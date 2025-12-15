Войти
ЦАМТО

А.Ртищев: страны Запада и Украина нарушают международные договоренности в сфере нераспространения ОМП

454
0
0
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев.
Источник изображения: © Минобороны РФ

ЦАМТО, 12 декабря. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев провел брифинг, в ходе которого сообщил о нарушениях странами Запада и Украиной международных договоренностей в сфере нераспространения ОМП.

Ниже доклад А.Ртищева приведен в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации продолжает изучать материалы, полученные в 2025 году в ходе специальной военной операции и касающиеся нарушений странами Запада и Украиной положений конвенций о запрещении химического и биологического оружия, а также международных договоров в сфере ядерной безопасности.

Проводимая странами Запада агрессивная политика в области биологической безопасности, расширение военно-биологических программ НАТО создают дополнительные угрозы режиму нераспространения биологического оружия.

Мы доводили факты проведения работ американского военного ведомства на базе украинских биолабораторий, которые неоднократно подтверждались должностными лицами США. В их числе – координатор совета национальной безопасности Джон Кирби, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и действующий министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в августе 2025 года факты тестирования фармпрепаратов на украинском населении в 38 лабораториях подтвердил профессор органической химии Корнельского университета Дейв Коллум.

Для обеспечения скрытности подобных исследований их заказчиками выступают не военные ведомства, а гражданские агентства и неправительственные организации.

Одна из таких организаций – это Агентство США по международному развитию (ЮСАИД), которое было ликвидировано решением президента США Дональда Трампа.

В Соединенных Штатах агентство финансировало проведение учений Ивент-201, направленных на отработку действий в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. Хотелось бы отметить, что данные учения были проведены в октябре 2019 года, то есть незадолго до начала пандемии COVID-19.

В феврале 2025 года руководитель Департамента эффективности госуправления Илон Маск назвал ЮСАИД "преступной организацией", что еще раз подтверждает выводы российского военного ведомства о причастности агентства к противоправной деятельности, включая государственный переворот на Украине и ведение информационной войны против России.

Не менее серьезные опасения вызывает деятельность Украины в сфере обеспечения радиационной безопасности, включая попытки ядерного шантажа со стороны Киева.

Особая роль в этом принадлежит бывшему главе офиса президента Украины Ермаку. Он лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций. Маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию.

Это создает риски создания так называемой "грязной бомбы" с последующим ее применением "под чужим флагом".

Об этом свидетельствуют имеющиеся в нашем распоряжении методики обучения представителей СБУ. Одно из направлений подготовки моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей.

Напоминаю, что для создания подобных устройств может быть использовано не только отработанное ядерное топливо, но и градуировочные радиоактивные источники. Ранее мы приводили доклад премьер-министру Украины, озвученный секретарем Совета национальной безопасности Украины. В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, на территории Харьковской области. В докладе отмечено, ЦИТАТА "…утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария…".

В этой связи хотел бы обратить внимание на прогноз, разработанный государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины, в соответствии с которым в случае радиационной аварии на российско-украинской границе заражению подвергнется лишь Российская Федерация. Вместе с тем с большей долей вероятности произошел бы другой сценарий, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС, и радиоактивные вещества распространились бы на значительную часть Украины и Европы с учетом среднегодовой розы ветров.

Также вызывает опасения обстановка на Приднепровском химическом заводе. В период с 1949 по 1991 год это производственное предприятие перерабатывало урановые концентраты и урановую руду, в настоящее время используется по другому предназначению.

Здания и сооружения завода в настоящее время находятся в аварийном состоянии. Проникая внутрь помещений, атмосферные осадки смывают радиоактивные отходы и скапливаются в подвальных помещениях.

В данных условиях возрастают риски загрязнения бассейна реки Днепр и попадания опасных продуктов распада уранового сырья в Черное море.

Обращаю Ваше внимание, что огневого воздействия на данный объект со стороны Российской Федерации не осуществлялось.

Таким образом, военная и финансовая помощь Запада провоцирует многочисленные нарушения киевским режимом международных норм обращения с ядерными материалами. При этом западные "покровители" не учитывают, что деградация системы государственного управления способна поставить на грань экологической катастрофы не только Украину, но и целый ряд европейских государств.

Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации продолжает фиксировать факты нарушения киевским режимом Конвенции о запрещении химического оружия.

В ходе специальной военной операции задокументировано более шестисот случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс) и списочных химикатов, таких как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота.

ВСУ на регулярной основе используют гранаты с веществом "Си-Эс" американского производства, украинские ручные дымовые гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", и самодельные химические боеприпасы, снаряженные смесью хлорпикрина и хлорацетофенона. В 2025 году подобные попытки были отмечены на территории Луганской и Донецкой народных республик. Схроны с взрывными устройствами, содержащими вещество Си-Эс и хлорпикрин, обнаружены на территории населенного пункта Ракитное Белгородской области.

