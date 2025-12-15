Войти
Зачищено 40 000 гектаров: саперы из КНДР отчитались о разминировании территорий в Курской области (Military Watch Magazine, США)

Работа учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО
Работа учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО.
MWM: саперы из КНДР уничтожили 1,5 миллиона мин в Курской области

Саперы Корейской народной армии разминировали более 42 тысяч гектаров территории в Курской области, пишет MWM. При этом было уничтожено более 1,5 миллиона взрывоопасных предметов. Это неоценимая помощь в работе, поблагодарил военнослужащих губернатор.

Согласно заявлению губернатора региона Александра Хинштейна, саперы 528-го инженерного полка Корейской народной армии обезвредили взрывные устройства на общей территории 42 400 гектаров. "Саперы из дружественной республики очистили почти 42,4 тыс. га нашей территории, уничтожили более 1,5 млн взрывоопасных предметов. Это неоценимая помощь в работе, без которой невозможно возрождение нашего приграничья", — написал политик в своем официальном Telegram-канале. Уже подтверждено, что упомянутые в тексте бойцы вернулись на родину, успешно выполнив все задачи, поставленные перед ними Рабочей партией КНДР.

Попытка оккупации отдельных районов Курской области была предпринята Украиной в августе 2024 года, и лишь в апреле 2025 российские войска разгромили позиции ВСУ при активном содействии Корейской народной армии. Достоверных сведений о количестве солдат из КНДР, принимающих участие в боевых действиях на украинском фронте, нигде нет. Однако договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами обязывает северокорейскую сторону защищать международно признанные территории Российской Федерации. Примечательно, что значительную помощь Киеву на курском фронте оказывали наемные подразделения НАТО, включая американскую частную военную компанию Forward Observation Group.

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу в июне 2025 года подтвердил заключенный с Корейской народной армией договор о переброске 1000 саперов и 5000 солдат инженерных войск для разминирования и восстановительных работ в Курской области. В ноябре на официальных ресурсах появились первые фотографии, где изображены солдаты из КНДР, одетые в российскую полевую форму и вооруженные карабинами Сайга-12К, ручными пулеметами РПК-74, а также автоматами AK-74M. В руках у каждого были современные модели устройств для разминирования и обнаружения мин.

Кроме этого, в июне 2025 года российские официальные лица подтвердили, что около 5000 северокорейских специалистов направлены на работу в Татарстан для увеличения объемов производства на заводе "Алабуга" (приводятся данные японских СМИ. В России о таком официально не сообщали. — Прим. ИноСМИ). Там, в числе прочего, производятся беспилотники "Герань-2".

Ожидается, что военнослужащие из КНДР продолжат нести службу в приграничных районах Курской области. Также периодически появляется информация, что российская армия заинтересована в приобретении больших партий современного вооружения, произведенного в КНДР — от 170-мм самоходных артиллерийских установок и баллистических ракет средней дальности, до минометов и противотанковых управляемых снарядов. Всё вышеперечисленное может быть использовано на украинском театре боевых действий уже в ближайшее время (информация о поставках российской армии иностранных вооружений не подтверждается официальными источниками. — Прим. ИноСМИ).

