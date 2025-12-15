ЦАМТО, 12 декабря. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев провел брифинг, в ходе которого сообщил о нарушениях странами Запада и Украиной международных договоренностей в сфере нераспространения ОМП.

Ниже доклад А.Ртищева приведен в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации продолжает изучать материалы, полученные в 2025 году в ходе специальной военной операции и касающиеся нарушений странами Запада и Украиной положений конвенций о запрещении химического и биологического оружия, а также международных договоров в сфере ядерной безопасности.

Проводимая странами Запада агрессивная политика в области биологической безопасности, расширение военно-биологических программ НАТО создают дополнительные угрозы режиму нераспространения биологического оружия.

Мы доводили факты проведения работ американского военного ведомства на базе украинских биолабораторий, которые неоднократно подтверждались должностными лицами США. В их числе – координатор совета национальной безопасности Джон Кирби, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и действующий министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в августе 2025 года факты тестирования фармпрепаратов на украинском населении в 38 лабораториях подтвердил профессор органической химии Корнельского университета Дейв Коллум.

Для обеспечения скрытности подобных исследований их заказчиками выступают не военные ведомства, а гражданские агентства и неправительственные организации.

Одна из таких организаций – это Агентство США по международному развитию (ЮСАИД), которое было ликвидировано решением президента США Дональда Трампа.

В Соединенных Штатах агентство финансировало проведение учений Ивент-201, направленных на отработку действий в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. Хотелось бы отметить, что данные учения были проведены в октябре 2019 года, то есть незадолго до начала пандемии COVID-19.

В феврале 2025 года руководитель Департамента эффективности госуправления Илон Маск назвал ЮСАИД "преступной организацией", что еще раз подтверждает выводы российского военного ведомства о причастности агентства к противоправной деятельности, включая государственный переворот на Украине и ведение информационной войны против России.

Не менее серьезные опасения вызывает деятельность Украины в сфере обеспечения радиационной безопасности, включая попытки ядерного шантажа со стороны Киева.

Особая роль в этом принадлежит бывшему главе офиса президента Украины Ермаку. Он лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций. Маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию.

Это создает риски создания так называемой "грязной бомбы" с последующим ее применением "под чужим флагом".

Об этом свидетельствуют имеющиеся в нашем распоряжении методики обучения представителей СБУ. Одно из направлений подготовки моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей.

Напоминаю, что для создания подобных устройств может быть использовано не только отработанное ядерное топливо, но и градуировочные радиоактивные источники. Ранее мы приводили доклад премьер-министру Украины, озвученный секретарем Совета национальной безопасности Украины. В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, на территории Харьковской области. В докладе отмечено, ЦИТАТА "…утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария…".

В этой связи хотел бы обратить внимание на прогноз, разработанный государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины, в соответствии с которым в случае радиационной аварии на российско-украинской границе заражению подвергнется лишь Российская Федерация. Вместе с тем с большей долей вероятности произошел бы другой сценарий, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС, и радиоактивные вещества распространились бы на значительную часть Украины и Европы с учетом среднегодовой розы ветров.

Также вызывает опасения обстановка на Приднепровском химическом заводе. В период с 1949 по 1991 год это производственное предприятие перерабатывало урановые концентраты и урановую руду, в настоящее время используется по другому предназначению.

Здания и сооружения завода в настоящее время находятся в аварийном состоянии. Проникая внутрь помещений, атмосферные осадки смывают радиоактивные отходы и скапливаются в подвальных помещениях.

В данных условиях возрастают риски загрязнения бассейна реки Днепр и попадания опасных продуктов распада уранового сырья в Черное море.

Обращаю Ваше внимание, что огневого воздействия на данный объект со стороны Российской Федерации не осуществлялось.

Таким образом, военная и финансовая помощь Запада провоцирует многочисленные нарушения киевским режимом международных норм обращения с ядерными материалами. При этом западные "покровители" не учитывают, что деградация системы государственного управления способна поставить на грань экологической катастрофы не только Украину, но и целый ряд европейских государств.

Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации продолжает фиксировать факты нарушения киевским режимом Конвенции о запрещении химического оружия.

В ходе специальной военной операции задокументировано более шестисот случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс) и списочных химикатов, таких как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота.

