«Один из лучших кораблей НАТО»: Польша спустила на воду 6-й тральщик Kormoran II

Источник изображения: topwar.ru

На верфи в Гданьске состоялась церемония крещения и спуска на воду ORP Czajka (606) – 6-го и заключительного корабля в серии тральщиков типа Kormoran II (проект 258), строящейся для нужд ВМС Польши.

Он должен поступить на вооружение в 2027, войдя в состав 12-й эскадры тральщиков, базирующейся в Свиноуйсьце на границе с ФРГ. В настоящее время данное подразделение оперирует 4 тральщиками устаревшего проекта 207P (Wicko, Resko, Sarbsko, Necko) и ожидает ввода в строй новейших кораблей типа Kormoran II, которые спущены на воду и готовятся к передаче флоту – ORP Jaskółka (604), ORP Rybitwa (605), а теперь и ORP Czajka (606).

Первые три корабля типа Kormoran II – ORP Kormoran (601), ORP Albatros (602), ORP Mewa (603) – проходят службу наряду с одним вымпелом проекта 207 (Wdzydze) в другом подразделении – 13-й эскадре тральщиков, дислоцированной в Гдыне, недалеко от Калининградской области.

Проект 207:

Источник изображения: topwar.ru

Всего с 2014 года велась постройка серии Kormoran II из 6 кораблей: Czajka – замыкающий её корабль. По сравнению с проектом 207 это гораздо более крупные тральщики, имеющие водоизмещение около 850 т вместо 200 т и экипаж 45-50 чел. вместо 20-30. Kormoran II в отличие от проекта 207 не несёт тралы, а осуществляет поиск и уничтожение мин на расстоянии, используя дистанционно управляемые подводные аппараты.

Это высоко автоматизированный корабль, оснащённый передовыми сонарами и продвинутой боевой системой управления. По этому поводу в местном издании Polska Zbrojna отмечается:

Kormoran II является чрезвычайно важным элементом обороны и, по отзывам моряков, это один из лучших кораблей этого типа в НАТО.

Проект 12700:

Источник изображения: topwar.ru

Российский проект 12700 «Александрит» с водоизмещением около 890 т имеет ряд преимуществ по сравнению с Kormoran II. Во-первых, его корпус изготовлен не из немагнитной стали, а из монолитного стеклопластика методом вакуумной инфузии – новаторской технологии, снижающей сигнатуру. Во-вторых, «Александриты» (в составе ВМФ уже 9 вымпелов) также оснащаются подводными дистанционно управляемыми аппаратами для ПМО (имея в дополнение и БЭКи), но при этом ещё оборудованы традиционными тралами, что повышает их оперативную гибкость.