ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

MWM назвал сбитый ВС РФ истребитель Су-27 незаменимым для ВСУ

Воздушно-космические силы России уничтожили украинский истребитель Су-27. На Западе самолет назвали одним из самых незаменимых среди тех, что состоят на вооружении у Воздушных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что этот истребитель благодаря высокой грузоподъемности и большой дальности полета высоко ценится за возможность наносить удары крылатыми ракетами.

Су-27 считается самым боеспособным истребителем в составе Воздушных сил Украины журнал Military Watch Magazine

Истребитель Су-27 был принят на вооружение СССР в 1984 году. Украина унаследовала его после распада Советского Союза. Как пишет Military Watch Magazine (MWM), в первое десятилетие своего существования Су-27 был передовым самолетом и стал первопроходцем в широком спектре технологий. Однако сейчас его позиции значительно ослабли, что сделало жизненно важным избегать столкновений с современными российскими истребителями. Отмечается, что использование Су-27 для ведения воздушного боя с российскими самолетами «неизменно заканчивались огромными потерями» для Воздушных сил Украины. В частности, российские Су-30СМ и Су-35 превосходят Су-27.

Важным поворотным моментом MWM назвал установку на российские Су-35 новых ракет класса «воздух-воздух» большой дальности Р-77М, в то время как Су-27 по-прежнему использует ракеты Р-27 1980-х годов в качестве основного вооружения класса «воздух-воздух». При этом ракеты легко заглушить. Кроме того, по современным меркам они имеют ограниченную дальность.

Разрыв в боевых возможностях Су-27 и фронтовых российских истребителей в воздухе продолжает расти журнал Military Watch Magazine

Раскрыты подробности уничтожения украинского истребителя

Об уничтожении Су-27 8 декабря сообщили Воздушные силы Украины. О точном местоположении падения самолета в ведомстве не рассказали, уточнив, что это произошло «на восточном направлении» боевых действий. Самолет управлялся пилотом, подполковником 39-й бригады тактической авиации Евгением Ивановым, он не выжил.

На следующий день информацию об уничтожении украинского истребителя подтвердило Министерство обороны России. В ведомстве не привели подробностей воздушного боя, однако, по информации СМИ, украинский Су-27 мог пытаться помешать удару российских бомбардировщиков по целям в районе Доброполья и был подбит истребителем прикрытия Су-35 с дальнобойной ракетой.

Число оставшихся у ВСУ истребителей оценили

Министерство обороны России до этого сообщало об уничтожении украинского Су-27 в зоне спецоперации 22 октября. Тогда борт был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

После этого военный эксперт Василий Дандыкин оценил количество истребителей, оставшихся у Вооруженных сил Украины. По его мнению, уцелевших самолетов не так много, но они есть.

Осталось немного. (…) Несколько десятков единиц все-таки есть

Василий Дандыкин

военный эксперт

Эксперт предположил, что у ВСУ уже не осталось штурмовиков Су-25, так как они «давно уже не появлялись», а Су-24 — «может быть осталось немного», а Су-27 — не более полутора десятков. Кроме того, Дандыкин отметил, что украинское командование прячет американские F-16 и не используют французские Mirage.

Вместе с тем он подчеркнул, что даже малое количество уцелевших украинских истребителей представляет угрозу.