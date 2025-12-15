«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата

Источник изображения: topwar.ru

В последние годы ВМС США, планируя пополнение флота более лёгкими, чем эсминцы, боевыми кораблями, полагались на программу строительства фрегатов типа Constellation. Однако постоянное внесение изменений в уже готовый франко-итальянский проект FREMM и производственные затруднения привели к значительному удорожанию проекта, в связи с чем на нём был поставлен крест, о чём официально объявили две недели назад. В связи с этим в американской прессе указывается:

Constellation был призван исправить ошибки провальной программы Littoral Combat Ship (LCS), но сам превратился в провальный проект. Отказ от него оставил зияющую брешь в планах ВМС, но теперь они заявляют, что всё ещё хотят построить фрегат нового типа к концу десятилетия.

В ВМС пояснили, что строительство Constellation больше не имело смысла, так как его цена составляла 80% от стоимости эсминца, а обладал он на 60% меньшими возможностями:

С таким же успехом можно было бы строить эсминцы.

Инфографика с подробным описанием того, насколько сильно конструкция фрегатов типа Constellation отличается от их «родительского» корабля FREMM:

Командование ВМС сообщило, что намерено к 2028 году спустить на воду первый фрегат нового проекта, созданного на основе существующей американской конструкции. По неподтверждённой информации, за базу будет взят тип патрульных кораблей Legend (также известный как National Security Cutter) береговой охраны США от компании Huntington Ingalls Industries (HII).

Официально Legend, обладающие водоизмещением 4600 тонн (для сравнения: у Constellation 7300 т), классифицируются как «катера», так как по нормам американской береговой охраны катером считается любое судно длиной 65 футов (около 19,8 м) или более, которое имеет постоянный экипаж и жилые помещения на борту. Суда меньшего размера обозначаются как «лодки».

USCGC Hamilton типа Legend:

10 кораблей проекта Legend, предназначенные для операций в открытом океане, были построены для береговой охраны в период с 2005 по 2024 год. Также HII ранее представила вариант патрульного фрегата, разработанный на базе Legend.

Концепция фрегата на базе проекта Legend:

Вооружение кораблей типа Legend состоит из одной 57-мм пушки на носу, системы ближнего боя Phalanx (CIWS) с 20-мм пушкой Vulcan и пулемётов, крепления для которых расположены в различных местах. В прошлом рассматривалась возможность их оснащения ПКР Harpoon, но реальных шагов по интеграции предпринято не было.

В настоящее время флот в значительной степени полагается на эсминцы Arleigh Burke и крейсеры Ticonderoga, последние из которых планируется вывести из эксплуатации в 2029 году. В этих условиях ВМС остро нуждаются в дополнительных надводных кораблях меньшего размера, но с более широкими возможностями.