Китай впервые показал испытания новейшего танка Type 99B

Телекомпания CCTV впервые показала испытания танка Type 99B, который позиционируется как вершина развития линейки китайских ОБТ.

Ранее Type 99B демонстрировался во время масштабного военного парада, прошедшего в сентябре 2025 года. Тогда танки этой модели возглавляли колонну наземной техники. Официальные СМИ отметили, что новый ОБТ отличается от предыдущей модификации Type 99A улучшенной всепогодной связью, огневой мощью и манёвренностью.

Тип 99B оптимизирован для работы на больших высотах и в условиях холодной погоды. Это, возможно, указывает на то, что танк предназначен в первую очередь для эксплуатации в Гималаях, где периодически вспыхивают пограничные конфликты с Индией.

ТТХ Тип 99B раскрыты лишь частично и во многом являются оценочными. Масса ориентировочно составляет 55 т, экипаж 3 чел. Основное вооружение представлено 125-мм гладкоствольной пушкой ZPT-98 с автоматом заряжания и с темпом огня до 8 выстрелов в минуту. Дополнительное вооружение состоит из 12,7-мм зенитного пулемёта QJC-88 и спаренного с пушкой 7,62-мм пулемёта.

Машина оснащена КАЗ GL-6. Используется многослойное композитное бронирование с возможностью установки съёмных блоков ДЗ. Мощность двигателя (предположительно, дизельного) 1500 л. с. Максимальная скорость составляет оценочно 79 км/ч. Гидропневматическая подвеска обеспечивает лучшую проходимость.

В целом новая модификация фокусируется на сетецентричности и ситуационной осведомленности. В частности, ОБТ имеет систему кругового обзора. Система управления, возможно, включает в себя элементы ИИ для помощи в целеуказании.