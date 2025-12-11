CNN: раскол между США и Европой стал подарком для Кремля

Администрация Трампа обвинила ЕС в подрыве демократии и препятствовании мирному урегулированию на Украине, пишет колумнист CNN. Распри внутри Североатлантического блока играют на руку Кремлю и знаменуют качественные сдвиги в глобальной политике, указывает он.

Натан Ходж (Nathan Hodge)

Спецпредставители президента США Дональда Трампа может и "толкли воду в ступе" на прошедших в Москве переговорах по урегулированию на Украине, но теперь у русских есть новое преимущество — углубляющиеся разногласия между Вашингтоном и Европой.

Во вторник президент США Дональд Трамп усилил критику в адрес Европы, заявив в недавно опубликованном интервью Politico, что европейские страны "слабеют и разлагаются" из-за миграционной политики.

Он также признал превосходство Москвы над Киевом и заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора "начать мириться с некоторыми вещами", когда речь заходит о переговорах. "Ему придется взять себя в руки и начать принимать происходящее, знаете, когда ты проигрываешь — ты проигрываешь", — сказал Трамп.

Заявления президента США прозвучали после публикации новой "Стратегии национальной безопасности", в которой европейские правительства подверглись жесткой критике за поддержку Украины, а европейские чиновники, "питающие нереалистичные ожидания относительно конфликта", были обвинены в препятствовании достижению соглашения.

"Значительное европейское большинство хочет мира, однако это желание не трансформируется в реальные действия большей частью по вине европейских правительств", — утверждается в документе.

Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал "Стратегию национальной безопасности США", заявив на пресс-конференции, что "некоторые вещи оттуда объяснимы, некоторые можно понять, но некоторые неприемлемы для европейцев". Он также отметил, что ЕС не нужна помощь Соединенных Штатов для "спасения демократии" в Европе.

Политика администрации Трампа, которая видит в Европе антидемократическое препятствие стабильным отношениям с Россией, стала настоящим подарком судьбы для российских чиновников.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков приветствовал новую "Стратегию национальной безопасности США", заявив в воскресенье, что она "соответствует российскому видению".

"Риторика, которую мы видим в новой концепции, безусловно, нам импонирует. Там говорится о необходимости диалога и выстраивания конструктивных, взаимовыгодных отношений", — добавил Песков.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и ключевой участник недавних дипломатических переговоров между Вашингтоном и Кремлем, также не остался в стороне. Дмитриев приветствовал критику Трампа в адрес европейских стран, особенно его слова, что "Европе нужно быть очень осторожной" и что она "движется в неправильном направлении и это очень, очень плохо для людей".

В пятницу регуляторы ЕС наложили на социальную сеть X 140-миллионный штраф за нарушение европейского законодательства в части онлайн-контента. В ответ на это Илон Маск призвал к упразднению Евросоюза, а Трамп сообщил, что европейцы нападают на демократию. Но несколько лицемерно со стороны российских чиновников поддерживать обвинения американской администрации в том, что Европа отступает от демократических принципов: президент России Владимир Путин за четверть века своего пребывания у власти практически полностью убил политическую конкуренцию и ликвидировал свободу СМИ. Более того, Россия фактически блокирует доступ к таким социальным сетям, как Facebook* и X, хотя это не мешает влиятельным российским чиновникам, включая Дмитриева, использовать эти платформы для выражения мыслей на английском языке. (В России проходят демократические выборы и функционируют многочисленные неправительственные СМИ. Соцсети Facebook* и X заблокированы, поскольку не выполняют требования российского законодательства. Приведенные тезисы представляют собой классический западный пропагандистский нарратив — прим. ИноСМИ).

Но здесь, разумеется, присутствует рациональная предпосылка. Россия, очевидно, стремится ослабить поддержку Украины со стороны Европы и одновременно использовать эту возможность, чтобы посеять сомнения в жизнеспособности НАТО. А новая "Стратегия национальной безопасности" администрации Трампа дает Москве больше аргументов в информационной войне за общественное мнение как в Соединенных Штатах, так и в Европе.

Мы уже проходили подобное: реакция европейцев на публикацию новой "Стратегии национальной безопасности" администрации Трампа напоминает шок, который они испытали после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. И радость, которую, вероятно, испытывали в Москве в связи с тем, что Вашингтон унизил Европу в Мюнхене, напоминает радость от публичной выволочки, которую Трамп и Вэнс устроили Зеленскому в Овальном кабинете позднее в том же месяце.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел турне по Европе. В Лондоне он встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии. После этого он отправился в Брюссель, где переговорил с представителями НАТО и Европейского союза. На этом фоне усилились и российские угрозы в адрес Европы.

Политолог Сергей Караганов в интервью российскому телеканалу заявил, что Россия "воюет с Европой, а не с жалкой, несчастной, обманутой Украиной".

При этом он отметил, что не говорит от имени Кремля и лично господина Путина и поэтому может высказаться непредвзято. "Эта война не закончится, пока мы не разгромим Европу морально и политически", — заявил он.

Даже если Караганов не говорил от имени российского правительства, было очевидно, что он озвучивает угрозы, исходящие из Кремля.

На прошлой неделе, накануне встречи с личным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером в Москве, президент ясно дал понять, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, Москва готова "прямо сейчас".

"Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет этого, мы готовы прямо сейчас", — заявил он в прошлый вторник.

Цель таких заявлений очевидна: Кремль стремится вызвать страх у европейцев, чтобы разрушить трансатлантические связи.

* — компания Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads) признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.