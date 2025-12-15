Войти
«Последнее и решающее оружие в бою»: в западной прессе оценили авиапушку ГШ-301

Источник изображения: topwar.ru

Концерн «Калашников» заявил, что выполнил все запланированные на 2025 год контрактные поставки 30-мм авиационных пушек ГШ-301 и уже приступил к выполнению производственной программы на 2026 год.

ГШ-301 с коротким ходом ствола применяет снаряды 30×165 мм (аналогичный калибр у пушек 2А42 и 2А72, которые устанавливаются на БМП-2, БМД, БТР-80А/82А). Она сочетает в себе небольшую массу (44-46 кг), являясь одним из самых лёгких изделий в своём классе (за что получила прозвище «Балерина»), и высокую скорострельность, которая обычно составляет от 1500 до 1800 выстрелов в минуту. В западной прессе высоко оценивается эффективность этого изделия:

Баланс между весом и огневой мощью делает пушку привлекательной для истребителей, у которых внутренний объём и запас массы сильно ограничены.

Как указывается, ГШ-301 предоставляет экипажам возможность мгновенного поражения противника на близком расстоянии, не завися от наличия ракет или эффективности ГСН. Дальность огня при борьбе с воздушными целями составляет сотни метров, а с наземными – более километра:

В воздушном бою пушка остаётся последним и решающим оружием, а при работе по неприятелю на земле она позволяет наносить удары по легкобронированной технике, артиллерийским позициям и незащищённому личному составу.

Пушка входит в стандартную комплектацию широкого спектра истребителей и ударных самолётов российского производства, включая МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35, Су-34.

Концерн «Калашников», являясь единственным изготовителем авиапушек в России, также подчеркнул промышленный аспект программы, отметив использование современного производственного оборудования и высоколегированных сталей.

