MWM: ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34М

В рамках программы по увеличению объемов производства военной техники ВКС России получили новую партию Су-34М, пишет MWM. Эти истребители-бомбардировщики, обладающие самой большой дальностью полета в мире, отлично показали себя во время боевых действий на Украине.

Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34М в результате продолжительных усилий по увеличению объемов производства — более чем вдвое по сравнению с мирным временем. Государственный оборонный концерн "Ростех" сообщил, что "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) "изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34", добавив, что "машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы заказчику".

В заявлении подчеркивается, что Су-34 остается одним из самых востребованных самолетов в составе ВКС и может выполнять широкий спектр задач. "На основе опыта СВО самолет получил усовершенствования, которые позволяют бить еще точнее и мощнее за сотни километров от аэродрома базирования. По соотношению летно-технических и боевых характеристик — это один из самых лучших самолетов в мире", — отмечается в заявлении.

С начала 2022 года масштабы производства Су-34 более чем удвоились и составляют более 30 самолетов в год, что позволяет флоту расти, несмотря на потерю примерно 40 истребителей за 46 месяцев ожесточенных боевых действий на украинском театре (эти данные не подтверждены российскими официальными представителями — прим. ИноСМИ). При этом истребители продолжают наращивать свои наступательные возможности, в том числе благодаря внедрению на вооружение новых типов планирующих бомб. В октябре сообщалось, что минимум один тип планирующей бомбы с реактивным приводом обеспечивает непревзойденную дальность поражения в 193 километра, позволяя поражать даже тыловые позиции ВСУ.

С начала полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года Су-34 регулярно подвергают интенсивным бомбардировкам украинские силы и их западных союзников, в том числе с применением особо крупных планирующих авиабомб ФАБ-3000, бомб с термобарическими боеголовками и различных типов ракет класса "воздух-земля" — чему есть многочисленные видеоподтверждения.

Су-34 начал разрабатываться в конце 1980-х годов параллельно с советскими и американскими программами истребителей пятого поколения и задумывался как сильно усовершенствованный и увеличенный вариант истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27, поступившего на вооружение в 1984 году. Новый самолет примерно на 50% тяжелее исходного Су-27 за счет значительно увеличенного запаса топлива и внедрения более экономичных двигателей АЛ-31ФМ2, обеспечивающих ему наибольшую дальность полета среди всех ныне эксплуатируемых аналогов.

Ранее "Ростех" назвал Су-34 одним из символов ударной мощи российской фронтовой авиации. "Этот самолет отличается надежностью, впечатляющей дальностью полета и универсальным спектром вооружения — от авиабомб до высокоточных ракет. В боевых условиях Су-34 неизменно подтверждает статус настоящей „рабочей лошадки“, способной одновременно уничтожать воздушные цели и наносить выверенные удары по хорошо защищенным объектам инфраструктуры на значительном удалении от аэродрома базирования, — отметили в „Ростехе“. — Наши авиастроители хорошо понимают, насколько эта машина востребована в войсках, и делают все, чтобы обеспечить регулярные поставки техники в рамках Гособоронзаказа".

Комментируя возможности Су-34, летчик ВКС России отметил: "Преимущества самолета Су-34 заключаются в том, что он может выполнять боевые задачи в простых, сложных и минимальных погодных условиях как по наземным, так и надводным целям, применять управляемые авиационные средства поражения различного класса "воздух-РЛС", "воздух-воздух", а также "воздух-поверхность"".

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, со своей стороны, заявил, что производство военной техники значительно ускорилось: "Мы в плановом порядке завершаем производственную программу 2025 года и уже начали работу по самолетам следующего года. Предприятия ОАК держат высокий темп производства боевой техники, выполняя свои обязательства перед ВКС России. Этот год стал одним из самых результативных по количеству поставок самолетов оперативно-тактической авиации". Ожидается, что к концу десятилетия парк Су-34 приблизится к отметке в 350 самолетов.