ВСУ на регулярной основе используют гранаты с веществом "Си-Эс" американского производства, украинские ручные дымовые гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", и самодельные химические боеприпасы, снаряженные смесью хлорпикрина и хлорацетофенона. В 2025 году подобные попытки были отмечены на территории Луганской и Донецкой народных республик. Схроны с взрывными устройствами, содержащими вещество Си-Эс и хлорпикрин, обнаружены на территории населенного пункта Ракитное Белгородской области.

Не прекращаются попытки отравлений российских военнослужащих и должностных лиц администрации новых регионов. В ноябре 2025 года предотвращены попытки диверсии с использованием напитков, содержащих смесь токсичных химикатов колхицина и трет-бутилбициклофосфата – химического соединения, сопоставимого по своей токсичности и быстродействию с отравляющим веществом нервно-паралитического действия (Ви-Икс). Задержан один из исполнителей, который дал признательные показания.

Напомню о попытках украинских националистов разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской народных республик, создавая угрозу химического поражения мирного населения региона. Массированным ракетным ударам неоднократно подвергались промышленные предприятия "Заря" в населенном пункте Рубежное, "Азот" в Северодонецке, завод "КоксоХим" в Авдеевке.

Предотвращены попытки применения БПЛА по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в городе Россошь Воронежской области, имеющим вещества первого класса опасности.

Вместе с тем, в "умышленном создании техногенной катастрофы" киевский режим пытается обвинить Москву.

Другой пример.

В ходе оперативных мероприятий был установлен факт размещения иностранных наемников – граждан Румынии и реактивных систем залпового огня на территории Одесского припортового завода в населенном пункте Южное.

По полученной информации в сентябре 2025 года глава предприятия обратился к Одесской областной военной администрации с просьбой освободить объект опасности первого класса от неизвестных лиц и техники, так как в случае нанесения огневого поражения произойдет разлив более двухсот тонн жидкого аммиака и, как следствие, – техногенная катастрофа в регионе.

Понимая, что наши войска не наносят удары по объектам химической промышленности, Киев использует их в качестве техногенного щита, не считаясь с возможными рисками для местного населения и следуя негуманным принципам "Выжженной земли" и "Борьбы до последнего украинца".

Хотел бы довести до сведения общественности еще один вопиющий факт. Ранее мы информировали, что осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. На оставленных украинских позициях были обнаружены методические пособия по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами.

В ходе наступления на Времевском тактическом направлении в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области 9 декабря текущего года был уничтожен пункт управления беспилотных систем ВСУ, в котором находились представленные на слайде документы, касающиеся технических требований к беспилотному авиационному комплексу украинского производства типа "Баба-Яга". Данные документы согласованы в 2024 году с Национальной гвардией Украины. В соответствии с пунктом 39 технических требований БПЛА должен доставлять до 15 артиллерийских снарядов, снаряженных ЦИТАТА "…нервно-паралитическими, кожно-нарывными или удушающими агентами…". Хотелось бы обратить внимание, что документ также согласован с Минэкономики Украины на предмет соответствия национальному законодательству. Таким образом, вопреки требованиям Конвенции о запрещении химического оружия киевский режим открыто допускает возможность применения боевых отравляющих веществ.

Свидетельством этому также являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия. С момента начала специальной военной операции страны НАТО уже поставили на Украину более 280 тысяч общевойсковых защитных костюмов и противогазов, 150 тысяч комплектов антидотов и 20 тысяч тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ. В 2025 году киевский режим дополнительно запросил более 200 тысяч противогазов и костюмов химической защиты, а также более 160 тысяч индивидуальных дозиметров.

Российская Федерация на регулярной основе доводит до сведения Технического секретариата ОЗХО и государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия факты использования украинскими вооруженными формированиями отравляющих веществ и химических средств нелетального действия. Вся необходимая доказательная база была представлена в Техсекретариат, однако содержательной реакции мы так и не получили.

Это свидетельствует о двойных стандартах западных стран, под контролем которых находится ОЗХО. Они не только покрывают киевский режим и оказывают ему всяческое содействие, но и отметают как дезинформацию любые утверждения Российской Федерации о применении украинскими националистами токсичных химикатов.

Руководство Вооруженных Сил Российской Федерации продолжит работу по доведению до мирового сообщества информации о нарушениях странами Запада и Украиной положений конвенций о запрещении химического и биологического оружия, а также международных договоров, касающихся радиационной безопасности".