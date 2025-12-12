Вызовы европейской безопасности не ограничиваются отсутствием поддержки со стороны Трампа (The New York Times, США)

NYT: без поддержки Трампа Европе предстоит принять решения эпохального значения

Европе предстоит принять ряд решений, от которых будет зависеть судьба всего континента, пишет The New York Times. Страны лишились поддержки США и совершенно не знают, что делать с Украиной. Внутренние социальные и экономические кризисы вынуждают их пойти на внешние политические риски.

Стивен Эрлангер

Европейцы оказались между двумя враждебными державами, Россией и США, а будущее Украины требует неотложных решений.

Зажатая между США и Россией Европа столкнулась со вторым эпохальным событием за последние несколько лет.

Номером один стала российская спецоперация на Украине — первый крупный сухопутный конфликт на европейском континенте со времен Второй мировой войны. Номером два — отказ США от своих обязательств по обеспечению безопасности континента, заявили европейские официальные лица и эксперты.

Они считают, что главная цель президента Трампа — не мир на Украине, а сближение с Россией, которая активно пытается подорвать НАТО и Европейский союз, что поставило бы под угрозу безопасность Европы.

И хотя пренебрежение Трампа к Европе, которую он даже назвал "загнивающей", привлекло немало внимания, это лишь часть проблемы, вставшей перед европейскими лидерами. Среди других неприятностей — дефицит бюджета, падение рейтингов и рост крайне правых настроений. На фоне этого всего они пытаются обеспечить свою безопасность и помочь Киеву.

"Впервые после окончания Второй мировой войны Америка не на нашей стороне в вопросах войны и мира в Европе, — заявил Норберт Реттген, высокопоставленный законодатель от консервативной партии канцлера Германии Фридриха Мерца. — Они встали на сторону агрессора — вопреки интересам страны, подвергшейся нападению, то есть Украины, и интересам европейской безопасности в целом. Они хотят выступить посредниками между НАТО и Россией, что означает, что США больше не считают себя ведущим членом НАТО и рассматривают Европу как стратегическую цель".

Главные споры развернулись вокруг будущего Украины. Трамп настаивает на урегулировании конфликта на условиях, выгодных России, а европейцы считают Украину решающей для своей собственной безопасности и призывают Киев добиваться более выгодного соглашения.

Европейские лидеры на этой неделе вновь встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и испытали некоторое облегчение оттого, что президент России Владимир Путин пока не желает обналичивать свои чеки и продолжает сопротивляться мирным усилиям Трампа. Это означает, что Украине придется продолжать боевые действия при поддержке Европы.

Учитывая, насколько высоки ставки, Европе предстоит еще многое сделать, чтобы стать надежным противовесом. Как сказал один усталый европейский чиновник, злиться — это приятно, но это не политика.

И при всей враждебности Вашингтона у Европы хватает и других насущных проблем.

Командование НАТО считает 2029 год крайним сроком для разработки надежных средств обычного сдерживания против России, однако опасается, что Москва может испытать сплоченность альянса и раньше.

Поэтому европейские лидеры должны как можно скорее отыскать деньги, чтобы поддержать Украину и одновременно упрочить собственную оборону, заменив важнейшие американские военные технологии, — все это на этапе, когда национальные бюджеты стеснены, а долги высоки.

Они понимают, что им предстоит убедить своих избирателей в том, что защита Украины того стоит, и что для противостояния милитаризованной, империалистической России требуются серьезные военные расходы и более крупные армии, а также возвращение воинской обязанности в том или ином виде.

Кроме того, им предстоит активнее противостоять вызову популистских, националистических ультраправых партий, которым администрация Трампа недвусмысленно выразила поддержку в своей новой стратегии национальной безопасности.

В этом крайне идеологизированном документе основные европейские правительства обвиняются ни много ни мало в подрыве демократии и потворству "уничтожению цивилизации". Стратегия заявляет о решимости администрации "культивировать сопротивление" в Европе, работая со своими политическими единомышленниками по всему континенту, от "Национального объединения" во Франции и Партии реформ в Великобритании до "Альтернативы для Германии".

