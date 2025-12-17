MWM: на Украине погибли 10 тысяч иностранных наемников за время конфликта

Украинская армия тает, личный состав на передовой укомплектован менее чем наполовину, пишет MWM. На помощь Украине посылали иностранных наемников, однако это не помогло. По словам бывшего офицера СБУ, десятки тысяч боевиков со всего мира уже погибли под российскими ударами.

Бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров сообщил, что с начала полномасштабного российско-украинского конфликта в феврале 2022 года в боевых действиях на стороне ВСУ погибло около 10 тысяч иностранных наемников. Подтверждено, что на театре военных действий работают подрядчики из широкого круга организаций, при этом персонал из стран-членов НАТО, в частности из Польши, сыграл стержневую роль на начальных этапах конфликта.

С 2024 года неуклонно растет число наемников из стран с низким уровнем дохода — в частности из Колумбии, Бразилии и других частей Латинской Америки. Киев все сильнее опирается на американские государства, чтобы компенсировать нехватку личного состава в рядах ВСУ. Среди наиболее известных наемнических организаций следует упомянуть Польский добровольческий корпус и ЧВК Forward Observation Group ("Группа передового наблюдения"), состоящую из бойцов США.

Комментируя потери иностранных наемников на театре военных действий, Прозоров отметил: "Сколько общая численность их на Украине — сказать тоже трудно, потому что, во-первых, на Украине это закрытая информация, и у них очень много подразделений разных. Даже иностранный легион на Украине не один. Есть иностранный легион военной разведки Украины, есть иностранный легион сухопутных войск, и они там распылены по разным подразделениям, по разным механизированным бригадам, каким-то десантно-штурмовым подразделениям. Их много, но, я думаю, общая численность оценивается порядка 10 тысяч"

Российские военные чиновники также регулярно сообщали о высоких потерях среди иностранных наемников на поле боя, и недавно это подтвердил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и командующий спецназом "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он добавил, что в последнее время иностранные боевики были брошены под Красноармейск и Купянск, чтобы остановить продвижение российских войск.

Российские вооруженные силы неуклонно ликвидируют иностранных наемников точечными ударами. Показательным стал ракетный удар 16 января 2024 года по штаб-квартире европейских наемников, в основном французских, в результате которого не менее 80 человек получили ранения, а 60 или более погибли. Российские государственные СМИ сообщили, что эти "высококвалифицированные специалисты работали над конкретными системами вооружения, слишком сложными для среднего украинского призывника", и что их гибель "выведет из строя часть наиболее смертоносного и дальнобойного оружия в украинском арсенале до тех пор, пока не появятся новые специалисты им на замену". Иностранные наемники остаются приоритетными целями. Так, 21 июля 2025 года был нанесен удар по тренировочному лагерю недалеко от города Кропивницкий [Кировоград] на центральной Украине, в результате которого была подтверждена гибель 100 иностранных наемников.

Хотя насчет достоверности утверждений Прозорова и российских источников о количестве иностранных боевиков, погибших в ходе боевых действий, могут быть вопросы. "Слитые" в августе военные архивы подтвердили, что ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военнослужащих, включая как убитых, так и пропавших без вести, — 118 500 в 2022 году, 405 400 в 2023 году, 595 тысяч в 2024 году и 621 тысяч в нынешнем. Источники с обеих сторон сообщают, что в результате тяжелых потерь укомплектованность передовых частей украинской армии составляет всего лишь от 30 до 45%, — и тем важнее для ВСУ поддержка иностранных контрактников. Наряду с наемниками участие в боевых действиях на передовой с начала 2022 года принимают военнослужащие иностранных государств, включая британских королевских морпехов.