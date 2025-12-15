Войти
Способный нести до 100 кг нагрузки дрон «Чёрный коршун - 15» вышел на испытания

Источник изображения: topwar.ru

Российские бойцы в зоне СВО в ближайшее время могут получить на вооружение новые грузовые дроны грузоподъемностью до 100 кг. В настоящее время идут испытания БПЛА мультироторного типа «Черный коршун - 15» (ЧК-15СВО). Об этом сообщили в компании-разработчике «Дронакс».

Дрон «Черный коршун - 15» (ЧК-15СВО) позиционируется как грузовой беспилотник, способный доставлять на передовую полезную нагрузку до 100 кг. Кроме того, его можно использовать как бомбардировщик для сброса мин и потенциально для эвакуации раненых. Беспилотник уже вызвал интерес у военных, особенно своими характеристиками. При большой грузоподъемности он сохраняет компактность, маневренность и автономность, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Мы позиционируем дрон «Черный коршун - 15» (ЧК-15СВО) как грузовой логистический дрон с рекомендуемой грузоподъемностью 100 кг. В комплекте идет универсальная система жесткой перевозки и сброса/отцепа крупногабаритных грузов. Применять дрон можно для доставки боеприпасов, снаряжения, медикаментов и других грузов.

При необходимости на дрон может быть установлено различное оборудование, в том числе системы РЭБ, наблюдения и т.д.

На сегодняшний день беспилотник проходит комплексные испытания в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации, в том числе в боевых условиях.

