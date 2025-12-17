Войти
Вся страна должна быть готова к войне с Россией - начштаба британской армии

Глава штаба обороны британских вооруженных сил сэр Ричард Найтон заявил, что жителям страны стоит морально готовиться к возможному противостоянию с Россией. Об этом он говорил, оценивая текущую обстановку в сфере безопасности.

По словам Найтона, речь идет уже не только об армии. В фокусе – все общество. Семьи, обычные домохозяйства, повседневная жизнь. Он прямо говорит: людям нужно понимать, с какими реальными физическими угрозами они могут столкнуться и как на них реагировать.

Логика британского военного руководства проста: ставка только на профессиональную армию больше не работает. Нужен общий, национальный ответ. Речь идет о промышленности, инфраструктуре, запасах, устойчивости к кризисам и, что не менее важно, о психологической готовности.

Отдельно Найтон остановился на сравнении военных возможностей. Он прямо указал, что по ряду параметров российская армия заметно превосходит британскую.

Численность, реальный боевой опыт, оснащение – все это, по его оценке, играет не в пользу Лондона. Для наглядности он привел цифры: более миллиона военнослужащих у России против чуть более 70 тысяч в британских силах. Расходы на оборону тоже различаются – Москва тратит около 7% ВВП, тогда как Великобритания только планирует выйти на уровень 2,5% к 2027 году.

На этом фоне из Москвы звучит совсем иной тон. Российские власти регулярно повторяют: Европу они противником не считают и войны с ней не ищут. Владимир Путин не раз говорил, что такое противостояние выглядит бессмысленным и уводит внимание от действительно серьезных мировых проблем.

