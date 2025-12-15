Войти
ИноСМИ

Тень в море. В Ла-Манше вертолет обнаружил российскую подводную лодку, известную как "черная дыра". Британский военно-морской флот объявил об угрозе для Великобритании со стороны России (The Sun, Великобритания)

525
0
0
Российская подлодка-невидимка Арктур
Российская подлодка-невидимка Арктур.
Источник изображения: © ЦКБ "Рубин"

The Sun: в Ла-Манше обнаружили российскую подлодку, известную как "черная дыра"

Британский ВМФ обнаружил в Ла-Манше российскую подлодку, известную как "черная дыра", пишет The Sun. Эти субмарины являются важным боевым средством в российском арсенале. Они оснащены современным вооружением, включая торпеды, морские мины и крылатые ракеты, способные наносить удары на большие расстояния.

Араминта Пламптре (Araminta Plumptre)

Эти бесшумные подводные лодки прозвали в НАТО "черными дырами".

Российская подводная лодка была обнаружена британским ВМС в Ла-Манше во время сильной бури.

На сенсационных фотографиях запечатлена одна из российских подводных лодок, которые в странах НАТО известны как "черные дыры". Подлодка следовала вблизи берегов Великобритании.

Российская подводная лодка "Краснодар" была обнаружена в ходе совместной трехдневной операции Великобритании и НАТО.

Подлодка и сопровождающий ее буксир "Алтай" прошли из Северного моря через Дуврский пролив в Ла-Манш.

О столкновении на море стало известно всего через несколько дней после того, как британский ВМС выступил с серьезным объявлением об угрозе со стороны России.

Британское судно поддержки Tidesurge, базирующееся в Марчвуде, использовало свой вертолет Merlin для наблюдения за торпедным катером еще советских времен.

Капитан судна Джеймс Аллен сказал: "Ничто так не мобилизует моряков так, как российская подлодка".

Командир 814-й морской авиационной эскадрильи Атлантического флота капитан-лейтенант Дэвид Эмери отметил: "Постоянное присутствие и открытое наблюдение за российскими судами в водах Великобритании имеет жизненно важное значение для национальной безопасности".

Несмотря на суровую погоду, подлодка передвигалась в надводном положении и прошла вблизи острова Уэсан на северо-западе Франции, где судно Tidesurge и вертолет передали наблюдение своему союзнику по НАТО.

Подводная лодка класса Кило известна своей скрытностью, за что некоторые представители ВМС США прозвали ее "черной дырой".

Эти подводные лодки были впервые разработаны в Советском Союзе в 1970-х годах и являются важным боевым средством в российском арсенале. Они оснащены современным вооружением, включая торпеды, морские мины и крылатые ракеты "Калибр", способные наносить удары на большие расстояния.

Эти подводные лодки активно использовались в Черном море во время украинского конфликта.

В июле этого года британский патрульный корабль Mersey из Портсмута, вертолет Wildcat из 815-й морской авиационной эскадрильи и специальный самолет Merlin по поиску подлодок из 824-й морской авиационной эскадрильи отследили российскую подводную лодку "Новороссийск", которая была обнаружена в британских водах.

В начале этой недели министр обороны Джон Хили объявил о планах по защите подводных кабелей и трубопроводов от угрозы российских подлодок с помощью программы "Атлантический бастион".

Министерство обороны Великобритании заявило, что эта программа является "непосредственным ответом на возобновление активности российских подводных лодок".

Новое высокотехнологичное вооружение, стоимостью в несколько миллионов фунтов, появилось после того, как ВМС заявили, что количество российских судов, "угрожающих" безопасности в британских водах, за последние два года увеличилось на 30%.

Во время поездки в Портсмут на прошлой неделе Хили заявил, что он хорошо осознает угрозу со стороны России.

Он добавил: "Мы отслеживаем действия российских кораблей и подводных лодок. Мы знаем, что Россия собирает информацию о наших подводных кабелях, сетях и трубопроводах и постоянно разрабатывает новые средства, которые могут угрожать нашей подводной инфраструктуре".

Программа "Атлантический бастион" будет включать комплекс беспилотников, планеров и самолетов-разведчиков, предназначенных для защиты подводной инфраструктуры Великобритании.

В начале этого месяца Великобритания подписала с Норвегией соглашение по обороне Lunna House с целью защиты важнейших подводных кабелей.

В сентябре парламентский Комитет по национальной безопасности заявил, что "не уверен" в способности Великобритании защитить свои подводные кабели и что атака на них может привести к "катастрофическим нарушениям связи".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
США
Франция
Продукция
AW-101
EH-101
Проекты
NATO
RCPV
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 22:26
  • 12114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.12 20:10
  • 2
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»
  • 15.12 19:33
  • 1
«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата
  • 15.12 14:18
  • 1
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 15.12 13:59
  • 2
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ
  • 15.12 00:55
  • 0
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 14.12 19:17
  • 0
Комментарий к "Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России"
  • 14.12 18:32
  • 0
Об Украине, С-300, и "закладках" - специально для начетчика "Сергей-82"
  • 14.12 18:13
  • 2
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 14.12 09:35
  • 1
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России
  • 14.12 07:21
  • 1
В России раскритиковали Abrams с новым вооружением
  • 14.12 04:56
  • 2
В ЕС обсуждают идею выкупа у Турции ЗРС С-400 с последующей их передачей Киеву
  • 13.12 20:01
  • 81
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.12 18:04
  • 1
Названы преимущества вооруженного дронами Abrams
  • 13.12 14:19
  • 81
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал