Япония обратилась к ЕК с просьбой об участии в проекте перевооружения стран ЕС

ЦАМТО, 12 декабря. Япония, как ранее Турция и Южная Корея, официально обратилась к Еврокомиссии с просьбой об участии в проекте перевооружения Евросоюза через кредитный инструмент SAFE.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 12 декабря на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье.

Как напоминает агентство, в мае государства-члены ЕС согласовали создание инструмента SAFE, предназначенного для привлечения до 150 млрд. евро для наращивания производства вооружений. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 29 августа сообщила, что в программе участвуют 19 стран Евросоюза.

"Я уже подтверждал, что Турция и Южная Корея выразили заинтересованность в том, чтобы также начать двусторонние переговоры с целью полного присоединения к SAFE. То же самое касается и Японии – могу подтвердить это сегодня. Кроме того, с Канадой мы уже успешно заключили двустороннее соглашение о присоединении к SAFE. Что касается дальнейших шагов, то, как и в случае с Южной Кореей и Турцией, в настоящее время мы рассматриваем соответствующие запросы, и не будем предвосхищать какие-либо возможные решения", – сказал Т.Ренье.

Великобритания 28 ноября признала неудачу в переговорах по участию в SAFE.

МИД РФ 11 декабря заявил, что проект милитаризации Европы направлен на противодействие мифической угрозе со стороны России, это попытка подтолкнуть большинство стран Европы к военной конфронтации с Москвой, отмечает "РИА Новости".

Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" – из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 млрд. евро в течение четырех лет.