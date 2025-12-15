Киодо: в Японии начнут обсуждать закон о смягчении правил экспорта вооружения

ЦАМТО, 12 декабря. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) изучает возможность начать обсуждать смягчение правил экспорта вооружения, в том числе в страны, где идут боевые действия.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.

"В него (проект документа для обсуждения – ред.) включен вопрос о том, следует ли разрешить экспорт летальных вооружений в "страны, подвергшиеся агрессии", или "страны, где в данный момент идут боевые действия", – отмечается в сообщении агентства.

В соответствии с действующими в Японии нормами, экспорт оборонного оборудования допускается лишь при условии, что оно будет использоваться в одном из пяти направлений, не связанных с применением летального вооружения: в поисково-спасательных операциях, транспортировке, предупреждении и мониторинге обстановки, а также при разминировании. Эти рамки были установлены в 2014 году.

В декабре 2023 года правила оборонного экспорта Японии были пересмотрены, впервые была разрешена передача готового вооружения стране-правообладателю. Ранее допускался лишь экспорт комплектующих. Первая поставка зенитных ракет Patriot, произведенных по американской лицензии и состоящих на вооружении Воздушных сил самообороны, была осуществлена в ноябре.

Ранее японские СМИ писали, что премьер Японии Санаэ Такаити уже в первой половине 2026 года планирует начать обсуждение пересмотра действующих правил, ограничивающих экспорт военной техники.