В Европе продвигают идею о том, что РФ в случае войны не применит ядерное оружие

Источник изображения: topwar.ru

И дня не проходит без заявления того или иного европейского (включая британских) чиновника или военного высокого ранга о том, что «мы (они) на пороге войны». Все они продвигают идею, согласно которой воевать против России в любом случае придётся. Причём воевать напрямую и уже в ближайшие годы.

Основываются заявления на следующем «постулате»: «если позволить победить России на Украине, то она непременно пойдёт дальше». Как накануне заявил генсек НАТО Марк Рютте, «мы следующие».

И все подобного рода предположения, переходящие в утверждения, высказываются при полной убеждённости в том, что Россия, если война начнётся, не применит оружия массового поражения. Почему именно этот фактор так важен для тех политиков и представителей еврогенералитета, которые всё это транслируют «в массы»?

Если бы тот же Рютте был честным с европейцами и прямо сказал: «Граждане европейцы, если Россию действительно вынудить воевать, то от Европы могут в самые короткие сроки остаться руины в ядерной дымке». Но не говорит. А не говорит по той простой причине, что в этом случае из «граждан европейцев» не выбить необходимые объёмы финансирования. Ведь если дело действительно пахнет ядерной войной, то какой же смысл наращивать военные бюджеты на увеличение численности армий, на закупку БМП, танков, гаубиц - ведь от этого всё равно ничего не останется? Именно такой вопрос зададут адекватные граждане ЕС и подданные Британии.

Соответственно и идёт продвижение идеи следующего плана: «Будет война с Россией примерно такая, которая идёт на Украине». Так можно добропорядочным бюргерам навешать лапши о том, что, если не раскошелиться прямо сейчас, то завтра «русский Иван» может овладеть его «стиральной машинкой» и вообще «попрать демократию»…

Поэтому и заявления Владимира Путина о реакции «совсем другими силами и средствами» во внимание стараются не принимать. Иначе придётся тем же бюргерам открыто признаться, что это сама Европа провоцирует Россию на ядерную войну, не отдавая себе отчёта в последствиях.