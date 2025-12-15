Mirror: Великобритания не сможет защититься в случае военной угрозы

Великобритания не сможет защитить себя в случае вооруженного конфликта, пишет Mirror. Пропагандисты убеждены, что военное столкновение Лондона с Москвой якобы неизбежно из-за неопределенности "красных линий", которые проводит Кремль — и без поддержки США страны НАТО ждет стремительное поражение в таком противостоянии.

Эмма Маккензи (Emma Mackenzie)

В Кремле провели новые "красные линии". Аналитики предупреждают о самой серьезной военной опасности для поколения.

Британию может ждать "самая серьезная военная угроза за целое поколение". Обстановка накаляется из-за конфликта на Украине, Зеленский снова заявил, что его страна не отдаст России ни пяди земли. Согласно проекту мирного соглашения, который, как сообщается, готовили Вашингтон и Москва, Украине пришлось бы уступить Путину огромные территории, а ее вооруженным силам навязали бы жесткие ограничения.

Глава российского МИД заклеймил Великобританию и Евросоюз, назвав их действия на мирных переговорах "откровенно деструктивными", тогда как усилия президента Трампа он, напротив, похвалил. При этом Лавров повторил, что Россия не хочет войны с Европой, но обозначил две ключевые "красные линии". Их нарушение, по его словам, приведет к ответному удару. "Как подчеркивал президент Путин, мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет, — заявил министр. — Но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, готовы и будем на это отвечать".

Заявления Лаврова последовали за прямой ядерной угрозой Великобритании, прозвучавшей на российском государственном телевидении после известия о смерти на Украине британского десантника. Российские СМИ заявили, что присутствие британских войск в зоне конфликта само по себе casus belli для удара по стране. Телеведущий Владимир Соловьев заявил зрителям в эфире: "Теперь ядерный удар по Британии неизбежен".

На эти комментарии отреагировали эксперты по международным отношениям. Один из них в беседе с Mirror пояснил, что все эти "красные линии" — не более чем "грубые угрозы" европейским союзникам Киева, суть которых сводится к ультиматуму: "Дайте России победить Украину, или пеняйте на себя".

Две красные черты

Профессор Энтони Глис из Букингемского университета пояснил: "Хотя формально европейские союзники Украины не должны принимать ни одну из этих красных черт, сегодня, после интервью Трампа и новой стратегии безопасности США, приходится опасаться, что они примут обе".

В ходе интервью изданию Politico Дональд Трамп подверг Европу жесткой критике, заявив, что это "приходящий в упадок" континент, населенный "слабыми" государствами. На вопрос о будущем альянса США с рядом европейских стран он дал уклончивый ответ: "Это как посмотреть". Подобный настрой был закреплен и в официальной Стратегии национальной безопасности, где Белый дом обозначил курс на дистанцирование от Европы.

Как разъяснил профессор Глис, в таком случае любая военная группировка Британии и Европы на Украине окажется "сверхуязвимой". "Суть в том, — заявил он, — что без инфраструктуры НАТО на месте любые войска „Коалиции желающих“ (которой руководит Евротройка) будут абсолютно беззащитны. При нынешнем состоянии обороны я, увы, не думаю, что Британия, Германия или Франция вообще способны гарантировать, что их солдаты встанут на защиту Украины".

Доктор Арнаб Басу, глава Kromek, отметил, в свою очередь, что, несмотря на отсутствие планов по отправке войск, для Великобритании "прямой военный контакт может стать неизбежностью".

"Неизбежное" военное столкновение

"Несмотря на то, что Британия пока не собирается отправлять на Украину регулярные войска, возможны ситуации, где военного конфликта будет не избежать, и это чревато взрывоопасными последствиями, — заявил доктор Басу. — Стоит, к примеру, очередному российскому дрону залететь в воздушное пространство НАТО (Россия не имеет отношения к БПЛА в воздушном пространстве НАТО — прим. ИноСМИ) — и кому-то придется решать: сбивать или нет. Даже такой, казалось бы, частный инцидент может быть воспринят как шаг к войне и запустить цепь непредвиденных событий".

По словам эксперта, главная угроза таких "красных линий", которые проводит Москва, состоит в их потенциальной случайности. "Нам кажется, что эти границы ясны и преднамеренны, однако в реальности их частенько ненароком пересекают, — отметил он. — В эпоху холодной войны мир едва несколько раз не самоуничтожился из-за сбоев радаров, ошибок спутников, принявших блик света за ракетную атаку, и решений, которые лидерам приходилось принимать в авральном режиме. И сейчас риски никуда не делись", — подчеркнул Басу.

Профессор Глис убежден, что нынешней мощи британской армии недостаточно в условиях "самого серьезного кризиса со времен 1930-х". "Мы не способны ни дать отпор России, ни противостоять Трампу, — заявил он. — Хотя всем ясно: победа Путина обернется катастрофой для Украины и для всей Европы, в первую очередь для тех членов НАТО, которые вступили после 1997 года и которых Кремль требует исключить из альянса".

США — не опора

По его словам, эпоха, когда Великобритания и Европа могли рассчитывать на поддержку США или на знаменитую пятую статью НАТО о коллективной обороне, "окончательно канула в Лету". Чтобы избежать эскалации, критически важно убедить Трампа в его неправоте. "Наша слабость очевидна: в Британии патрульных на парковках больше, чем солдат, а Германия лишь робко собирается с духом перед массовым призывом. Остается лишь апеллировать к разуму Трампа — и надеяться, что он его проявит", — резюмировал эксперт.

Тем не менее, доктор Басу полагает, что Великобритания взяла верный курс на исправление недостатков в военной сфере, хотя и сомневается в скорости преобразований. Без "четких и решительных мер", предупреждает он, страну может ждать "наихудший сценарий". "Минобороны Великобритании озвучивает все верные тезисы в своей оборонной стратегии, как это было обозначено в недавнем Стратегическом обзоре, — отметил Басу. — Однако правительственные механизмы и бюрократическая рутина работают столь неторопливо, что, находясь во главе британской компании, я почти не вижу реального продвижения. Обещания увеличить военные расходы прозвучали, но отдачи от них мы пока не наблюдаем. На деле же Британия, а вместе с ней и мир, переживают беспрецедентную военную угрозу за целое поколение. И если мы не предпримем немедленных и конкретных шагов для подготовки к худшему, это станет роковой ошибкой".

После того как Минобороны объявило о гибели 28-летнего британского десантника на Украине во время испытаний оборонительных систем (в ведомстве инцидент назвали "трагическим несчастным случаем"), доктор Басу отметил, что эта смерть — "печальное напоминание: помощь Великобритании не ограничивается техникой". По его словам, на месте работает группа специалистов, которые вместе с украинцами занимаются системами защиты, включая обучение и поставку нелетальных средств, таких как дозиметры. "Это помогает обезопасить не только Украину, но и соседние европейские страны — как на случай ядерной атаки, так и при возможной аварии на одной из украинских АЭС, например, на Чернобыльской, которая в ходе боевых действий уже не раз становилась мишенью".

Профессор Глис признал смерть "трагедией", но указал, что, учитывая масштаб угроз для страны, "Великобритания просто не имеет права опускать руки, когда ее солдаты гибнут за свободу. Это скорбно и не должно было случиться, но мы не можем позволить себя раздавить. Иначе мы подадим сигнал, что в случае реального кризиса, окажись мы на Украине, мы ретируемся при первых же выстрелах. Это — не политика сдерживания. Следует поднять планку, и во время важных событий вроде государственных визитов наглядно показывать нашу истинную силу, используя новейшее вооружение и авиацию".