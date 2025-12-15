Николай Волобуев: эффективная подготовка специалистов деловой разведки возможна в рамках действующей системы образования

Замглавы Ростеха — о современных вызовах в области безопасности предпринимательской деятельности

Заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, член Бюро Союзмаш Николай Волобуев принял участие в научно-практической конференции, посвященной современным вызовам в области безопасности предпринимательской деятельности. Центральной темой мероприятия стала разработка профессионального стандарта для специалистов по комплексной безопасности хозяйствующих субъектов. Конференция организована Институтом проблем безопасности НИУ ВШЭ совместно с подкомитетом по экономической безопасности Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по безопасности предпринимательской деятельности.

Подготовка кадров: опора на существующую систему

В своем выступлении Николай Волобуев отдельно остановился на ключевом вопросе дискуссии — подготовке кадров, способных обеспечивать устойчивость бизнеса в условиях беспрецедентных вызовов. По его словам, решение необходимо искать в развитии и интеграции уже существующих образовательных инструментов.

Он отметил, что базовая подготовка специалистов уже успешно ведется на программах специалитета — «Экономическая безопасность», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Информационная безопасность» в таких вузах, как НИЯУ МИФИ, МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ. Углубление компетенций должно происходить на уровне магистратуры.

В качестве примера он привел единственную в стране магистерскую программу НИУ ВШЭ «Аналитик деловой разведки», которая уже шесть лет готовит профессионалов, специализирующихся на работе с внешними рисками и угрозами. Начиная с набора 2025 года ее практическая составляющая существенно усилена: программа обновлена под руководством Академического совета. Николай Волобуев подчеркнул, что такой подход отвечает растущему запросу бизнеса на аналитиков, владеющих киберразведкой, технологиями работы с большими данными и способных делать прогнозы в условиях турбулентности. Участники набора 2025 года пройдут обучение с учетом риск-ориентированного подхода, сочетая научно-исследовательскую работу и практические дисциплины. Этот пример наглядно показывает, что эффективная подготовка специалистов в области деловой разведки возможна в рамках действующей системы при тесном сотрудничестве с бизнесом.

Спикер также привел примеры эффективной подготовки в других вузах — РЭУ им. Плеханова и Финансовом университете. Однако, по его мнению, подлинную «заточку» под конкретные нужды компании обеспечивает не академическая программа, а система дополнительного профессионального образования (ДПО) и корпоративные университеты крупнейших компаний. Так, Академия Ростеха реализует программы по таким направлениям подготовки, как экономическая безопасность, включая противодействие хищениям, мошенничеству, коррупции, комплаенс-контроль; управление санкционными рисками; кибербезопасность; кадровая безопасность; физическая безопасность. Именно такие форматы, отметил Николай Волобуев, позволяют оперативно передавать актуальные практики и учитывать быстро меняющуюся среду.

Современные вызовы: внешние и внутренние

Переходя к анализу угроз, замглавы Ростеха отметил, что ключевыми внешними факторами остаются геополитическая напряженность, санкционное давление и многократный рост числа кибератак на критическую инфраструктуру. Однако, по его мнению, не менее сложные вызовы лежат и во внутренней среде: необходимость консолидации коллективов в новых экономических реалиях и ответственное отношение к вызовам, стоящим перед страной.

Эти факторы формируют новые требования к специалистам по корпоративной безопасности. Среди ключевых компетенций, в которых острее всего нуждается реальный сектор экономики, Николай Волобуев выделил следующие: глубокие аналитические способности, продвинутую технологическую грамотность (владение ИИ, большими данными и облачными средами), экспертные информационные навыки (кибербезопасность, криптография и т. д.) и отработанные оперативно-практические навыки (проведение внутренних расследований, организация физической защиты, управление кризисными ситуациями, эффективное взаимодействие с государственными органами).

Спикер отдельно подчеркнул важность постоянного взаимодействия специалистов по безопасности с государственными органами, включая правоохранительные органы, спецслужбы, центры реагирования на киберугрозы. Особенно это важно для предприятий, работающих с гостайной и выполняющих гособоронзаказ.

Стратегическое партнерство и новая модель подготовки

Николай Волобуев отметил, что дальнейшее развитие отрасли невозможно без масштабного взаимодействия с университетским сообществом. На основе соглашения Госкорпорации Ростех и НИУ ВШЭ Институт проблем безопасности предлагает создать единую систему подготовки кадров, ядром которой станет базовая кафедра Ростеха.

Обучение будет строиться по трехуровневой модели: целевое обучение будущих сотрудников служб безопасности (может быть интегрировано в программу «Код Ростеха»), повышение квалификации действующих специалистов и бизнес-образование для руководителей подразделений безопасности.

Действующая магистерская программа НИУ ВШЭ «Аналитик деловой разведки», по мнению Николая Волобуева, может стать платформой для дальнейшего партнерства.

Завершая выступление, заместитель генерального директора Ростеха подчеркнул, что современные угрозы требуют объединения усилий университетов, индустриальных партнеров и государства в рамках системы непрерывного образования. Только такая комбинация позволит готовить стратегически мыслящих специалистов, способных обеспечить не только защиту, но и развитие бизнеса.