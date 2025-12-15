"Активный риск": новая выходка США заставила Канаду сильно напрячься (The Globe And Mail, Канада)

The Globe And Mail: новая СНБ США может стать глобальным риском для Канады

Соединенные Штаты могут стать активным стратегическим риском для Канады из-за новой концепции национальной безопасности, пишет The Globe And Mail. Теперь союзникам Вашингтона нужно ускорять темпы развития оборонного сотрудничества, расширять трансатлантические связи и усиливать контроль над иностранным вмешательством во внутренние дела.

Керри Бак (Kerry Buck)

Без помпы и громких слов правительство Соединенных Штатов приступило к действиям, которые могут стать кардинальным переворотом в американской внешней политике. Речь идет о принятии новой стратегии национальной безопасности, которая может серьезно отразиться на Канаде.

Все мы знаем, как осложнил подход Дональда Трампа к отношениям с Канадой экономическую ситуацию и обстановку в плане безопасности в стране. Однако СНБ — стратегия национальной безопасности Америки, меняет концепцию доселе последовательной внешней политики (хоть и колеблющейся в зависимости от постоянно меняющихся капризов президента) таким образом, что это начинает угрожать Канаде и другим союзникам, и это — тревожный факт.

Западное полушарие в тексте СНБ (что особенно интересно, оно явно не ограничивается Латинской Америкой) рассматривается как зона исключительного экономического и стратегического влияния Соединенных Штатов. Как говорится в документе, Вашингтон "будет блокировать попытки конкурентов из других полушарий размещать силы... или контролировать стратегически важные объекты в полушарии". При этом стратегически важные объекты трактуются в широком смысле и включают в себя критически важные минералы, киберкоммуникационные сети и инфраструктуру. Это ставит альянсы США в зависимость от стран полушария, снижают зависимость от внешних, враждебно настроенных государств" и делают акцент на закупках товаров американского производства.

Эти настроения, возможно, направлены прежде всего против Китая, но формулировки СНБ применимы к любой внешней державе. Это противоречит планам премьер-министра Канады Марка Карни по диверсификации торговых и оборонных отношений Канады с отходом в сторону от Соединенных Штатов. Стратегия национальной безопасности представляет собой концепцию экстерриториального экономического национализма, которая рассматривает суверенитет союзников, включая Канаду, как нечто "второстепенное", над чем можно и нужно доминировать. В контексте неоднократных размышлений Трампа о том, как сделать Канаду 51-м штатом при помощи "выкручивания рук" в экономической сфере, это выглядит особенно тревожащим. Те, кто считал, что эпоха империализма закончилась более века назад, похоже, ошибались.

Еще один важный капкан, который Штаты подготовили для Канады своей новой стратегией, касается Европы. Можно было бы предположить, что СНБ снизит приоритет Европы, но вместо этого данный континент объявлен "жизненно важным в стратегическом и культурном плане" для Соединенных Штатов. В тексте стратегии Европа упоминается 49 раз. Это куда чаще, чем в двух последних версиях СНБ. Для сравнения, Российская Федерация упоминается в документе лишь 10 раз, причем семь из них посвящены тому, как следует управлять отношением Европы к угрозе со стороны Москвы. Крайне тревожит то, что СНБ отражает позицию Москвы и поддерживает политику Кремля. Призыв к восстановлению стратегической стабильности с Россией в сочетании с подходом, который применяется к Евросоюзу и Украине, фактически переводит Европу в сферу влияния Москвы.

Новая стратегия национальной безопасности подрывает саму суть трансатлантических отношений. Впервые обсуждая договор НАТО, Канада настаивала на том, чтобы он включал в себя преданность свободе, демократии, верховенству права и сотрудничеству между союзниками в целях укрепления их свободных институтов и построения стабильного Североатлантического сообщества. Формулировки СНБ в отношении НАТО подтачивают эти общие ценности необоснованной и одиозной риторикой ультраправых белых националистов: "В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что ... некоторые члены НАТО станут преимущественно неевропейскими. В таком случае остается открытым вопрос, будут ли они смотреть на свое место в мире — или на свой союз с Соединенными Штатами — так же, как те, кто подписывал Устав НАТО". Стратегия национальной безопасности заходит настолько далеко, что даже призывает к прямому вмешательству США в европейские политические процессы путем "культивирования сопротивления нынешней траектории Европы внутри европейских государств".

Возможно, СНБ и не является обязательной для исполнения декларацией стратегических намерений, но текст документа был подготовлен лицами, которые занимают достаточно высокие посты в экосистеме Трампа. А это имеет значение. В любом случае, Канада и остальной мир не могут позволить себе считать, что новая стратегия национальной безопасности Штатов — это просто политическое позерство. Потенциальное влияние СНБ на трансатлантические связи и европейскую безопасность может оказаться катастрофическим, если США всерьез отнесутся к ее реализации в любой части документа.

Что публикация СНБ может означать для Канады и ее союзников? Нам пора ускориться в сфере углубления оборонного сотрудничества, особенно в области закупок, кибербезопасности, Арктики и поддержки Украины. При этом мы должны максимально закрепить это сотрудничество в НАТО и не ставить его в зависимость от официальных решений организации Североатлантического договора. Канаде следует сохранять трансатлантические связи, пусть даже в радикально видоизмененной форме. Нам также необходимо усилить суверенный контроль над нашими киберсетями и здорово переосмыслить степень обмена разведданными с Соединенными Штатами. Наконец, Канаде и нашим европейским союзникам необходимо больше сотрудничать в вопросах демократической устойчивости и отражения иностранного вмешательства в наши демократические процессы.

Канада вскоре займется подготовкой собственной Стратегии национальной безопасности. В ней мы должны будем вновь подтвердить ценности прав человека, свободы и демократии, которые были закреплены в основополагающих документах НАТО. Это отвечает нашим интересам коллективной безопасности в ситуации, где Соединенные Штаты не просто отказываются от своей роли друга и защитника — они могут внезапно стать активным стратегическим риском.

Керри Бак — бывший посол Канады в НАТО и старший научный сотрудник Оттавского университета.