Свое недовольство европейцами Трамп излил в нашумевшем интервью Politico, опубликованном во вторник, в котором он назвал лидеров Старого света "настоящими глупцами" и заявил, что из-за иммиграции "часть этих стран утратит жизнеспособность".

Ключевой момент в борьбе с Вашингтоном из-за Украины и европейской безопасности наступит на следующей неделе на заключительном саммите лидеров Европейского союза. Там им предстоит решить, как изыскать примерно 200 миллиардов долларов, необходимых для финансирования Украины в течение следующих двух лет, и позволить ей продолжать борьбу.

Спор развернулся вокруг того, стоит ли использовать замороженные российские активы в Европе на сумму около 210 миллиардов евро (245 миллиардов долларов), и если да, то как. Большинство из них находятся в брюссельском депозитарии, и правительство Бельгии, столкнувшись с угрозами со стороны России, не горит желанием рисковать. Американские чиновники также призывают Бельгию сопротивляться, поскольку Вашингтон считает возвращение активов России ключевым элементом мирного плана по Украине. Министры финансов и Европейский центральный банк также выразили обеспокоенность тем, что доверие к Европе и надежность евро могут оказаться под угрозой.

Канцлер Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, со своей стороны, давят на Бельгию, утверждая, что другие европейские страны обеспечат ей достаточные гарантии.

"Для Европы настал момент истины, — сказал Реттген. — Технократам это не нравится, и на то есть веские причины, но для того, чтобы не терять актуальности, требуется политическая воля, а не юридические тонкости. Если мы потерпим неудачу, мы станем неуместными и превратимся в игрушку в чужих руках".

Если задействовать активы не удастся, крупным европейским странам, включая Великобританию, предстоит объединить усилия и выйти за рамки блока, чтобы выделить кредит, который покроет запросы Украины. Эта перспектива не просто дорогостоящая, но и рискованная.

Хотя европейцы клянутся поддерживать Украину, у них нет собственной стратегии мирного урегулирования без усиления экономического нажима на Россию со стороны США, а его Трамп оказывать не намерен.

Еще важнее, по словам европейских чиновников, — качество гарантий безопасности, которые Украина получит в результате переговоров. Надежные гарантии безопасности — лучший стимул для Украины отказаться от части своей территории, но до сих пор, по словам чиновников, США увиливали от конкретных обязательств и отказывались поддерживать европейский контингент, который бы мог этого добиться.

Кроме того, Путин неоднократно отвергал присутствие сил стран НАТО на Украине даже после мирного урегулирования, в результате чего планы "коалиции желающих" кажутся неубедительными.

Европейские лидеры надеются смягчить давление Трампа на Зеленского, предложив провести встречу украинцев, европейцев и американцев и выработать совместный мирный план, который впоследствии будет предложен России. Зеленский заявил журналистам, что Украина направит США свои предложения в среду.

Высокопоставленные чиновники НАТО постарались обнадежить их. Хотя администрация Трампа объявила о выводе 3 тысяч американских военнослужащих из Румынии, в Европе их по-прежнему находится 79 тысяч — в общей сложности даже это больше, чем вся британская армия. При этом они признают, что европейцам будет тяжело заменить ключевые американские военные возможности — спутниковую разведку, противовоздушную оборону, ракеты дальнего действия, а также управление войсками. И уж конечно, они не смогут этого сделать к 2029 году, который европейские военные назвали крайним сроком для сдерживания России, закаленной в боях на Украине.

Европа должна готовиться к тому, чтобы вести войну самостоятельно, потому что Трамп может и не поддержать ее, заявил высокопоставленный европейский чиновник.

Украина — рубеж европейской обороны против России, "но мы не осознаем, чтó это означает и чего это стоит", — сказала директор Атлантического совета по Северной Европе Анна Висландер. "Российские активы абсолютно необходимы Украине, чтобы продолжать борьбу и изменить военные расчеты Москвы. Если мы не решимся на этот риск, то поплатимся позже", — заключила она.