Литва стала вторым в мире крупнейшим оператором французских САУ CAESAR Mk II

Литва становится вторым крупнейшим оператором французских САУ CAESAR Mk II в мире после самой Франции, Вильнюс заказал дополнительную партию самоходных артиллерийских установок.

На сегодняшний день на вооружении ВС Литвы стоит 18 155-мм САУ CAESAR Mk II, заказанных у французов в 2022 году. Новое соглашение предусматривает поставку еще 30 артиллерийских установок, начиная с 2027 года. Таким образом, общее количество французских САУ в литовской армии составит 48 единиц, что делает Литву вторым в мире крупнейшим пользователем CAESAR Mk II после Франции.

Как сообщили в Министерстве обороны прибалтийского лимитрофа, первый полноценный дивизион САУ CAESAR Mk II будет сформирован в 2030 году. Стоимость поставки дополнительных САУ составила порядка 270 млн евро. Кроме самих установок, французы пообещали создать мощности по ремонту этих САУ.

САУ CAESAR Mk II — это дальнейшее развитие французской самоходной колесной артиллерийской установки CAESAR калибра 155 мм. Данная версия получила бронированную кабину с улучшенной баллистической и противоминной защитой, новый дизельный двигатель мощностью 460 л. с. с автоматической коробкой передач и современное колесное шасси производства ARQUUS.

Установка оснащена новым программным обеспечением для управления огнем, максимальная дальность стрельбы обычным снарядом составляет 40 км.