Почему территориальный вопрос станет ключевым в мирном соглашении по Украине? (Bloomberg, США)

Bloomberg: территориальный вопрос станет ключевым в мирном соглашении по Украине

Территориальный вопрос станет ключевым в соглашении по Украине, сообщает Bloomberg. План урегулирования конфликта, поддержанный Россией, сокращает территорию Украины на 20%. У Зеленского нет выбора, отмечает автор статьи: доля граждан — противников территориальных уступок снизилась с 82% до 54% по сравнению с 2022 годом, отмечается в статье.

Александр Кудрицкий (Aliaksandr Kudrytski), Дарина Краснолуцкая (Daryna Krasnolutska) и Екатерина Чурсина (Kateryna Chursina)

В ноябре американские и российские официальные лица представили проект мирного соглашения, по которому Украина должна отказаться от значительных участков своей территории в пользу России, от планов вступления в Организацию Североатлантического договора и сократить вооруженные силы. Этот план из 28 пунктов был встречен в Киеве и европейских столицах резкой критикой: по их мнению, он оставляет без защиты не только Украину, но и весь континент перед возможной будущей опасности со стороны России.

Какие части Украины контролирует Россия и почему

Владимир Путин в течение многих лет добивается пересмотра украинских границ. Распад СССР, в состав которого Украина входила до 1991 года, он называл "распадом исторической России".

После начала СВО в феврале 2022 года российские войска заняли значительную часть ДНР и ЛНР. Под контроль были взяты также части Херсонской и Запорожской областей на юге, включая Запорожскую АЭС — крупнейшую в Европе.

План урегулирования украинского конфликта, поддержанный Россией, сокращает территорию Украины на 20%

Крым, а также ЛНР и ДНР признаются де-факто российскими. Линии фронта в Херсонской и Запорожской областях фиксируются как линия фактического контроля при том, что остальная часть этих регионов также закрепляется за Россией. Несмотря на то, что к середине декабря под российским контролем находилась почти пятая часть территории Украины, российским войскам так и не удалось полностью подчинить эти четыре региона.

Как изменятся границы Украины по последним мирным инициативам

В совместном предложении США и России указывалось, что Крым, а также ДНР и ЛНР будут "признаны де-факто российскими, в том числе Соединенными Штатами". Украина должна вывести войска с удерживаемых ею ныне районов ДНР, а на этой территории создается "нейтральная демилитаризованная буферная зона", признанная частью России международным сообществом. Российские военные, согласно документу, не заходят в эту зону.

В остальной части Херсонской и Запорожской областей контроль фиксируется по линии соприкосновения между российскими и украинскими войсками, что фактически означает признание этих границ. Россия, в свою очередь, отказывается от "других согласованных территорий" вне этих пяти регионов, если они остаются под ее контролем.

Обновленные параметры, предложенные после встреч посланников Трампа с российскими и украинскими официальными лицами, стали несколько более приемлемыми для Киева: из них исключили требование об амнистии за военные преступления. Однако ключевые разногласия сохранились, включая фактическое признание Крыма, ДНР и ЛНР в качестве российской территории.

Насколько вероятно, что Украина пойдет на такие уступки

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев никогда не признает свои территории российскими. Он ссылается на Конституцию Украины 1996 года, в которой говорится, что территория страны "целостна и неприкосновенна", а Крым определен как автономная республика — "неотъемлемая составная часть Украины".

В то же время власти допускают фактический российский контроль над частью территорий, которые сейчас удерживают ВС РФ, если это обеспечит прочный мир и безопасность страны.

Первоначальный проект предусматривал предоставление со стороны США Украине гарантий безопасности, с компенсацией за их предоставление, для сдерживания возможных попыток России взять под контроль новые территории. Но в Киеве с недоверием относятся к подобным обещаниям.

Будет ли Украина обсуждать обмен территориями

Зеленский и его европейские союзники настаивают, что любые переговоры об обмене территориями возможны только после прекращения огня по текущей линии соприкосновения. Если Украина уступит всю ДНР, ей придется отойти на позицию, которая, по оценке вашингтонского Института изучения войны, будет во многом незащищенной в случае возобновления российского наступления.

