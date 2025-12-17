«Раз США не создали – значит, не стоящее»: британский разведчик о «Буревестнике»

Источник изображения: topwar.ru

На фоне совершенствования Россией новой крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник», получившей в НАТО кодовое обозначение Skyfall («Проливной дождь»), ряд западных обозревателей заявляет либо о неудачном ходе её разработки, либо вовсе отрицает её боевую значимость.

Так, Джастин Крамп, ветеран британских вооруженных сил и директор частной разведывательной компании Sibylline, отметил:

Бортовой ядерный реактор нагревает проходящий через него воздух и тем самым обеспечивает очень длительное время полёта.

По его словам, ракета может находиться в воздухе часами или днями, что позволяет ей переместиться на очень большое расстояние, а затем поразить цель. На данный момент – это уникальное российское оружие. Как он заявляет, данная концепция рассматривалась США и СССР в 1950-х годах, «но обе страны отказались от неё, так как она была опасной в использовании и считалась довольно бесполезной по сравнению с другими боевыми системами»:

Давайте будем честны: раз США и Китай не создали аналогичное «Буревестнику» изделие – значит, оно не стоящее.

В целом западные обозреватели делают акцент на использовании ядерной силовой установки, указывая, что это таит в себе радиационную опасность. В ряде СМИ британские аналитики называют «Буревестник» «летающим Чернобылем». Хотя атомная энергия уже давно и прочно обосновалась как в гражданской, так и в военной сферах, начиная от АЭС и заканчивая корабельными реакторами, если даже не принимать во внимание ЯО.