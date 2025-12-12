Войти
«ИИ сократил планирование субмарины со 160 часов до 10 минут» - компания в США

Источник изображения: topwar.ru

ВМС США наращивают инвестиции в искусственный интеллект. В одну только систему ИИ от компании Palantir планируется вложить почти 450 млн долларов, что является рекордом для такого сегмента инвестирования.

Привлекает американское командование заявление управленческого состава компании о том, что искусственный интеллект помогает многократно сократить время, необходимое на разработку и научные изыскания (в целом – на НИОКР) по подводным лодкам.

Речь идёт о профильной системе искусственного интеллекта Ship OS. Если верить представителям «Палантир» (а ВМС США им верит), то ИИ «сократил время для планирования подводной лодки со 160 часов до 10 минут».

ВМС США:

Мы стремимся ускорить процесс, снизив издержки.

Американская пресса при этом пишет, что ведомство не устраивает ситуация «со старым подходом» к НИОКР по военным кораблям. Эти «старые подходы» за последнее время привели в США к тому, что итоговая стоимость проекта разработки субмарины увеличивается в среднем на 18% в сравнении с первоначальной, а сроки реализации сдвигаются минимум на 11-12 месяцев.

Благодаря указанной системе Ship OS, планируется реализация проектировочных проектов для верфи General Dynamics Electric Boat, верфи в Портсмуте и одной, пока не названной.

Из релиза Palantir:

Средства в размере 448 млн долларов будут распределены между двумя крупными судостроительными компаниями, тремя государственными верфями и 100 поставщиками.
