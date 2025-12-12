ЦАМТО, 11 декабря. Хорватия подписала соглашение на закупку у Германии 44 танков "Леопард-2A8", сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Правительство Хорватии 4 декабря одобрило покупку 44 танков "Леопард-2A8" в ФРГ, 18 САУ CAESAR во Франции, 420 тяжелых грузовиков Tatra на общую сумму около 2 млрд. евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. Стоимость танков по контракту составила 1,3 млрд. евро, цена каждого – около 30 млн. евро.

"Сегодня (10 декабря) было подписано соглашение о приобретении 44 танков "Леопард-2A8", – цитирует "РИА Новости" заявление Ф.Мерца во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Соглашение было подписано заместителем премьер-министра и министром обороны Хорватии Иваном Анушичем в присутствии журналистов.

Справка ЦАМТО

Ранее ВС Хорватии получили ОБТ "Леопард-2A4" для обучения личного состава перед ожидаемой поставкой "Леопард-2A8". В ходе состоявшегося 31 июля 2025 года в Загребе военного парада были продемонстрированы основные боевые танки "Леопард-2A4".

В парадной колонне прошли два танка, получившие национальное обозначение: "Леопард 2A4HRV". Их поставка стала "промежуточным" этапом перед принятием на вооружение ВС Хорватии самых современных "Леопард-2A8".

Поставленная техника обеспечит подготовку экипажей для 44 приобретаемых "Леопард-2A8", первая партия которых должна быть поставлена Хорватии в 2027 году.

Как напоминает агентство, премьер Хорватии ранее поддержал увеличение оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году и высказал мнение, что экономика его страны позволит уже к 2030 году выйти на показатель в 3% ВВП на военные нужды.

Глава правительства Хорватии в июне напомнил, что Загреб уже достиг показателя в 2% отчислений на оборону, модернизировал свои Вооруженные силы до 30% и с тех пор, как он стал премьером в 2016 году, расходы на оборону выросли более чем на 200%.

Ранее страны-члены ЕС согласовали создание кредитного инструмента SAFE, через который планируется привлечь 150 млрд. евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 млрд. евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.