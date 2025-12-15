Тень в море. В Ла-Манше вертолет обнаружил российскую подводную лодку, известную как "черная дыра". Британский военно-морской флот объявил об угрозе для Великобритании со стороны России (The Sun, Великобритания)

The Sun: в Ла-Манше обнаружили российскую подлодку, известную как "черная дыра"

Британский ВМФ обнаружил в Ла-Манше российскую подлодку, известную как "черная дыра", пишет The Sun. Эти субмарины являются важным боевым средством в российском арсенале. Они оснащены современным вооружением, включая торпеды, морские мины и крылатые ракеты, способные наносить удары на большие расстояния.

Араминта Пламптре (Araminta Plumptre)

Эти бесшумные подводные лодки прозвали в НАТО "черными дырами".

Российская подводная лодка была обнаружена британским ВМС в Ла-Манше во время сильной бури.

На сенсационных фотографиях запечатлена одна из российских подводных лодок, которые в странах НАТО известны как "черные дыры". Подлодка следовала вблизи берегов Великобритании.

Российская подводная лодка "Краснодар" была обнаружена в ходе совместной трехдневной операции Великобритании и НАТО.

Подлодка и сопровождающий ее буксир "Алтай" прошли из Северного моря через Дуврский пролив в Ла-Манш.

О столкновении на море стало известно всего через несколько дней после того, как британский ВМС выступил с серьезным объявлением об угрозе со стороны России.

Британское судно поддержки Tidesurge, базирующееся в Марчвуде, использовало свой вертолет Merlin для наблюдения за торпедным катером еще советских времен.

Капитан судна Джеймс Аллен сказал: "Ничто так не мобилизует моряков так, как российская подлодка".

Командир 814-й морской авиационной эскадрильи Атлантического флота капитан-лейтенант Дэвид Эмери отметил: "Постоянное присутствие и открытое наблюдение за российскими судами в водах Великобритании имеет жизненно важное значение для национальной безопасности".

Несмотря на суровую погоду, подлодка передвигалась в надводном положении и прошла вблизи острова Уэсан на северо-западе Франции, где судно Tidesurge и вертолет передали наблюдение своему союзнику по НАТО.

Подводная лодка класса Кило известна своей скрытностью, за что некоторые представители ВМС США прозвали ее "черной дырой".

Эти подводные лодки были впервые разработаны в Советском Союзе в 1970-х годах и являются важным боевым средством в российском арсенале. Они оснащены современным вооружением, включая торпеды, морские мины и крылатые ракеты "Калибр", способные наносить удары на большие расстояния.

Эти подводные лодки активно использовались в Черном море во время украинского конфликта.

В июле этого года британский патрульный корабль Mersey из Портсмута, вертолет Wildcat из 815-й морской авиационной эскадрильи и специальный самолет Merlin по поиску подлодок из 824-й морской авиационной эскадрильи отследили российскую подводную лодку "Новороссийск", которая была обнаружена в британских водах.

В начале этой недели министр обороны Джон Хили объявил о планах по защите подводных кабелей и трубопроводов от угрозы российских подлодок с помощью программы "Атлантический бастион".

Министерство обороны Великобритании заявило, что эта программа является "непосредственным ответом на возобновление активности российских подводных лодок".

Новое высокотехнологичное вооружение, стоимостью в несколько миллионов фунтов, появилось после того, как ВМС заявили, что количество российских судов, "угрожающих" безопасности в британских водах, за последние два года увеличилось на 30%.

Во время поездки в Портсмут на прошлой неделе Хили заявил, что он хорошо осознает угрозу со стороны России.

Он добавил: "Мы отслеживаем действия российских кораблей и подводных лодок. Мы знаем, что Россия собирает информацию о наших подводных кабелях, сетях и трубопроводах и постоянно разрабатывает новые средства, которые могут угрожать нашей подводной инфраструктуре".

Программа "Атлантический бастион" будет включать комплекс беспилотников, планеров и самолетов-разведчиков, предназначенных для защиты подводной инфраструктуры Великобритании.

В начале этого месяца Великобритания подписала с Норвегией соглашение по обороне Lunna House с целью защиты важнейших подводных кабелей.

В сентябре парламентский Комитет по национальной безопасности заявил, что "не уверен" в способности Великобритании защитить свои подводные кабели и что атака на них может привести к "катастрофическим нарушениям связи".