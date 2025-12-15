InfoBRICS: Индия предпочла Су-57 американскому F-35 из-за надежности России

Индия отказалась от приобретения американских F-35 в пользу российского Су-57, пишет InfoBRICS. Москва в глазах Нью-Дели — более надежный партнёр, чем США, и предлагает такие условия, какие не может предоставить ни одна страна в мире.

Драголюб Боснич

Это станет для Индии началом новой эры, потому что она получит "невидимого убийцу", монстра Су-57Э, оснащенного ракетами с дальностью пуска 300-400 километров, двигателями отечественного производства, и на протяжении многих десятилетий сможет эксплуатировать ни от кого не зависящий парк самолетов и группировку кораблей. Благодаря этому Дели к 2035 году может вступить в элитный клуб нового поколения, обеспечив себе стратегическую автономию. Таким образом, президент Владимир Путин и премьер-министр Нарендра Моди сформировали альянс, который может стать образцом более устойчивого многополярного мира.

Приняв стратегическое решение об укреплении своего суверенитета и самодостаточности, Индия подает недвусмысленный сигнал о том, что ее тесные связи с Россией будут только укрепляться. Соединенные Штаты пытались уговорить Дели закупать американские системы вооружения, ноесли не считать нескольких в значительной степени символических сделок о поставках оружия, этот азиатский гигант по-прежнему вооружен в основном российской боевой техникой. Климат Индии создает серьезные проблемы для любой современной техники, особенно для самых современных и сложных систем вооружений, и поэтому страна нуждается в надежном и долговечном оружии. Кроме того, вооруженные силы Индии — это огромная система, и поэтому Дели приходится уделять пристальное внимание таким вопросам как экономия средств, простота использования, ремонта, обслуживания и так далее. И последнее, по очереди, но точно не по значимости — это суверенитет.

Все эти параметры почти автоматически исключают целесообразность приобретения подавляющего большинства западных (особенно американских) систем вооружения, потому что они запредельно дороги, скандально ненадежны и обременены чрезмерным геополитическим "багажом". А именно, Соединенные Штаты и НАТО постоянно ставят чрезмерно жесткие условия для использования их оружия, а что касается проблемного F-35, то они буквально контролируют все системы и подсистемы этого самолета. Подход России разительно отличается. Она предлагает Индии не только независимость после осуществления закупок, но и беспрецедентную передачу технологий и выгодные условиях производства внутри страны, какие не может (или не хочет) предоставить ни одна страна в мире.

По состоянию на декабрь 2025 года оборона и военная промышленность Индии переживают период глубоких преобразований, необходимость которых обусловлена различными факторами, такими как уязвимость логистики и цепочек поставок, а также настойчивым стремлением создавать отечественную производственную базу. К последним событиям в сфере военного сотрудничества России и Индии относятся закупки самых современных истребителей нового поколения, корабельных силовых установок, ракетных систем и технологий двигателестроения. Для западных политиков это ужасные новости, но Дели это не волнует. Индия подает сигнал о своем прагматизме, который присущ только по-настоящему суверенным государствам. Реализуемые инициативы направлены на ликвидацию самых насущных оперативных пробелов и на внедрение самых передовых технологий и секретов производства в промышленное производство Индии.

Это в полной мере соответствует концепциям премьер-министра Моди под названием "Самодостаточная Индия" и "Делай в Индии", цель которых состоит в укреплении независимости страны, особенно в сфере экономики и обороны. Российско-индийские связи находятся в самом центре данной программы действий. Одной из ее фундаментальных основ стало предложение Москвы о совместном производстве Су-57 (с полной и неограниченной передачей технологий). Что интересно, доводы и соображения Индии открыто поддержали даже некоторые западные обозреватели, в том числе, шведский военный аналитик, полковник в отставке Микаэль Вальтерсон, который командовал отечественными многоцелевыми истребителями JAS 39 Gripen производства компании Saab.

Вальтерсон утверждает, что сверхманевренность Су-57, обеспечиваемая двумя двигателями, отказоустойчивость и боевой радиус в 1 900 километров делают этот самолет "идеальным скальпелем для индийской доктрины двух фронтов". Он превосходит американский F-35 по показателю универсальности при действиях над спорными территориями, такими как линия фактического контроля и граница в Раджастане. Вальтерсон также указывает на конструкцию F-35, в основу которой положен "коалиционный подход, предусматривающий ограниченный доступ к исходному коду" и на "умопомрачительную стоимость жизненного цикла в размере 428 миллиардов долларов". Это полная противоположность Су-57, в котором предусмотрена "неограниченная интеграция с индийским авиационным парком российского производства, включая ракеты "БраМос" на внешних узлах подвески. F-35 очень далеко до такого уровня интеграции и автономии.

