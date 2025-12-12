Президент РФ В. Путин провел совместное заседание Госсовета и президентского Совета по науке и образованию.

DE: выход США из НАТО станет крупнейшей победой России за последние 80 лет

Новая стратегия безопасности США повергла Европу в шок, однако еще большее смятение в Брюсселе вызвали новые дискуссии о выходе США из НАТО, пишет DE. Если Трамп на него решится, это станет идеальным подарком для Путина и крупнейшей победой России за последние 80 лет, подчеркивает автор статьи.

Джон Варга (John Varga)

Европейские лидеры были ошеломлены после того, как Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности, которая нарушает все традиционные представления об отношениях Европы и США.

Представитель Республиканской партии США выдвинул предложение о выходе своего округа из НАТО, что, вероятно, вызовет еще большую панику среди союзников Америки. Европейские лидеры были ошеломлены после того, как Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности, которая нарушает все традиционные представления об отношениях Европы и США.

В 33-страничном документе содержится резкая критика Европы, а ее лидеры обвиняются в подрыве "политической свободы и суверенитета". Также утверждается, что Европа стоит перед лицом "цивилизационной гибели". В документе также подчеркивается переход к концепции "Америка прежде всего", в которой основное внимание уделяется Западному полушарию и экономической безопасности, а не глобальным обязательствам. В рамках этого нового подхода к внешней политике США будут стремиться к улучшению отношений с Россией в целях установления "стратегической стабильности".

Этот документ вызвал еще больше сомнений в отношении долгосрочного участия Белого дома в НАТО, что считается краеугольным камнем послевоенной безопасности на Западе.

Еще большее смятение в европейских столицах, вероятно, вызовет предложение члена Конгресса США, который выдвинул законопроект, предусматривающий выход США из военного альянса.

Республиканский представитель от штата Кентукки Томас Масси заявил, что НАТО больше не отвечает современным требованиям безопасности.

"НАТО — это пережиток холодной войны, — сказал он. — Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей собственной страны, а не стран с уклоном в социализм. НАТО было создано для противодействия Советскому Союзу, который распался более тридцати лет назад. С тех пор участие США обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов и продолжает угрожать вовлечением США в войны между другими странами. Наша Конституция не одобряет постоянное вмешательство в дела других стран, о чем нас предупреждали наши отцы-основатели. Америка не должна быть защитницей мира, особенно когда богатые страны отказываются платить за свою собственную оборону".

По мнению эксперта по внешней политике, выход США из НАТО стал бы идеальным подарком для Владимира Путина.

Аналитик Венгерского центра по фундаментальным правам Золтан Кошкович написал на своей странице в соцсети X: "Вбить клин между Европой и Америкой было бы величайшей стратегической победой России за последние 80 лет. Мы очень близки к этому. Военная коалиция преподнесет это Путину на блюдечке с золотой каемочкой".