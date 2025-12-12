Президент Польши Навроцкий оказался не в курсе планов военного ведомства по передаче Украине оставшихся МиГ-29

ЦАМТО, 11 декабря. Президент Польши Кароль Навроцкий оказался не в курсе планируемой передачи Украине польских истребителей МиГ-29.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач.

В среду министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ВВС Польши выводят из эксплуатации МиГ-29 и хотят передать их Украине.

"Президент не информирован об этом важном вопросе", – сказал М.Пшидач.

При этом, добавил он, с президентом должны были проконсультироваться как с главнокомандующим Вооруженными силами.

"С некоторым удивлением, но и интересом мы восприняли эти слова со стороны правительства, а также со стороны высших офицеров польской армии, говорящих о конкретных планах в этом отношении", – подчеркнул М.Придач.

По его словам, Польша передавала военную технику Украине и в предыдущие годы, "но это всегда происходило не только с ведома, но и с согласия президента республики".

Польша ранее передала Украине около десяти МиГ-29. На вооружении Войска польского остаются не более 15 таких машин, из которых не все пригодны к эксплуатации, отмечает агентство.