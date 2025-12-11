Войти
Посол США в Турции надеется на скорый отказ Анкары от российских С-400

Источник изображения: topwar.ru

США продолжают оказывать давление на Анкару, в качестве директив обозначая, с кем может в военно-техническом плане сотрудничать Турция, а с кем не может. Одним из проявлений такого давления являются американские претензии в отношении турецкого министерства обороны за покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400.

Вашингтон при разных президентах пытался сначала заблокировать сделку Анкары с Москвой по приобретению этих ЗРК, затем начал ограничивать Турцию в её участии в программах с американскими производителями оружия, а в конечном итоге заблокировал работу программы по созданию F-35, в которой Турция не только участвовала, но и которую ещё и профинансировала. То есть, деньги турецких налогоплательщиков американцы просто украли, так как никаких F-35 Анкара по сей день не получила.

Штаты давят на Эрдогана, призывая его отказаться от использования российской системы противовоздушной обороны. Об этом прямо заявляет американский посол в Турции Том Баррак.

Его заявление:

Согласно законодательству США, для возвращения к программе F-35 Турция не может эксплуатировать российские системы С-400. И мы рассчитываем на то, что переговоры с турецкими коллегами приведут к прорыву в самое ближайшее время. У нас хорошие личные контакты с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, что Турция, являющаяся страной НАТО, приобрела у России ЗРК С-400 в 2019 году. Теперь в США заявляют, что именно американское законодательство запрещает им вести дела с Анкарой в плане поставок истребителей 5-го поколения F-35. Ранее Россия предлагала Анкаре самолёты Су-57 – истребители пятого поколения российского производства. Турки так и не решились.

