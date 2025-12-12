Войти
Впервые в истории на Севморпуть вышли сразу восемь российских атомных ледоколов

Источник изображения: topwar.ru

Сразу восемь российских атомных ледоколов вышли на Северный морской путь, начав одновременную работу. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Сразу восемь атомных ледоколов принялись за работу на Севморпути, это произошло после того, как ледокол «Ямал» под командованием первой женщины-капитана атомохода Марины Старовойтовой взял первое судно под проводку. Как подчеркнул Лихачев, такого в истории России еще не было. Впрочем, как и женщины-капитана атомного ледокола. Все когда-то случается впервые. В скором времени атомоходов станет значительно больше, программа по строительству атомных ледоколов успешно реализуется.

Впервые вообще в истории нашей страны и, конечно же, самой арктической территории сегодня утром восемь [атомных] ледоколов в строю, восемь ледоколов в рейсах. Один из ледоколов ведет женщина — Марина Старовойтова. Впервые она сегодня взяла на проводку судно.

Как отмечает ТАСС, речь идет о четырех атомных ледоколах проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Двух ледоколах проекта 10520 «Арктика» — «Ямал» и «50 лет Победы», а также двух ледоколах типа «Таймыр» проекта 10580 — «Таймыр» и «Вайгач».

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
50 лет Победы
ЛК-60Я
Компании
ГАЗ Группа
Росатом
Проекты
Арктика
