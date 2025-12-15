Войти
Пентагон запустит платформу военного ИИ, чтобы сделать свои войска «еще более смертоносными»

ИИ и Пентагон

Глава министерства войны США Пит Хегсет сообщил о запуске платформы искусственного интеллекта GenAI.mil, первым инструментом которой стал Google Gemini. Система скоро станет доступна всем сотрудникам военного ведомства — уже сейчас на их компьютерах стали появляться уведомления о необходимости перейти на новый сайт.

С помощью платформы военные чиновники смогут составлять документы, анализировать данные, обрабатывать видеоизображения и автоматизировать административную работу. Доступ к платформе возможен только через карты САС (Common Acces Card). Служащие получат возможность работать с информацией для служебного пользования, куда входят административные документы, внутренние отчеты, планы логистики, анализ незасекреченных данных и многое другое. Запуск платформы — это часть анонсированного Трампом в июле плана Ai Action. Он включает около 100 федеральных инициатив для ускоренного внедрения ИИ. Чтобы научить сотрудников работать с платформой, Пентагон предоставит им возможность бесплатного обучения.

