Пора немедленно заканчивать вооруженный конфликт на Украине (Foreign Affairs, США)

FA: в интересах Украины завершить конфликт с Россией как можно скорее

В интересах Киева завершить конфликт с Москвой как можно скорее, пишет автор статьи в FA. Украина ничего не выиграет, заняв выжидательную позицию и рассчитывая на будущие переговоры с гипотетической позиции силы. Такую позицию она не сможет занять ни в ближайшее время, ни когда бы то ни было, уверен автор статьи.

Томас Грэм

Трамп может посрамить скептиков и заключить сделку.

Очередная попытка президента США Дональда Трампа прекратить вооруженный конфликт между Россией и Украиной была встречена с глубоким недоверием. Украина, пользующаяся поддержкой Европы, четко заявила, что не готова принять условия, которые равноценны капитуляции. А Россия не подает никаких сигналов об отказе от своих максималистских требований, которые положат конец существованию Украины как суверенного и независимого государства. Таким образом, утверждают скептики, никаких условий для проведения серьезных переговоров не остается. Очевидный отказ президента России Владимира Путина пойти на существенные уступки во время переговоров с представителями Трампа 2 декабря только усилил сомнения скептиков.

Но они неправы. Пришло время для урегулирования конфликта, и делать это надо в ближайшие месяцы.Вопрос в том, хватит ли администрации Трампа умений, навыков, терпения и выдержки, чтобы довести дипломатический процесс до успешного завершения.

Терять время нельзя

Почти четыре года жестоких боев, в ходе которых ни одна из сторон не добилась стратегического прорыва, создали парадоксальную ситуацию, в которой обе страны тем больше проигрывают, чем дольше длятся боевые действия. Лучшая сделка, которую может получить каждая из сторон, доступна сейчас, а не через шесть месяцев или позже. Украина ничего не выиграет, заняв выжидательную позицию и рассчитывая на будущие переговоры с гипотетической позиции силы. Такую позицию она не сможет занять ни в ближайшее время, ни когда бы то ни было. Украинские лидеры уже признали, что не смогут силой занять всю подконтрольную России территорию. То, чего Украина не может добиться на поле боя, она не получит за столом переговоров. Кроме того, более сильная Украина не заставит западные страны предоставить ей внушительные гарантии безопасности. Западные правительства уже ясно дали понять, что они не будут рисковать войной с Россией ради защиты Украины. Чем дольше Украина будет ждать, тем больше у нее будет разрушений.

Вместо того чтобы добиваться выхода на позиции силы, Украине срочно нужно урегулировать конфликт, который опустошил страну экономически и демографически. Затраты на восстановление в течение следующего десятилетия, по имеющимся оценкам, более чем в 2,6 раза превысят довоенный ВВП страны в 200 миллиардов долларов. Киеву будет все труднее находить людей для ведения боевых действий на передовой, а он пока еще не продемонстрировал свою способность остановить медленное, но неуклонное продвижение России. Около семи миллионов украинцев — примерно одна шестая часть довоенного населения — покинули страну, и многие из них никогда не вернутся. Концентрация власти в руках канцелярии президента в ответ на чрезвычайное положение в стране и перенос на неопределенный срок всеобщих выборов постепенно подрывает основы хрупкой демократии. Разворачивающийся коррупционный скандал, в который вовлечены высокопоставленные руководители, в том числе, влиятельный руководитель аппарата Владимира Зеленского, наглядно иллюстрирует пагубные последствия концентрации власти. В условиях непрекращающихся боевых действий будущее Украины с каждым днем кажется все более мрачным.

<...>

Неудивительно, что Россия и Украина по-прежнему очень далеки друг от друга по условиям урегулирования, особенно по территориальным вопросам и по содержанию гарантий безопасности для них обеих. Украина не уступит территорию в Донбассе, которую Россия не взяла под свой контроль, как этого требует Кремль. Она также не откажется от своего стремления вступить в НАТО, что является самой твердой гарантией безопасности, ради безопасности России, и не согласится ограничить свой военный потенциал до такого уровня, которого будет недостаточно для сдерживания потенциальной российской агрессии.

Но эти преграды можно преодолеть. На самом деле, контуры окончательного урегулирования видны, пусть даже обе стороны категорически отрицают это. Это прекращение огня вдоль линии боевого соприкосновения без официального признания контроля другой страны над территорией, которую та считает своей. Это вооруженный нейтралитет, или достаточно мощный военный потенциал для надежной защиты своей территории. Это возможность вступления Украины в ЕС, но не в НАТО. И это отказ от дальнейшего продвижения НАТО на восток на постсоветское пространство. Такой исход позволил бы Путину провозгласить победу, а Зеленскому заявить о том, что он сохранил самое ценное: суверенитет и независимость Украины, а также ее стремление стать частью Европы. Это также избавило бы обе страны от необходимости продолжать военные действия. Но соглашение на таких условиях может быть достигнуто только в рамках строго конфиденциальных переговоров, на которых противоборствующие стороны могли бы пойти на необходимые компромиссы по болезненным вопросам в рамках общего мирного соглашения.

Добиваясь гарантий

Однако достижение такого результата потребует согласованных дипломатических усилий с участием всех сторон конфликта: России, Украины, США, а также Европы. Но возглавить эти усилия может только одна страна: США. Америка обладает уникальными рычагами влияния на три другие стороны. Как уже было продемонстрировано, Вашингтон может оказать давление на Украину и Европу, пригрозив прекратить предоставление жизненно важной помощи, включая незаменимую оперативную разведывательную информацию. Он также может оказать эффективное давление на Россию, правда, не только посредством санкций или поставками оружия на Украину, которые занимают самое заметное место в открытых дискуссиях. Эти инструменты важны — особенно оружие, необходимое для того, чтобы остановить наступление России на поле боя и свести к минимуму последствия ее воздушных ударов. Но сами по себе они не приведут к урегулированию.

