В ЕС обсуждают идею выкупа у Турции ЗРС С-400 с последующей их передачей Киеву

ЗРК С-400
ЗРК С-400.
ЦАМТО, 11 декабря. В Европейском союзе обсуждают идею выкупить у Турции российские ЗРС С-400 и передать их Украине, сообщил "РИА Новости" осведомленный дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

"Не так давно в кулуарах возникла идея, как "элегантно" помочь Турции решить свой конфликт с США, которые были до сих пор очень недовольны тем, что союзник по НАТО приобрел российское вооружение. Эта идея заключается в том, чтобы Европейский союз выкупил у Турции С-400", – рассказал собеседник агентства.

В настоящее время в ЕС обсуждают возможность сделать это в рамках помощи Украине.

"Для этого можно будет использовать общие средства, и так предназначенные для закупок вооружения для Украины. На них все равно придется что-то купить", – добавил источник.

Он выразил мнение, что продажа С-400 поможет Турции вернуться к переговорам с США о поставках истребителей F-35, которые были прерваны под предлогом покупки Анкарой российских средств ПВО.

"Так или иначе, Турции придется что-то делать с С-400. Поэтому идея состоит в том, чтобы получить за них деньги, наладить отношения с США, вернуться к вопросу закупки F-35. С другой стороны Евросоюз также в этой ситуации будет выглядеть как меценат, а не как бухгалтер", – заключил собеседник агентства.

В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект ЗРС С-400 на сумму 2,5 млрд. долл., который был поставлен летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей турецкого ОПК по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Россия
США
Турция
Украина
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
NATO
Евросоюз
