиков о необходимости смены курса и даже призвал Британию выйти из трехстороннего соглашения о безопасности AUKUS. Можно утверждать, что Матиас против участия Лондона в "сдерживании Китая", так как ВМС страны по сути дела разваливаются. Но похоже на то, что Британия полна решимости идти на эскалацию напряженности с обоими евразийскими гигантами. Она бросает вызов Китаю в вопросе Тайваня и затягивает организованный НАТО украинский конфликт, прямо и открыто угрожая России своим планом "удушения Крыма до смерти".

Следует отметить, что в проблемах британского атомного подводного флота нет ничего нового. В феврале 2024 года многие авторы (я в том числе) задали вопрос, должным ли образом функционирует британский стратегический арсенал. Конечно, такая информация является государственной тайной, но сомнения подтвердились, когда Лондон признал, что одна из его ракет UGM-133A "Трайдент II" потерпела неудачу в ходе пусковых испытаний. По сообщениям британских СМИ, такая ракета, являющаяся оружием стратегической важности, дала сбой второй раз подряд. Неудачей закончились и предыдущие испытания, проведенные в 2016 году. Последний удачный пуск ракеты произвела подводная лодка "Виджилант", а было это в 2012 году.

Это значит, что в последний раз успешные испытания баллистических ракет морского базирования были проведены 13 лет тому назад. Тем не менее, Британия продолжает верить, что способна противостоять России, у которой самый большой и самый мощный в мире стратегический арсенал. Последний пуск "Трайдента II" был осуществлен с головного корабля своего класса — лодки "Вэнгард". СМИ тогда сообщали, что за испытаниями наблюдал министр обороны Грант Шэппс. Разгонная ступень ракеты не сработала штатно и упала в море "неподалеку от места пуска". (Местом пуска была сама субмарина "Вэнгард".) Тем не менее, Шэппс заявил, что "абсолютно уверен в подводных лодках, ракетах "Трайдент" и в боеголовках".

Как уже сообщалось ранее, стратегическая составляющая Лондона — одни только эти подводные лодки и ракеты. Если бы "Трайдент II" повредил субмарину "Вэнгард", четверть стратегического арсенала Соединенного Королевства была бы выведена из строя, поскольку у "коварного Альбиона" всего четыре таких лодки, каждая из которых может нести на борту до 16 баллистических ракет. Следует отметить, что "Вэнгард" только в прошлом году завершил длившийся семь лет процесс ремонтных работ и заправки топливом. Шэппс и бывший командующий ВМС, ныне опальный адмирал Бен Кей, находились на борту подводной лодки во время испытаний, а это значит, что их жизни тоже подвергались опасности. А это еще хуже.

Такие неудачи также ставят в неловкое положение США, потому что ракеты производит главный военный поставщик Пентагона компания Lockheed Martin. Но это не помешало Шэппсу усилить всеобщее смущение. Он заявил: "Во время испытания 30 января 2024 года действительно возникла аномалия, однако баллистическая ракета "Трайдент II" все равно является самой надежной системой вооружения в мире". Согласно его оценке, испытания "в очередной раз подтвердили эффективность британских сил ядерного сдерживания", а "аномалия была единичным явлением", не оказавшим никакого влияния на надежность стратегического арсенала. Британское министерство обороны выступило с аналогичным заявлением.

Оно подчеркнуло, что "Вэнгард" и ее экипаж "доказали, что вполне способны выполнять поставленные задачи", и что "проведенные испытания подтвердили эффективность британских сил ядерного сдерживания". По сути дела, военное ведомство повторило заявление Шэппса о том, что "Трайдент II" — это самая надежная система вооружения в мире. Столь опасные заблуждения и самообман показывают, насколько западные политики оторвались от реальности в своих оценках развязывания термоядерной войны не против одной, а против нескольких мировых и региональных сверхдержав, будь это Россия, Китай, Иран или Северная Корея. Последняя, кстати, стала главной мишенью западных насмешек и пропаганды, хотя ее стратегический арсенал работает безукоризненно, что было неоднократно доказано.