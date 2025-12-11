Британский солдат погиб во время испытаний новой системы ПВО на Украине (The Sun, Великобритания)

Британские солдаты готовят снаряды для самоходной артиллерийской установки AS-90 во время военных учений Winter Camp 23 близ Тапы, Эстония, 7 февраля 2023 года.

The Sun: Британия впервые признала гибель своего военнослужащего на Украине

Британия впервые признала гибель своего кадрового военного на Украине, пишет The Sun. Спецназовец получил смертельное ранение в ходе испытаний нового комплекса ПВО. Судя по всему, эту систему Киеву ранее предоставил Лондон.

Джером Старки (Jerome Starkey), Итан Сингх (Ethan Singh)

По состоянию на сентябрь этого года за Украину погибли уже не менее 40 британцев.

На Украине погиб британский спецназовец. По данным Минобороны страны, "трагический инцидент" произошел в субботу, когда военный наблюдал за испытаниями новой украинской системы ПВО. Он получил смертельное ранение и скончался в госпитале во вторник.

Как сообщает Минобороны, семья военнослужащего проинформирована о случившемся. Трагический инцидент произошел вне зоны боевых действий. Принадлежность погибшего к конкретному элитному подразделению не разглашается — в ведомстве следуют политике "ни подтверждения, ни отрицания" операций спецназа, о чем известно редакции The Sun. В состав британских сил специального назначения входят легендарная SAS (Special Air Service), а также SBS (Special Boat Service) и Полк специальной разведки (Special Reconnaissance Regiment, SRR).

Источники в военном ведомстве отметили, что факт "небольшого военного присутствия" на Украине уже признавался ранее. В официальном заявлении Минобороны говорится: "С глубоким прискорбием сообщаем о кончине военнослужащего вооруженных сил Великобритании на Украине утром во вторник, 9 декабря. Он получил ранение в ходе трагического инцидента при наблюдении за испытаниями украинскими войсками новых оборонительных систем вне зоны боевых действий. Семья погибшего проинформирована, и в эти скорбные и трудные минуты мы мысленно вместе с ней".

Официально Лондон объявлял о развертывании на Украине лишь двух ограниченных контингентов: сил охраны дипломатической миссии и медицинского персонала для помощи реабилитационным центрам. В круг обязанностей британских военнослужащих в стране входит охрана посольства, предоставление медицинской поддержки по программе "Проект Реноватор" (Project Renovator), а также координация с украинскими вооруженными силами для определения наиболее эффективных форм британской помощи.

Этот инцидент стал первой гибелью кадрового военного Великобритании на Украине после февраля 2022 года. Однако как минимум 45 британских добровольцев уже отдали там свои жизни.

Премьер Кир Стармер выразил соболезнования в связи с гибелью британского военнослужащего. Глава правительства передал "глубочайшее сочувствие и соболезнования" семье погибшего. В опубликованном на его официальной странице сообщении говорится: "Мои глубочайшие соболезнования семье нашего военнослужащего, который сегодня трагически ушел из жизни. Его служба и самопожертвование навсегда останутся в нашей памяти".

Министр обороны Джон Хили заявил, что он "потрясен этой гибелью", добавив, что его мысли со "скорбящими семьей, друзьями и сослуживцами" погибшего.

Тип системы ПВО, ставшей причиной инцидента, не разглашается. В начале года Лондон передал Киеву зенитные ракеты Gravehawk. Эта совместная британско-датская разработка размером с грузовой контейнер дает возможность использовать авиационные ракеты в наземных средствах ПВО. Как пояснили в Лондоне, это позволит Украине задействовать уже имеющиеся у нее арсеналы.

Gravehawk пополнили список британских военных поставок, куда также входит зенитный артиллерийский комплекс малой дальности Terrahawk Paladin. Общая стоимость переданного Украине вооружения, включающего, среди прочего, высокоточные ракеты Storm Shadow и танки Challenger 2, оценивается в 8,4 миллиарда фунтов.

Сколько именно британских инструкторов сейчас участвуют в подготовке украинских солдат, неизвестно. В одном из рассекреченных американских документов сообщалось, что в 2023 году на Украине находились около 50 бойцов элитных подразделений Великобритании. <…>

Как выяснило издание The Sun on Sunday, для обеспечения конкурентоспособности в возможных будущих конфликтах Лондону придется вложить в оборону еще не один миллиард. Напомним, на прошлой неделе Королевский флот признал, что лишь половина его корабельного состава находится в состоянии повышенной боеготовности. Конфликты нового поколения требуют иного подхода, в них ключевую роль, как показал пример Украины, играют беспилотники. Текущий британский арсенал дронов оценивается в 4000 единиц — при темпах расходования, как сейчас на Украине, такого запаса не хватит и на сутки.