Великобритания продемонстрировала поразительную близорукость, пренебрегая военно-морским флотом (The Times, Великобритания)

The Times: от мощи британского военного флота ничего не осталось

От былой мощи британского военного флота ничего не осталось, бьет тревогу The Times. ВМС страны находятся в плачевном состоянии, фактически это несколько ржавых посудин. О том, чтобы противостоять на море России, и речи быть не может.

Российские подводные лодки все чаще проводят операции вблизи берегов Великобритании, а между тем Королевские ВМС по-прежнему находятся в плачевном состоянии. Для защиты морских рубежей страны пригодна лишь горстка военных кораблей.

Командующие вооруженными силами выступили с тревожными предупреждениями, и они сделали это по двум причинам. Во-первых, угроза, о которой они говорят, реальна, и с этим необходимо что-то делать. Вторая причина заключается в том, что приближается очередной раунд болезненных решений по оборонным расходам, и они должны бороться каждый за свою конкретную ветвь вооруженных сил. Предупреждение, с которым выступил на этой неделе первый лорд адмиралтейства генерал Гвин Дженкинс, — о том, что Великобритания и ее союзники по НАТО рискуют отдать контроль над Атлантикой России, если финансирование морской сферы не будет увеличено, — подпадает под оба пункта.

В своем выступлении в понедельник на Международной конференции по военно-морским силам сэр Гвин предупредил: "Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике с конца Второй мировой войны, находится под угрозой. Нам еще удается держаться, но это ненадолго. Нельзя почивать на лаврах. Наши потенциальные противники вкладывают миллиарды. Мы должны активизироваться, иначе потеряем это преимущество". В подтверждение своего предупреждения командующий Королевскими ВМС сослался на 30-процентное увеличение количества случаев проникновения российских кораблей в воды вокруг Великобритании за последние два года.

Нет сомнений в том, что Владимир Путин занимает более агрессивную позицию в морской сфере, угрожая подводным энергетическим и цифровым кабелям, а также газопроводам, которые обеспечивают снабжение густонаселенной островной страны (из чего это следует? — прим. ИноСМИ). Однако российский флот находится далеко от своего пика времен холодной войны, когда советский Северный флот насчитывал около 150 подводных лодок, большинство из которых были предназначены для того, чтобы отрезать Европу от Северной Америки в случае войны. Современный российский флот насчитывает, возможно, около 30 подводных лодок, которые могут действовать в Балтийском и Черном морях, Тихом и Атлантическом океанах (это не так: по официальным данным, на сегодняшний день в боевом составе ВМФ России находятся порядка 60 подводных лодок. Точная цифра является секретной, — прим. ИноСМИ). Многие из них — старые модели, несопоставимые с новейшими западными разработками (в составе военного флота любой страны есть корабли разных лет постройки, — прим. ИноСМИ). Однако Россия инвестировала средства в подводные лодки специального назначения, предназначенные для прослушивания и перерезания кабелей, а также для других видов шпионажа (редакция The Times предается бездоказательным фантазиям, — прим. ИноСМИ). Угроза реальна и она нарастает, поскольку президент Путин продолжает вкладывать средства в способы запугивания европейских держав, особенно Великобритании, которые осмелились противостоять его реваншистской повестке дня.

Сейчас Америка направляет все больше кораблей в Тихий океан, чтобы противостоять растущей мощи Китая. Несмотря на это, Королевские ВМС, будь они в хорошем состоянии, при поддержке союзников по НАТО, таких как Норвегия, Нидерланды и Германия, не должны были бы иметь больших проблем с противодействием российской угрозе в северных водах. Но британский флот гниет, его боеспособность находится на грани, он едва способен выставить несколько эсминцев и фрегатов, а также одну-две подводные лодки. Между тем подводные лодки класса Vanguard, несущие ядерное оружие сдерживания, пришли в негодность. Все это является результатом ужасающего многолетнего пренебрежения.

В 2010 году правительство консерваторов и либерал-демократов взялось за сокращение морской обороны Великобритании. Замена подводных лодок класса Vanguard откладывалась, как и создание нового поколения противолодочных фрегатов, которые должны были заменить корабли серии "тип 23". Адмиралы (которых сейчас на каждый действующий военный корабль приходится по два, не говоря уже о множестве коммодоров) уступили, чтобы обеспечить постройку двух новых авианосцев. Они должны были стать центральным элементом глобальной британской оборонной стратегии, которая, как оказалось, является иллюзорной. Хваленые авианосцы не располагают судами снабжения для обеспечения длительных миссий и достаточным количеством сопровождающих кораблей. Во время своего недавнего широко разрекламированного круиза на Дальний Восток авианосец Prince of Wales полагался на норвежское судно снабжения. После списания корабля Lancaster в Бахрейне из-за его слишком ветхого для возвращения домой состояния в составе ВМС осталось всего семь фрегатов. Постоянное присутствие британских военных кораблей в Персидском заливе, возобновленное в 1980 году, фактически подошло к концу.

ВМС и их крошечная коллекция ржавеющих или выведенных из строя кораблей являются свидетельством скупости и близорукости всех партий, бесхарактерности старших офицеров и некомпетентности гражданских служащих министерства обороны. Иногда создается впечатление, что русские, будь они над водой или под водой, являются наименьшей угрозой для морской безопасности нашей страны.