Способный нести до 100 кг нагрузки дрон «Чёрный коршун - 15» вышел на испытания

Российские бойцы в зоне СВО в ближайшее время могут получить на вооружение новые грузовые дроны грузоподъемностью до 100 кг. В настоящее время идут испытания БПЛА мультироторного типа «Черный коршун - 15» (ЧК-15СВО). Об этом сообщили в компании-разработчике «Дронакс».
Дрон «Черный коршун - 15» (ЧК-15СВО) позиционируется как грузовой беспилотник, способный доставлять на передовую полезную нагрузку до 100 кг. Кроме того, его можно использовать как бомбардировщик для сброса мин и потенциально для эвакуации раненых. Беспилотник уже вызвал интерес у военных, особенно своими характеристиками. При большой грузоподъемности он сохраняет компактность, маневренность и автономность, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
При необходимости на дрон может быть установлено различное оборудование, в том числе системы РЭБ, наблюдения и т.д.
На сегодняшний день беспилотник проходит комплексные испытания в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации, в том числе в боевых условиях.