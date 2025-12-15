ЕС согласился на бессрочную заморозку российских активов, чтобы устранить препятствие для выдачи кредита Украине (Reuters, Великобритания)

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением для СМИ в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия, 28 августа 2025 года.

Reuters: ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских активов

Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке суверенных российских активов, передает Reuters. Этот шаг делает более реальным перспективу использования блокированных средств в качестве источника для финансирования Украины.

Ян Струпчевски (Jan Strupczewski)

Европейский союз в пятницу согласился на бессрочную заморозку находящихся в Европе активов российского Центрального банка. Это устраняет ключевое препятствие к использованию этих средств для помощи Украине в ее борьбе против Москвы.

ЕС считает российскую спецоперацию угрозой собственной безопасности (Россия обороняется от агрессии НАТО и не собирается угрожать другим странам — прим. ИноСМИ) и намерен продолжать финансирование боевых действий Киева. Для этого страны союза планируют задействовать часть суверенных российских активов, которые были заблокированы после начала конфликта на Украине в 2022 году.

Первым большим шагом, согласованным правительствами ЕС в пятницу, является бессрочная заморозка российских суверенных активов на сумму 210 миллиардов евро (246 миллиардов долларов) — на такой срок, на какой это будет необходимо. Это отменяет прежнюю практику голосования за продление заморозки каждые полгода.

Таким образом устраняется риск того, что Венгрия и Словакия, чьи отношения с Москвой лучше, чем у других стран-членов ЕС, могли бы в какой-то момент отказаться продлевать заморозку, что вынудило бы Евросоюз вернуть деньги России.

Планируемый кредит для Украины

Бессрочная заморозка активов призвана помочь убедить Бельгию поддержать план ЕС по использованию замороженных российских средств для предоставления Украине кредита в размере до 165 миллиардов евро. Эти средства предназначены для покрытия военных и гражданских бюджетных нужд Украины в 2026 и 2027 годах.

Она должна будет погасить этот кредит только после того, как Россия выплатит Киеву военные репарации. Фактически это делает кредит безвозмездной ссудой, авансирующей будущие российские репарационные платежи.

Лидеры Европейского совета соберутся 18 декабря для окончательного обсуждения деталей "репарационного кредита" и решения оставшихся вопросов. Среди них — предоставление Бельгии гарантий от всех правительств ЕС о том, что ей не придется в одиночку нести финансовые потери в случае успешного потенциального судебного иска со стороны Москвы.

Как ранее сообщило немецкое правительство, Владимир Зеленский в понедельник посетит Берлин для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Позднее к ним присоединятся другие европейские лидеры, а также представители ЕС и НАТО.

По данным европейских дипломатических источников, Германия не видит альтернативы "репарационному кредиту" и готова предоставить гарантии на сумму 50 миллиардов евро.

Министр финансов Дании Стефани Лосе, чья страна председательствует в ЕС, заявила журналистам, что некоторые опасения еще требуют проработки, но "есть надежда, что мы сможем проложить путь к решению на Европейском совете на следующей неделе".

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что для Бельгии формируются надежные гарантии.

Центробанк России заявляет о подаче иска против Euroclear

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсетях, что считает решение ЕС о бессрочной заморозке российских активов посредством квалифицированного большинства голосов (требует поддержки 15 из 27 государств-членов, представляющих 65% населения ЕС) наносит блоку непоправимый ущерб. Венгрия сделает все возможное, чтобы "восстановить правопорядок", добавил он.

Центральный банк России заявил, что планы ЕС по использованию его активов являются незаконными, и он оставляет за собой право использовать все доступные средства для защиты своих интересов. Домбровскис отреагировал на эти заявления пренебрежительно.

ЦБ также сообщил, что подает иск в московский суд против базирующегося в Брюсселе депозитария ценных бумаг Euroclear, в котором хранится 185 миллиардов евро из общего объема замороженных в Европе активов. В иске речь идет о действиях, которые, по словам ЦБ, наносят ущерб и ограничивают его возможности по распоряжению средствами и ценными бумагами. Euroclear уже становился объектом судебных исков России в московских судах с момента заморозки активов ЕС в 2022 году.

Переговоры о вступлении в ЕС

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Украина потенциально может вступить в ЕС к 1 января 2027 года согласно предложениям, обсуждаемым в ходе переговоров о прекращении конфликта при посредничестве США.

Переговоры о вступлении в ЕС, давняя цель Киева в его стремлении выйти из-под влияния Москвы, обычно занимают много лет. Европейский дипломат, знакомый с планом, заявил, что достичь вступления Украины к 2027 году будет "чрезвычайно сложно", и неясно, поддерживает ли это руководство ЕС. Несколько других европейских чиновников и дипломатов назвали целевую дату "абсолютно невозможной".