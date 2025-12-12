Бразилия отказалась от продления участия в Договоре о запрещении ядерного оружия

Источник изображения: topwar.ru

Комиссия по внешним связям и национальной обороне бразильского парламента не поддержала ратификацию Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), сославшись на приоритеты национальной безопасности.

Такое решение было принято после рассмотрения позиции члена комиссии Луиса Филиппа Орлеан-Браганса, который выступил против одобрения документа и изложил свои аргументы.

Однако на данный момент предложение по ратификации выглядит абсолютно неэффективным и даже иллюзорным в условиях все более сложной, динамичной и конфликтной международной системы.

По его словам, международные соглашения в сфере разоружения утрачивают вес, поскольку государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизацию своих ядерных потенциалов. В этих условиях Бразилия намерена сосредоточиться на развитии собственной системы обороны.

Напомним, 30 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести ядерные испытания. В качестве обоснования он заявил, что подобные испытания якобы проводятся другими странами, в том числе Россией и Китаем. При этом каких-либо конкретных доказательств или развернутых пояснений своим словам Трамп не представил.

Россия, со своей стороны, остается привержена своим международным обязательствам по запрету ядерных испытаний. Однако, как ранее подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае проведения ядерных испытаний другой страной Россия будет вынуждена ответить зеркально для сохранения стратегического паритета.

На данный момент Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали около 50 государств, включая Алжир, ДР Конго, Судан, Никарагуа, Ямайка, Мальта, Вьетнам, Малайзия и др.