Военно-морской флот (ВМФ) России планирует заложить еще две дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» в начале 2026 года. Об этом 16 декабря сообщил главком ВМФ Александр Моисеев после церемонии подъема флага на подлодке «Великие Луки» на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге.

«Мы приняли очередной корабль, еще два на разных этапах строительства. Уже заключены контракты в рамках действующего гособоронзаказа <...> В ближайшее время, в начале следующего года мы будем участниками закладки этих кораблей», — сказал Моисеев журналистам.

Главком ВМФ добавил, что проект 677 «Лада» является основой неатомного подводного флота России.

В Северодвинске 1 ноября на предприятии АО «Производственное объединение «Севмаш» на воду была спущена новая российская атомная подводная лодка «Хабаровск». Субмарина предназначена для охраны морских рубежей России и защиты национальных интересов страны в различных районах Мирового океана.

Газета Financial Times (FT) 9 ноября заявила, что лодка «Хабаровск» станет ключевой проблемой для ВМФ Великобритании в ближайшие годы. Отмечается, что спуск российской атомной субмарины в ноябре спровоцировал резонанс в оборонных кругах.