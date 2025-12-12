Express: Арктика может стать новой линией фронта в противостоянии России и НАТО

Новая потенциально опасная линия фронта формируется на Крайнем Севере, пишет Express. Хотя сейчас позицию НАТО в регионе можно охарактеризовать как осторожную, Арктика рискует превратиться в новую зону противостояния между альянсом и Россией.

Киран Макграт (Ciaran McGrath)

Эксклюзивный материал: по мнению эксперта Стива Хоррелла, одним из аспектов "нового российского империализма" является повсеместное противостояние евроатлантическим странам.

По словам эксперта, Арктика станет следующим фронтом гибридной войны России с НАТО. Страны альянса ускоряют инвестиции в высокотехнологичную инфраструктуру, в том числе в станцию лазерной спутниковой связи в Гренландии, но не для усиления конфронтации, а с целью укрепления устойчивости.

Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Стив Хоррелл подчеркнул, что милитаризацию Арктики следует рассматривать в контексте десятилетнего "информационного противостояния", развязанного Москвой (это высказывание не соответствует действительности: Россия никогда не развязывала "информационного противостояния" против Запада — прим. ИноСМИ). Хоррелл заявил Daily Express: "Эти гибридные операции носят глобальный характер и не ограничиваются Арктикой. Кибервойна, дезинформация, экономическое и политическое противостояние — все это не укладывается в рамки обычного конфликта. Евроатлантическому сообществу нужна устойчивость — как на национальном уровне, так и в целом. Именно для этого предназначена станция лазерной спутниковой связи в Гренландии. Хорошая новость заключается в том, что укрепление устойчивости трудно превратить в гонку вооружений. „Скрытые“ намерения и замыслы означают, что эскалация не будет столь значительной, и устойчивость является решением проблемы. Россия может найти новые способы для гибридных и скрытых действий, но эскалация в результате будет меньше" (Здесь эксперт также говорит вещи, которые противоречат истине: Россия не ведет "кибервойну" и "гибридные операции", не занимается "дезинформацией" и не совершает "гибридных действий" против других стран — прим. ИноСМИ).

Учитывая, что российско-украинский конфликт продолжает оставаться одной из главных тем в СМИ, Стив Хоррелл предупредил, что западные лидеры рискуют недооценить масштабы амбиций Кремля. Он отметил, что Путин неоднократно заявлял о том, что Украина — это лишь один из аспектов более широкого конфликта с НАТО, и что Арктика — еще один регион, который входит в сферу влияния России, намекая на претензии Москвы на территориальные воды и морское дно в арктическом регионе.

По словам Хоррелла, "это проявления прямого российского империализма, и одной из особенностей этого нового российского империализма является повсеместное противостояние евроатлантическим странам. Нам действительно надо что-то делать с нежеланием западных лидеров признать, что мы находимся в конфликте с Россией, когда Россия заявляет, что находится в состояние конфликта с нами".

Позиция НАТО в Арктике остается осторожной. В отчете CEPA за декабрь 2024 года подчеркивается, что Альянс уделяет приоритетное внимание готовности, обучению и способности быстрого реагирования, а не постоянному присутствию. Однако даже обычные учения вызывают у России "психологический эффект осажденной крепости", что подчеркивает хрупкость ситуации сдерживания.

По мнению Стива Хоррелла, для НАТО сдерживание в Арктике связано не с карательными, а с запретительными мерами. Подводные автономные и беспилотные платформы требуют безопасной связи, поэтому возникла необходимость в строительстве станции лазерной спутниковой связи в Гренландии: "С точки зрения ВМС, подводная область является наиболее важной. Платформы должны быть автономными, но при этом обеспечивать безопасную передачу данных. Без этого риск ошибки возрастает".

Арктическая стратегия Китая делает ситуацию еще более сложной. Хоррелл назвал Пекин "приарктическим" игроком, преследующим экономические и научные цели, которые могут косвенно влиять на укрепление военного потенциала.

Он отметил, что "Китай извлекает выгоду из конкуренции между Россией и НАТО. Российско-китайское сотрудничество, безусловно, способствует более эффективной реализации целей Китая как „приарктической“ страны... Однако пока речь идет больше о теории, чем о практике. Пекин не хочет разрушать международный порядок, основанный на правилах, но он считает, что нынешний порядок выгоден Западу за их счет, и хочет, чтобы новый порядок был выгоден Поднебесной".

Приостановка военного диалога имеет ощутимые последствия для мирного населения. Стив Хоррелл предупредил в контексте судоходства и поисково-спасательных операций, что "без диалога гражданская деятельность лишается системы безопасности. Поисково-спасательные операции всегда должны осуществляться совместно при всеобщем участии. Необходимы неофициальные механизмы для поддержания стабильных и безопасных условий в этой суровой среде".

Изменения в окружающей среде усиливают ставки. Хоррелл добавил, что "природные изменения в Арктике создают прямые угрозы безопасности". Таяние вечной мерзлоты и сдвиг льдов угрожают силам и средствам стратегического назначения, и одновременно увеличивают спрос на военную помощь в обеспечении гражданской устойчивости.

Несмотря на повышенное внимание к теме, Стив Хоррелл считает, что нынешнее наращивание военного присутствия в Арктике носит оборонительный характер, а не ведет к эскалации. Он заключил: "Укрепление устойчивости — это выход из ситуации. Россия может искать новые арены для ведения гибридного конфликта, но Арктика из-за этого не становится очагом военной опасности автоматически" (Россия не ищет "новые арены для ведения гибридного конфликта" и не проводит гибридные операции против других стран — прим. ИноСМИ).

Тем не менее, поскольку НАТО действует в арктическом регионе, где диалог зашел в тупик, а экологические условия становятся нестабильными, Крайний Север превращается в новую линию фронта в конфликте, который только начинают осознавать на Западе.