По данным Института изучения войны, "пояс крепостей" Украины — главная эшелонированная линия обороны, которая на протяжении лет сдерживала продвижение российских войск вглубь страны, окажется уязвимым, если его оставить без войск в составе демилитаризованной буферной зоны. Большинство украинцев выступают против территориальных уступок, хотя жесткость этой позиции снизилась по мере затяжного конфликта. В мае 2022 года около 82% опрошенных украинцев считали, что нельзя отдавать ни пяди страны, даже если это затянет конфликт и создаст угрозу независимости, об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии. К началу октября этого года доля таких ответов снизилась до 54%.

Остается ли у Зеленского выбор

Европейские лидеры при поддержке членов "Большой семерки" — Канады и Японии — консолидировались вокруг Зеленского, подтверждая, что международные границы не должны изменяться силой.

Но на главу киевского режима усиливается давление со стороны Трампа с целью принять менее выгодные условия и завершить конфликт. Украинцы переживают веерные отключения электроэнергии и постоянные ракетно-бомбовые удары России, призванные сломить моральный дух перед грядущей зимой. Позиции Зеленского внутри страны ослабили коррупционные скандалы, в которые оказался вовлечен ряд высокопоставленных чиновников.

Администрация Трампа пригрозила прекратить поставки оружия и обмен разведданными, критически важными для украинской противовоздушной обороны, если Киев не согласится на сделку. Между тем под вопросом остается ключевая финансовая помощь Европейского союза для поддержания военных усилий Украины: в блоке продолжаются разногласия по поводу использования замороженных российских активов для предоставления Киеву кредитов на 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов).

Зачем Путину нужен Донбасс

Донбасс — исторический угольно-металлургический центр Украины, а ранее — один из индустриальных районов СССР. Промышленность региона была серьезно разрушена из-за непрекращающихся с 2014 года боев. Тем не менее здесь остаются значительные запасы угля, которые Россия может попытаться разрабатывать. По данным Управления энергетической информации США, в 2023 году Украина занимала восьмое место в мире по запасам угля, причем основная их часть сосредоточена на Донбассе.

На находящихся под российским контролем территориях, включая Донбасс, имеются и другие полезные ископаемые — литий, титан, графит, хотя объемы, доступные для коммерческой добычи, пока неясны. В ДНР расположен сланцевый газоносный участок, который компания Shell в 2013 году намеревалась разрабатывать совместно с государственной украинской компанией, но затем вышла из соглашения в одностороннем порядке.

Учитывая потенциал страны в области полезных минералов, администрация Трампа в этом году подписала с правительством Зеленского договор, предоставляющий США привилегированный доступ к будущей разработке украинских природных ресурсов и долю от прибыли.

ДНР важна и в военном отношении. Мариуполь на юге региона позволил России создать сухопутный коридор от границы РФ вдоль побережья Азовского моря к Крыму.

Почему Кремль стремится удержать Крым

Крым имеет для России историческое значение. Ранее контролировавшийся Османской империей, он был присоединен к Российской империи в 1783 году при Екатерине II. Полуостров оставался в составе России до 1954 года, когда лидер СССР Никита Хрущев передал его Украине, которая тогда входила в Союз. В послевоенные годы Крым был в руинах.

Еще раньше Иосиф Сталин депортировал коренное население — крымских татар, обвинив их в сотрудничестве с нацистами, и стимулировал переселение русских на полуостров. В результате большинство жителей Крыма — этнические русские. Присоединяя Крым в 2014 году, Путин обосновывал этот шаг "защитой русскоязычного" населения, хотя они оставались гражданами Украины.

География "ромбовидного" полуострова придает ему стратегическое значение для торговли и проекции военной силы. Контроль над Крымом означает контроль над судоходством в Черном море — важнейшем коридоре для экспорта зерна и других товаров. Гавань Севастополя исторически является базой Черноморского флота России: это глубоководный незамерзающий порт вблизи двух членов НАТО — Румынии и Турции. После обретения независимости в 1991 году Украина сдавала базу в аренду России.

Присоединение Крыма позволило Кремлю использовать полуостров как плацдарм для СВО. Открытый для проезда в 2018 году Керченский мост, связавший Крым с российской материковой частью, стал важнейшей логистической артерией для снабжения фронта. Украинские силы неоднократно безуспешно наносили по нему удары, пытаясь разорвать эту линию снабжения.