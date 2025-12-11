Войти
ИноСМИ

Углубляющийся раскол между Трампом и Европой — подарок Путину (CNN, США)

409
0
0
Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

CNN: раскол между США и Европой стал подарком для Кремля

Администрация Трампа обвинила ЕС в подрыве демократии и препятствовании мирному урегулированию на Украине, пишет колумнист CNN. Распри внутри Североатлантического блока играют на руку Кремлю и знаменуют качественные сдвиги в глобальной политике, указывает он.

Натан Ходж (Nathan Hodge)

Спецпредставители президента США Дональда Трампа может и "толкли воду в ступе" на прошедших в Москве переговорах по урегулированию на Украине, но теперь у русских есть новое преимущество — углубляющиеся разногласия между Вашингтоном и Европой.

Во вторник президент США Дональд Трамп усилил критику в адрес Европы, заявив в недавно опубликованном интервью Politico, что европейские страны "слабеют и разлагаются" из-за миграционной политики.

Он также признал превосходство Москвы над Киевом и заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора "начать мириться с некоторыми вещами", когда речь заходит о переговорах. "Ему придется взять себя в руки и начать принимать происходящее, знаете, когда ты проигрываешь — ты проигрываешь", — сказал Трамп.

Заявления президента США прозвучали после публикации новой "Стратегии национальной безопасности", в которой европейские правительства подверглись жесткой критике за поддержку Украины, а европейские чиновники, "питающие нереалистичные ожидания относительно конфликта", были обвинены в препятствовании достижению соглашения.

"Значительное европейское большинство хочет мира, однако это желание не трансформируется в реальные действия большей частью по вине европейских правительств", — утверждается в документе.

Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал "Стратегию национальной безопасности США", заявив на пресс-конференции, что "некоторые вещи оттуда объяснимы, некоторые можно понять, но некоторые неприемлемы для европейцев". Он также отметил, что ЕС не нужна помощь Соединенных Штатов для "спасения демократии" в Европе.

Политика администрации Трампа, которая видит в Европе антидемократическое препятствие стабильным отношениям с Россией, стала настоящим подарком судьбы для российских чиновников.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков приветствовал новую "Стратегию национальной безопасности США", заявив в воскресенье, что она "соответствует российскому видению".

"Риторика, которую мы видим в новой концепции, безусловно, нам импонирует. Там говорится о необходимости диалога и выстраивания конструктивных, взаимовыгодных отношений", — добавил Песков.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и ключевой участник недавних дипломатических переговоров между Вашингтоном и Кремлем, также не остался в стороне. Дмитриев приветствовал критику Трампа в адрес европейских стран, особенно его слова, что "Европе нужно быть очень осторожной" и что она "движется в неправильном направлении и это очень, очень плохо для людей".

В пятницу регуляторы ЕС наложили на социальную сеть X 140-миллионный штраф за нарушение европейского законодательства в части онлайн-контента. В ответ на это Илон Маск призвал к упразднению Евросоюза, а Трамп сообщил, что европейцы нападают на демократию. Но несколько лицемерно со стороны российских чиновников поддерживать обвинения американской администрации в том, что Европа отступает от демократических принципов: президент России Владимир Путин за четверть века своего пребывания у власти практически полностью убил политическую конкуренцию и ликвидировал свободу СМИ. Более того, Россия фактически блокирует доступ к таким социальным сетям, как Facebook* и X, хотя это не мешает влиятельным российским чиновникам, включая Дмитриева, использовать эти платформы для выражения мыслей на английском языке. (В России проходят демократические выборы и функционируют многочисленные неправительственные СМИ. Соцсети Facebook* и X заблокированы, поскольку не выполняют требования российского законодательства. Приведенные тезисы представляют собой классический западный пропагандистский нарратив — прим. ИноСМИ).

Но здесь, разумеется, присутствует рациональная предпосылка. Россия, очевидно, стремится ослабить поддержку Украины со стороны Европы и одновременно использовать эту возможность, чтобы посеять сомнения в жизнеспособности НАТО. А новая "Стратегия национальной безопасности" администрации Трампа дает Москве больше аргументов в информационной войне за общественное мнение как в Соединенных Штатах, так и в Европе.

Мы уже проходили подобное: реакция европейцев на публикацию новой "Стратегии национальной безопасности" администрации Трампа напоминает шок, который они испытали после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. И радость, которую, вероятно, испытывали в Москве в связи с тем, что Вашингтон унизил Европу в Мюнхене, напоминает радость от публичной выволочки, которую Трамп и Вэнс устроили Зеленскому в Овальном кабинете позднее в том же месяце.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел турне по Европе. В Лондоне он встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии. После этого он отправился в Брюссель, где переговорил с представителями НАТО и Европейского союза. На этом фоне усилились и российские угрозы в адрес Европы.

Политолог Сергей Караганов в интервью российскому телеканалу заявил, что Россия "воюет с Европой, а не с жалкой, несчастной, обманутой Украиной".

При этом он отметил, что не говорит от имени Кремля и лично господина Путина и поэтому может высказаться непредвзято. "Эта война не закончится, пока мы не разгромим Европу морально и политически", — заявил он.

Даже если Караганов не говорил от имени российского правительства, было очевидно, что он озвучивает угрозы, исходящие из Кремля.

На прошлой неделе, накануне встречи с личным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером в Москве, президент ясно дал понять, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, Москва готова "прямо сейчас".

"Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет этого, мы готовы прямо сейчас", — заявил он в прошлый вторник.

Цель таких заявлений очевидна: Кремль стремится вызвать страх у европейцев, чтобы разрушить трансатлантические связи.

* компания Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads) признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Илон Маск
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 18:57
  • 11922
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.12 18:04
  • 17
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 11.12 17:48
  • 0
Варшава не ждет
  • 11.12 17:36
  • 13
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 11.12 15:37
  • 1557
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.12 14:41
  • 8
В Петербурге построят не менее двух-трех десятков тральщиков для ВМФ
  • 10.12 23:02
  • 1
По словам эксперта, британская армия в случае войны с Россией может "остаться без боеприпасов уже через 10 дней" (Daily Express, Великобритания)
  • 10.12 21:58
  • 1
Путин заверил, что все разрушенное за время СВО в регионах РФ восстановят
  • 10.12 18:00
  • 0
Комментарий к "На Западе испугались российского Т-95"
  • 10.12 01:41
  • 1
В России разработали «Людмилу» с ИИ для защиты от дронов
  • 10.12 00:55
  • 5
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 09.12 21:40
  • 0
Ответ на "В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95"
  • 09.12 18:36
  • 2
В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой
  • 09.12 18:16
  • 0
Комментарий к "В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой"
  • 09.12 16:41
  • 1
В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95