Не прекращаются попытки отравлений российских военнослужащих и должностных лиц администрации новых регионов. В ноябре 2025 года предотвращены попытки диверсии с использованием напитков, содержащих смесь токсичных химикатов колхицина и трет-бутилбициклофосфата – химического соединения, сопоставимого по своей токсичности и быстродействию с отравляющим веществом нервно-паралитического действия (Ви-Икс). Задержан один из исполнителей, который дал признательные показания.

Напомню о попытках украинских националистов разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской народных республик, создавая угрозу химического поражения мирного населения региона. Массированным ракетным ударам неоднократно подвергались промышленные предприятия "Заря" в населенном пункте Рубежное, "Азот" в Северодонецке, завод "КоксоХим" в Авдеевке.

Предотвращены попытки применения БПЛА по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в городе Россошь Воронежской области, имеющим вещества первого класса опасности.

Вместе с тем, в "умышленном создании техногенной катастрофы" киевский режим пытается обвинить Москву.

Другой пример.

В ходе оперативных мероприятий был установлен факт размещения иностранных наемников – граждан Румынии и реактивных систем залпового огня на территории Одесского припортового завода в населенном пункте Южное.

По полученной информации в сентябре 2025 года глава предприятия обратился к Одесской областной военной администрации с просьбой освободить объект опасности первого класса от неизвестных лиц и техники, так как в случае нанесения огневого поражения произойдет разлив более двухсот тонн жидкого аммиака и, как следствие, – техногенная катастрофа в регионе.

Понимая, что наши войска не наносят удары по объектам химической промышленности, Киев использует их в качестве техногенного щита, не считаясь с возможными рисками для местного населения и следуя негуманным принципам "Выжженной земли" и "Борьбы до последнего украинца".

Хотел бы довести до сведения общественности еще один вопиющий факт. Ранее мы информировали, что осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. На оставленных украинских позициях были обнаружены методические пособия по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами.

В ходе наступления на Времевском тактическом направлении в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области 9 декабря текущего года был уничтожен пункт управления беспилотных систем ВСУ, в котором находились представленные на слайде документы, касающиеся технических требований к беспилотному авиационному комплексу украинского производства типа "Баба-Яга". Данные документы согласованы в 2024 году с Национальной гвардией Украины. В соответствии с пунктом 39 технических требований БПЛА должен доставлять до 15 артиллерийских снарядов, снаряженных ЦИТАТА "…нервно-паралитическими, кожно-нарывными или удушающими агентами…". Хотелось бы обратить внимание, что документ также согласован с Минэкономики Украины на предмет соответствия национальному законодательству. Таким образом, вопреки требованиям Конвенции о запрещении химического оружия киевский режим открыто допускает возможность применения боевых отравляющих веществ.

Свидетельством этому также являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия. С момента начала специальной военной операции страны НАТО уже поставили на Украину более 280 тысяч общевойсковых защитных костюмов и противогазов, 150 тысяч комплектов антидотов и 20 тысяч тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ. В 2025 году киевский режим дополнительно запросил более 200 тысяч противогазов и костюмов химической защиты, а также более 160 тысяч индивидуальных дозиметров.

Российская Федерация на регулярной основе доводит до сведения Технического секретариата ОЗХО и государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия факты использования украинскими вооруженными формированиями отравляющих веществ и химических средств нелетального действия. Вся необходимая доказательная база была представлена в Техсекретариат, однако содержательной реакции мы так и не получили.

Это свидетельствует о двойных стандартах западных стран, под контролем которых находится ОЗХО. Они не только покрывают киевский режим и оказывают ему всяческое содействие, но и отметают как дезинформацию любые утверждения Российской Федерации о применении украинскими националистами токсичных химикатов.

Руководство Вооруженных Сил Российской Федерации продолжит работу по доведению до мирового сообщества информации о нарушениях странами Запада и Украиной положений конвенций о запрещении химического и биологического оружия, а также международных договоров, касающихся радиационной безопасности".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Продукция
Днепр
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Илон Маск
Трамп Дональд
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
ОНД
Ядерный щит
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 22:26
  • 12114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.12 20:10
  • 2
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»
  • 15.12 19:33
  • 1
«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата
  • 15.12 14:18
  • 1
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 15.12 13:59
  • 2
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ
  • 15.12 00:55
  • 0
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 14.12 19:17
  • 0
Комментарий к "Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России"
  • 14.12 18:32
  • 0
Об Украине, С-300, и "закладках" - специально для начетчика "Сергей-82"
  • 14.12 18:13
  • 2
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 14.12 09:35
  • 1
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России
  • 14.12 07:21
  • 1
В России раскритиковали Abrams с новым вооружением
  • 14.12 04:56
  • 2
В ЕС обсуждают идею выкупа у Турции ЗРС С-400 с последующей их передачей Киеву
  • 13.12 20:01
  • 81
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.12 18:04
  • 1
Названы преимущества вооруженного дронами Abrams
  • 13.12 14:19
  • 81
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал