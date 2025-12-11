ABC: Россия хочет возвращения американских компаний в ее арктическую зону

Северный Ледовитый океан может стать ареной "финальной схватки" между Китаем, Россией и НАТО за стратегические ресурсы, пишет ABC. В условиях, когда ледники тают, открывая доступ к новым ресурсам и маршрутам, Арктика стала нужна сразу всем.

Хосе Игнасио де ла Торре (José Ignacio de la Torre)

Арктика тает. Крупные геополитические игроки обнаружили там "дивный новый мир", богатый природными ресурсами. "После избрания Трампа стало ясно, что на карту поставлено не столько урегулирование конфликта на Украине, сколько распределение влияния в Арктике, ее энергетический, минеральный, морской и географический потенциал", — отмечает итальянский журналист Марцио Г. Миан в своей новой книге "Белая война" (Guerra blanca, изд-во Ned Ediciones).

Марцио Миан ответил на вопросы газеты ABC в своем доме в Милане, вдали от вечной мерзлоты Арктики, в свободное время между командировками. Миан, одетый в зеленую рубашку и коричневый жилет, держится непринужденно и выглядит привлекательно. На английском с легким итальянским акцентом он рассказывает о многочисленных приключениях в самой северной области земного шара и пытается предсказать будущее этого полярного региона.

— Какой термин вы используете: "изменение климата" или "климатический кризис"?

— Марцио Г. Миан: Изменение климата. Слишком односторонне связывать подобные явления исключительно с деятельностью человека, особенно если посетить Арктику и поговорить с местными жителями, в том числе с учеными... Существует множество мнений. Раньше новости о таянии льдов слишком громко и поспешно раздувались в СМИ, но сейчас атмосфера стала спокойнее. Хотя я с пессимизмом смотрю на положение человечества, природа адаптируется и продолжает жить. Приходится констатировать: происходят кардинальные метафорфозы, и человечество, как обычно, пытается извлечь из этого выгоду. Безусловно, я не отрицаю существование угроз для человека в связи с климатическими изменениями, но предпочитаю быть более осторожным.

— Заметили ли вы изменение климата? Что можно ответить скептикам?

— У меня есть свидетельства людей, наблюдавших эти изменения в своей жизни в последние годы. Я трижды побывал на архипелаге Шпицберген, и был впечатлен, увидев, как быстро происходит таяние льдов.

То же самое относится и к морю Баффина, морскому проливу, разделяющему северо-восток Канады и северо-запад Гренландии. Там находится так называемая Северная полынья — оазис в белой пустыне, который позволил местному народу инуитов выжить там даже в те времена, когда это было практически невозможно. Сейчас ледяной "мост", который предотвращает обрушение айсбергов, становится все более хрупким и непредсказуемым. Там все меняется из-за течений. В этой части Арктики происходит изменение климата — климатический или экологический кризис, называйте как угодно — который создает коренным народам проблемы с охотой и питанием, поскольку ледяной покров становится тоньше.

В связи с этим возникают предпосылки для геополитического кризиса, в котором участвуют страны НАТО, а именно, Канада и США, заинтересованные в контроле над Гренландией и североамериканской Арктикой. Затем идет Дания, которая владеет Гренландией. Сейчас Канада спешит закрепить контроль над своими арктическими землями, которые составляют 40% территории страны. Она развивает инфраструктуру для эксплуатации огромных ресурсов этого региона. Происходит новая колонизация Арктики.

— В таком случае не является ли конфликт на Украине лишь дымовой завесой для действий России в Арктике?

— Я не согласен с тем, как об этом говорят в Европе, прежде всего потому, что я знаю много о России и много раз бывал в российской части Арктики. Я по-прежнему считаю, что конфликт на Украине зашел в тупик. Россия редко добивается успеха в наступательных войнах. В ее истории было мало таких войн, и все они заканчивались поражением, даже во времена Советского Союза. (Россия побеждает на Украине, все цели СВО достигаются - прим. ИноСМИ)

Арктика — это "банкомат" для Владимира Путина. Она является средоточием экспорта и ВВП. Это "бензоколонка", которая превращает Россию в нефтяную державу, хотя сейчас зависимость от российской нефти снижается. Кроме того, Россия по-прежнему является сельскохозяйственной сверхдержавой и основным экспортером зерна и старается диверсифицировать экономику даже в условиях конфликта.

Россия не может без Арктики так же, как Арктика не может без России. Эта страна всегда была главной в Арктическом регионе начиная с 19 века. Ей принадлежит 53% арктического побережья, что составляет около 24 тысяч километров. Именно в Арктике Россия по-прежнему имеет наибольшее военное присутствие и размещает самое современное вооружение. Если ее суверенитет в этом регионе окажется под угрозой, она может пойти на что угодно. Но одно дело — война, и совсем другое — провокации, которые являются частью российской политики. (Россия не осуществляет провокаций — прим. ИноСМИ) В этом русские преуспели больше остальных, особенно учитывая, что среди них много бывших агентов КГБ. (Как и среди американцев — бывших агентов ЦРУ — прим. ИноСМИ) В последние три года Россия и Китай проводили совместные военно-морские учения, в том числе с участием бомбардировщиков в Беринговом проливе... Это пугает США, потому что они знают Россию и имеют большой опыт еще со времен холодной войны. Однако планы Китая гораздо сложнее.

Даже переговоры между Путиным и Трампом в Эр-Рияде и на Аляске касались арктической повестки. Американцы ушли из российской Арктики после введения санкций. России нужно, чтобы они вернулись со своими компаниями, технологиями и возможностями по разработке, бурению и проведению сейсмических работ. Взамен Путин одобряет планы Трампа в отношении Гренландии. В свою очередь, Трамп стремится разорвать китайско-российское партнерство.

— Какую выгоду получат США, Канада, Россия и Китай от таяния льдов в Арктике?

— Во-первых, примерно 30% всех неразработанных ресурсов находятся там. Кроме того, на нашей перенаселенной планете, где возникает все больше пустынь, а супердержавы ищут новые источники ресурсов, может появиться совершенно новый мир. Это похоже на открытие Америки. Есть целый неосвоенный регион, полный ресурсов, который становится все более пригодным для жизни. Конечно, там есть свои минусы, например, вечная мерзлота и сложности с инфраструктурой.

Также появляются новые морские маршруты. Китай контролирует примерно 90% мирового морского судоходства, и для него открываются важнейшие перспективы, особенно если учесть нестабильность в районах Суэцкого и Панамского каналов. В любом случае, процесс таяния льдов идет более или менее стабильно, и появляется все больше новых технологий, например, грузовые ледоколы.

В целом открываются большие возможности, однако страны НАТО продолжают споры, является ли Северо-Западный проход национальным маршрутом Канады или международным маршрутом. Для Вашингтона крайне важно контролировать этот путь, так как он дает возможность обхода Панамы и соединяет Атлантический океан с Тихим.

— Учитывая все эти экономические возможности, могут ли США, Россия, Китай и Канада ускорять климатические изменения и способствовать им?

— Экологизм сейчас вышел из моды, так как мы вступаем в эпоху нового Средневековья, где нет международного права и мирового порядка. Возрождается имперская концепция с зонами влияния. Окружающая среда исключена из актуальной повестки и больше не является приоритетом.

Евросоюз не оставляет тему окружающей среды и настаивает на неприкосновенности арктических ресурсов. Но хотя ЕС силен в научных исследованиях, уже слишком поздно. Ни Арктика, ни сам Евросоюз не входят в глобальную повестку дня. Единства нет даже внутри самой Европы: Норвегия, Финляндия и Швеция — арктические страны, привыкшие к этой среде и ее использованию.

Можно сказать, что Норвегия — это "северные Эмираты". Это довольно лицемерное нефтяное государство. Почти все местные автомобили работают на электричестве, однако Норвегия продолжает бурить скважины в Баренцевом море и добывать нефть и газ. Таковы противоречия нашего времени.

— Появится ли в ближайшем будущем новый полярный морской путь?

— Арктика нагревается в три-четыре раза быстрее, чем раньше. Исходя из этого, путь через полюс, пересекающий Арктику по центру, является целью китайцев, так как они хотят освободиться от российской монополии на маршрут через Северное море. Такой бесплатный маршрут сократит путешествия в Европу и США почти на две трети. Я не знаю, когда это произойдет, но уверен, что количество транспорта, который будет следовать по этому пути, резко возрастет.

— Действия Владимира Путина основаны на личных амбициях или они связаны с наследием, которое он хочет оставить России?

— Он реалист, а у русских традиционно большие территориальные амбиции. Кроме того, в случае начала ядерных испытаний они будут проводиться в Арктике, что для ядерных государств имеет решающее значение.

К тому же с давних пор самым большим страхом русских является распад государства. У них есть слово "смута", которое означает "период нестабильности". Сейчас Россия стоит перед лицом такой опасности. Владимир Путин произнес слово "смута" во время инцидента с Евгением Пригожиным, и россияне поняли его значение, так как они боятся развала страны.

Проклятием Российской империи было отсутствие выхода к морю. Все великие империи имели выход к морю: Испания, Соединенные Штаты, Османская империя, Китай... Теперь у России есть свое особое море. Оно холодное, но стратегически важное, потому что из него можно очень быстро добраться до Тихого и Атлантического океанов. Также из Арктики российские ракеты могут долететь до Чикаго или куда угодно.