Более того, Су-57 проверен в боевых действиях на Украине, где он остается незамеченным для лучших западных и модернизированных советских зенитно-ракетных комплексов. При этом у него большое количество попаданий по воздушным и наземным целям с применением новейших и самых современных боеприпасов (включая гиперзвуковые ракеты). Дополнением к этим непревзойденным возможностям является знаковая сделка о передаче технологий по двигателю Су-57 под названием "Изделие 177С", которой был дан зеленый свет во время недавнего визита президента Владимира Путина. Многочисленные отчеты СМИ о состоявшихся переговорах указывают на то, что Москва и Дели договорились о производстве этих двигателей внутри страны на предприятии Hindustan Aeronautics Limited в городе Корапут в штате Одиша, восточная Индия.

Изделие 177С — это турбореактивный двухконтурный двигатель с управляемым вектором тяги, обеспечивающий силу тяги 14 500 кгс на форсаже. Это позволяет развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость (сверхзвуковой режим полета без использования форсажных камер) в 1,6 Маха. Самолет обладает беспрецедентной манёвренностью на закритических углах атаки благодаря соплу с управляемым вектором тяги. Он также может похвастаться зубчатым выходным соплом, уменьшающим инфракрасную сигнатуру, и ресурсом 6 000 часов. Это позволит Индии заполнить брешь в вопросе двигателей, пока не будет создана отечественная силовая установка Kaveri. Начало производства намечено на 2029-2030 годы, а в течение 10 лет производство отечественных деталей составит 80% благодаря инвестициям в модернизацию в размере 300 миллионов долларов. Соглашение о передаче технологий на сегодня включает полный комплект чертежей монокристаллических лопаток и электронно-цифровой системы управления.

Таким образом, завод HAL в Корапуте станет одним из самых известных в мире центров производства нового поколения. Он придаст новую энергию амбициозной программе "Супер Сухой", цель которой — модернизировать более 260 индийских истребителей Су-30МКИ с увеличением тяги двигателей на 15-18%. В стратегическом плане это также подстраховка от санкций типа тех, что были введены в отношении ЗРК С-400. Это также поможет реализации программы по созданию самолета Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) и ускорит проведение летных испытаний самолета Mk-1, которые можно будет перенести с конца на середину 2030-х годов. Эти действия по укреплению ВВС Индии проводятся одновременно с закупками ракет, цель которых — усилить превосходство Индии в боевых системах, действующих по принципу "первым обнаружил – первым поразил". Так, индийские ВВС готовятся заключить сделку на два миллиарда долларов на поставку 300 гиперзвуковых ракет "воздух — воздух" Р-37М.

Имея дальность свыше 400 километров, эта авиационная ракета является самой дальнобойной в мире. Ожидается, что ее поставки начнутся в конце 2026 / начале 2027 года. Р-37М в настоящее время совместима со всеми модификациями российского многоцелевого истребителя Су-27, включая Су-30МКИ. При пуске с большой высоты она может выводить из строя самолеты ДРЛО, самолеты-заправщики и даже приближающиеся ракеты на удалении свыше 400 километров. Таким образом, Су-30МКИ обладает беспрецедентными возможностями по выполнению задач без захода в зону ПВО противника, а у Индии появляется запас времени для создания отечественных авиационных ракет большой дальности Astra Mk-3 (максимальная дальность свыше 300 километров). Следует отметить, что ставшая легендарной Р-37М уже установила несколько мировых рекордов по уничтожению воздушных целей в небе над оккупированной НАТО Украиной.

Эта синергия распространяется и на морскую сферу. Российское предложение о поставке морских газотурбинных двигателей М-90ФР наконец-то позволит ВМС Индии решить проблемы с украинскими силовыми установками. 40% индийского флота, в частности, фрегаты типа "Тальвар" и корветы типа "Кривак 3" с 2022 года не выходят в море из-за нехватки запчастей, поставляемых предприятием "Заря — Машпроект". Российский газотурбинный двигатель мощностью 20 МВт можно легко установить, при этом КПД силовой установки повысится на 25%, затраты на протяжении жизненного цикла снизятся на 15-20%, а межремонтный ресурс составит 10 000 часов. Эта сделка предусматривает местное производство на предприятии Garden Reach Shipbuilders в Калькутте или Мумбаи и 60-70-процентную адаптацию ввезённой технологии к местным условиям за пять лет. Она также включает передачу технологий монокристаллической ковки и совместимости с биотопливом (на 70%).