Соединенным Штатам также необходимо использовать мощный рычаг психологического давления на Россию, который у нее есть. Невозможно переоценить роль США и лично Трампа в подтверждении того, что Россия является великой державой, а Путин — мировым лидером. <...> Вашингтон может заверить Москву, что он готов к нормализации отношений. Такая мера поможет убедить Путина, что Соединенные Штаты не отодвинут Россию на второй план после того, как военные действия прекратятся. Новая Стратегия национальной безопасности Трампа ясно указывает на то, что администрация больше не рассматривает Россию как главную угрозу, что вызвало недоумение у давних союзников США. Нормализация также стратегически важна для самого Путина: она позволила бы ему восстановить равновесие в отношениях с Китаем и расширила бы его пространство для маневра в глобальном масштабе.

Вашингтон уже пообещал нормализацию, как только конфликт будет близок к завершению. Но одни только слова Путина не удовлетворят. Ему нужны конкретные доказательства намерений Вашингтона. Это может быть создание рабочих групп по ключевым двусторонним вопросам, таким как ядерная политика, Арктика и торговые отношения, а также проведение первоначальных встреч для выработки повестки дня и определения первых шагов. Это придало бы Путину уверенности в том, что США будут и впредь относиться к России как к серьезному игроку, в соответствии с представлениями Москвы о себе самой. Белый дом должен ясно дать понять, что ощутимый прогресс по любому из этих двусторонних вопросов зависит от принятия Кремлем непростых решений, необходимых для прекращения военных действий.

Доверие к процессу

Стремление Кремля к нормализации дипломатических отношений также распространяется на более узкие вопросы вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Ранее в этом году он поначалу поддержал идею быстрого урегулирования посредством прямых переговоров с Трампом, в процессе которых специальный посланник президента Стива Уиткофф выступал бы в качестве конфиденциального канала связи. Согласно схеме Кремля, два президента должны были согласовать сделку, а потом Трамп навязал бы ее украинцам. Но к концу весны такой подход показал свою несостоятельность. Украинцы воспротивились американскому давлению, а европейцы вмешались, чтобы поддержать Украину в противодействии как агрессии Москвы, так и запугиваниям Вашингтона.

Поскольку дипломатическая ситуация усложнилась, а переговоры сузились до нескольких ключевых вопросов, российские лидеры теперь хотят наладить более традиционный переговорный процесс. Они понимают, что телефонных звонков президента и длительных переговоров с Уиткоффом для этого недостаточно, а президентские саммиты дадут устойчивые результаты только в том случае, если чиновники низшего уровня заранее проработают детали. А это требует создания экспертных рабочих групп, на что администрация Трампа не пошла. Помощник президента России Юрий Ушаков намекнул на такой подход после встречи Путина с Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером 2 декабря. Российско-американские переговоры, сказал Ушаков, продолжатся между президентами, помощниками президентов и другими официальными лицами.

Это та модель, которую должен принять и поддержать Вашингтон. Кремль, конечно же, говорил только о двусторонних контактах. Но администрация Трампа должна расширить этот подход, подключив украинцев и европейцев. Русские наверняка будут против прямого участия европейцев в совместной работе в составе рабочих групп. Кроме того, они не захотят включать украинцев в трехсторонний формат с участием американцев. Это значит, что как минимум на начальном этапе Соединенным Штатам придется курсировать между параллельными рабочими группами, в которых с одной стороны работают украинцы и европейцы, а с другой русские. И только потом, когда возникнет достаточный уровень доверия, стороны можно будет свести в единые рабочие группы.

Такой расширенный процесс потребует создания целого ряда рабочих групп, которые как минимум будут заниматься анализом территориальных споров, гарантий безопасности и условиями прекращения огня. Состав групп будет варьироваться в соответствии с тематикой: российско-американская рабочая группа в своем составе сможет заняться решением ядерных вопросов; русские, украинцы и американцы смогут совместно заниматься территориальными проблемами; а европейцам придется участвовать в обсуждении гарантий безопасности и более широких вопросов европейской безопасности. На начальном этапе рабочим группам будет поставлена задача прийти к единому мнению по элементам урегулирования и разработать детали реализации с тем, чтобы стороны могли подписать рамочное соглашение и установить режим прекращения огня. Впоследствии они смогут наполнить содержанием рамочное соглашение для выработки окончательного решения по всем вопросам, входящим в их компетенцию.

Но даже если будут созданы рабочие группы, канал связи между Белым домом и Кремлем останется незаменимым. Это единственный канал, через который можно будет устанавливать общие принципы и параметры руководства рабочими группами в их работе и преодолевать препятствия, которые неизбежно возникнут.

Критики будут утверждать, что такие дипломатические усилия не по плечу администрации Трампа. Ей якобы не хватает дисциплины, последовательности, способностей и терпения для того, чтобы прилагать настойчивые дипломатические усилия. Но даже незначительный, по общему признанию, прогресс в текущем переговорном процессе был бы невозможен, если бы Трамп не начал диалог с Путиным в феврале с целью положить конец военным действиям. Несмотря на многочисленные предположения об обратном, Трамп не отдал Украину на съедение России и не отказался от решения проблем на том основании, что это слишком сложно. Кроме того, у аппарата национальной безопасности США есть опыт и навыки, необходимые для управления сложной дипломатической деятельностью. Администрации просто надо найти способ надежно контролировать свою собственную бюрократию, которой она не доверяет.

Успех, конечно же, не гарантирован, и он не наступит так быстро, как того желает Трамп. Но одним последним усилием он мог бы вновь бросить вызов критикам и положить конец конфликту, который другие считают неразрешимым.