Войти
Военное обозрение

Китай впервые показал испытания новейшего танка Type 99B

155
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Телекомпания CCTV впервые показала испытания танка Type 99B, который позиционируется как вершина развития линейки китайских ОБТ.

Ранее Type 99B демонстрировался во время масштабного военного парада, прошедшего в сентябре 2025 года. Тогда танки этой модели возглавляли колонну наземной техники. Официальные СМИ отметили, что новый ОБТ отличается от предыдущей модификации Type 99A улучшенной всепогодной связью, огневой мощью и манёвренностью.

Тип 99B оптимизирован для работы на больших высотах и в условиях холодной погоды. Это, возможно, указывает на то, что танк предназначен в первую очередь для эксплуатации в Гималаях, где периодически вспыхивают пограничные конфликты с Индией.

ТТХ Тип 99B раскрыты лишь частично и во многом являются оценочными. Масса ориентировочно составляет 55 т, экипаж 3 чел. Основное вооружение представлено 125-мм гладкоствольной пушкой ZPT-98 с автоматом заряжания и с темпом огня до 8 выстрелов в минуту. Дополнительное вооружение состоит из 12,7-мм зенитного пулемёта QJC-88 и спаренного с пушкой 7,62-мм пулемёта.

Машина оснащена КАЗ GL-6. Используется многослойное композитное бронирование с возможностью установки съёмных блоков ДЗ. Мощность двигателя (предположительно, дизельного) 1500 л. с. Максимальная скорость составляет оценочно 79 км/ч. Гидропневматическая подвеска обеспечивает лучшую проходимость.

В целом новая модификация фокусируется на сетецентричности и ситуационной осведомленности. В частности, ОБТ имеет систему кругового обзора. Система управления, возможно, включает в себя элементы ИИ для помощи в целеуказании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Продукция
2А46
ZTZ99
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 05:16
  • 12189
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.12 03:05
  • 0
Комментарий к "В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу"
  • 16.12 17:45
  • 1
В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу
  • 16.12 16:51
  • 1
«Авиаремонт»: крушение АН-22 под Иваново используют для очернения авиационной отрасли
  • 16.12 16:22
  • 1
Генпрокуратура потребовала национализировать поставщика Вооруженных сил России
  • 16.12 15:48
  • 3
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 16.12 11:42
  • 4
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»
  • 16.12 04:46
  • 16
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 15.12 19:33
  • 1
«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата
  • 15.12 13:59
  • 2
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ
  • 15.12 00:55
  • 0
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 14.12 19:17
  • 0
Комментарий к "Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России"
  • 14.12 18:32
  • 0
Об Украине, С-300, и "закладках" - специально для начетчика "Сергей-82"
  • 14.12 18:13
  • 2
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 14.12 09:35
  • 1
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России