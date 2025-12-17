Отлегло - «Варшавянка» цела, но есть ли гарантии, что противник удар не повторит

Источник изображения: topwar.ru

Представители министерства обороны и непосредственно Черноморского флота отчитались о том, что в бухте Новороссийска после вчерашнего удара противника не получили повреждения ни надводные корабли, ни подводная лодка.

Напомним, что изначально СБУ распространило кадры, на которых можно было видеть взрыв, а титры сообщали об атаке на субмарину класса «Варшавянка» ЧФ РФ.

Подводная лодка цела, надводный состав базы – тоже. Стало быть, отлегло.

Но у неравнодушных граждан, к которым каждый из нас здесь относится, после всего это не могут не остаться вопросы. Один из основных вопросов состоит в следующем: каковы гарантии того, что ничего подобного в отношении военно-морской базы в Новороссийске не повторится, причём не повторится со значительно более тяжёлыми последствиями как для самой базы, так и для, собственно, Черноморского флота?

Вопрос второй: если противник оперативно опубликовал свои кадры со взрывом подводного безэкипажного аппарата в бухте Новороссийска, значит, от кого-то он эти кадры получил. Кто этот человек? Или группа лиц… Соответственно, тот, кто всё это документировал, продолжает представлять прямую угрозу всей военно-морской базе ЧФ РФ, ведь о каких-либо задержаниях на данный момент не сообщалось.

Немало вопросов и по уровню защиты базы ЧФ РФ в Новороссийске. Противник своего военно-морского флота не имеет, зато имеет силы и возможности по снижению боеспособности нашего флота. И когда идёт четвёртая военная зима, уровень безопасности на таких объектах должен быть запредельным. Подводный дрон каким-то образом смог прорваться к пирсу. Это говорит либо о технических возможностях самого этого дрона, либо о том, что кто-то противнику помог это сделать на месте. И тут просто тысячу раз повезло, что обошлось как обошлось.

И вопрос ведь не только по Черноморскому, но и по другим флотам. Учитывая, кто и с какими возможностями стоит за киевским режимом, нет стальной уверенности в том, что противник не попытается повторить свою диверсию и за пределами Чёрного моря, в отношении российских военных кораблей.

Хочется надеяться на то, что новороссийский урок, который преподал противник, будет выучен, а самому противнику этот урок выйдет бесконечно болезненно.

Материал выходит в новостном разделе по техническим причинам.